Онлайн-сервисы решили бороться со спекулянтами. Из объявлений вычеркивают маски.

На фоне ситуации с распространением коронавируса онлайн-сервисы объявлений решили ограничить возможность спекуляций товарами повышенного спроса. Avito и «Юла» запретили публиковать объявления о продаже медицинских масок и товаров, якобы предназначенных для лечения вирусной инфекции. Оба сервиса ждут официальной позиции властей.

Онлайн-сервисы объявлений Avito и «Юла» (входит в Mail.ru Group) приостановили публикацию объявлений о продаже одноразовых медицинских масок в связи с выросшей спекуляцией на товарах, сообщили “Ъ” представители компаний. У Avito решение вступает в силу 18 марта, срок его действия продлится «до момента принятия правительством РФ решения относительно политики онлайн-продажи лекарств и медицинских товаров». «Юла» приостанавливает продажи с 17 марта.

«В связи с появлением недобросовестных продавцов средств защиты от вирусов мы предупредительно ограничиваем возможность для спекуляции одноразовыми масками. Avito серьезно относится к проблеме пандемии коронавируса, поэтому мы приняли решение временно приостановить публикацию объявлений о продаже этого товара. Мы также стараемся не допускать на площадку товары и услуги, которые могут нести недостоверную информацию об инфекции и способах ее лечения»,— отметил управляющий директор «Avito Товары» Алексей Куракин.

«Мы считаем нездоровым спекулирование на товарах первой необходимости и рассчитываем, что остальной рынок приложит соразмерные усилия для стабилизации цен и обеспечения баланса спроса и предложения. Ограничение на публикацию таких объявлений на "Юле" может быть снято в случае выхода официальных постановлений, регулирующих продажу этих товаров в России»,— сообщили в пресс-службе «Юлы».

Avito ранее заблокировала объявления о продаже товаров или услуг для лечения или профилактики коронавируса, а также предложения, содержащие спекуляцию на этой теме, сообщили в пресс-службе сервиса. «Юла» также ограничивает размещение объявлений о продаже экспресс-тестов на коронавирус и средств для его лечения до появления официальной информации о существовании таких товаров, отметили в компании.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4291760?utm_source=smi2.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=smi2_obmen