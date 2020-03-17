Сидик Афган: «После того, как Ленина предадут земле, город Свердловск будет переименован!»

20 марта 2020 года Мухаммад Сидик Афган будет отмечать свой 62 день рождения. Эта публикация — мой скромный подарок ему.

Впервые я узнал о существовании этого уникального человека из советских СМИ. Сидик Афган попал в Советский Союз, будучи уже всемирно известным математиком, а после крушения СССР в 1991 году, он обрёл славу всемирно известного прорицателя. Его уникальные математические расчёты, которые тогда умел делать только он, показали ещё в 1986 году (и он об этом заявил тогда публично, чем всех просто шокировал!), что спустя 5 лет «великий и нерушимый Советский Союз» перестанет существовать как единое государство.

И как он тогда предсказал, так потом и случилось! Аккурат через 5 лет!

Я тогда запомнил всё то, что написали о нём наши газеты и журналы, но я даже предположить не мог, что когда-нибудь познакомлюсь с этим человеком-феноменом и смогу запросто общаться с ним по телефону, да ещё и на русском языке. Однако, чудо случилось, и моё знакомство с Мохаммадом Сидиком Афганом состоялось.

Сегодня я разыскал старый номер журнала «УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ» за июль 1991 года, прочёл статью о Сидике Афгане, написанную доктором юридических наук Евгением Ищенко, причём незадолго до депортации математика-предсказателя из ещё не распавшегося СССР, и хочу привести её здесь целиком, чтобы ознакомить с этой исторической информацией новое поколение людей. Кстати, когда я перечитал эту статью 19-ти летней давности, то обнаружил в ней лишь наполовину исполнившееся пророчество Сидика Афгана: «После того, как Ленина предадут земле, город Свердловск будет переименован!». Свердловск был переименован в Екатеринбург уже 4 сентября 1991 года, всего через месяц после пророчества Сидика Афгана, но труп Ленина предавать земле тогда не стали. И до сих пор в обществе идут дебаты по поводу необходимости его захоронения...

Повторюсь, это журнал "УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ", № 7 за июль 1991 года, стр. 62-70.

Пользуясь случаем, я хочу поздравить уважаемого Сидика Афгана с наступающим шестьдесят вторым днём рождения и пожелать ему крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Ну и, конечно же, хочется увидеть Сидика Афгана в России с визитом доброй воли.

17 марта 2020 г. Мурманск. Антон Благин

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