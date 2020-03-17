Главная » Аналитика, Здоровье, Новости, События Настоящего

Онлайн-сервисы решили бороться со спекулянтами. Из объявлений вычеркивают маски.

18:41. 17 марта 2020 78 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

KSP_016739_00003_1_t236_174547

На фоне ситуации с распространением коронавируса онлайн-сервисы объявлений решили ограничить возможность спекуляций товарами повышенного спроса. Avito и «Юла» запретили публиковать объявления о продаже медицинских масок и товаров, якобы предназначенных для лечения вирусной инфекции. Оба сервиса ждут официальной позиции властей.

Онлайн-сервисы объявлений Avito и «Юла» (входит в Mail.ru Group) приостановили публикацию объявлений о продаже одноразовых медицинских масок в связи с выросшей спекуляцией на товарах, сообщили “Ъ” представители компаний. У Avito решение вступает в силу 18 марта, срок его действия продлится «до момента принятия правительством РФ решения относительно политики онлайн-продажи лекарств и медицинских товаров». «Юла» приостанавливает продажи с 17 марта.

«В связи с появлением недобросовестных продавцов средств защиты от вирусов мы предупредительно ограничиваем возможность для спекуляции одноразовыми масками. Avito серьезно относится к проблеме пандемии коронавируса, поэтому мы приняли решение временно приостановить публикацию объявлений о продаже этого товара. Мы также стараемся не допускать на площадку товары и услуги, которые могут нести недостоверную информацию об инфекции и способах ее лечения»,— отметил управляющий директор «Avito Товары» Алексей Куракин.

 

«Мы считаем нездоровым спекулирование на товарах первой необходимости и рассчитываем, что остальной рынок приложит соразмерные усилия для стабилизации цен и обеспечения баланса спроса и предложения. Ограничение на публикацию таких объявлений на "Юле" может быть снято в случае выхода официальных постановлений, регулирующих продажу этих товаров в России»,— сообщили в пресс-службе «Юлы».

Avito ранее заблокировала объявления о продаже товаров или услуг для лечения или профилактики коронавируса, а также предложения, содержащие спекуляцию на этой теме, сообщили в пресс-службе сервиса. «Юла» также ограничивает размещение объявлений о продаже экспресс-тестов на коронавирус и средств для его лечения до появления официальной информации о существовании таких товаров, отметили в компании.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4291760?utm_source=smi2.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=smi2_obmen

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 20 мая 2017
...обороны Украины заблокировать ряд российских онлайн-сервисов, включая популярные социальные медиа-платформы...угодно. А за рынок надо бороться. Здесь требуется и высокое ...и муниципального управления украинские власти решили расчистить дорогу на внутренний ...
Новости Украины и Новороссии 17 мая 2017
...».«Сервисы “Яндекса”, например “Пробки”, "Карты", “Навигатор” — это же в режиме онлайн ...Януковича", против которых "должен был бороться каждый свободный украинец", содержали например...– в Киеве также не хотят решать этот вопрос, предпочитая ему такие...
Человеческие винтики ИИ
...модерирование сетевого контента, верификация онлайн-списков или тестирование.Хотя...труда по поддержанию интернет-сервисов, которыми мы пользуемся ...в правилах Facebook, начальство решило, что проще набрать ..., остается лишь одно — бороться за другое будущее, за ...
В Интернете есть досье на всех
..., данные о покупателях онлайн-магазинов и железнодорожных билетов... В ведомстве сетуют, что бороться с ними сложно – мол... всеведении Интернета, я решила поискать информацию о себе...других открытых источниках (поисковый сервис). За деньги Паспортные данные...
Первая компьютерная война
...которая инициировала преследование Ассанжа, сервиса PayPal, финансового сервиса швейцарской почтовой службы Postfinance... перебои в его работе». Бороться с такими атаками можно: ...а также сайт онлайн-магазина Amazon.com, который решено обрушить под Рождество...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...сообщества по организации общественных онлайн-кампаний Аvaaz. Оно...органы Кыргызстана должны были бороться, а даже семья ... сообщил Sputnik начальник службы сервиса аэропорта Гомель Анатолий Кирсанов....не читали. Вопрос «решил» спецпредставитель президента по ...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 27630 24130
    Вячеслав 17 марта 2020 в 19:09

    Просто жуть нагоняют с этим вирусом… Если бы было что-то действительно серьёзное, отрубили бы весь инет. А пока только атмосферу вокруг него нагнетают – количество заболевших, померших от него, призывы не затариваться лишними продуктами и пр. лабуда… И тогда запуганный обыватель рядами и колоннами пойдёт на нужное голосение…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)