Сводки от ополчения Новороссии 16 марта 2020

В редакцию «Русской Весны» поступил текст срочного заявления официального представителя Народной милиции (НМ) ДНР.

Второй день подряд мы наблюдаем активизацию обстрелов на южных рубежах нашей Республики, огонь целенаправленно ведется по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Бандиты из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ по прямому указанию главаря Зубанича с применением противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» обстреляли автомобиль, оказывающий в соответствии с графиком плановую помощь в обеспечении водой мирных жителей н. п. Саханка.

Следует отметить, что в нарушение норм международного гуманитарного права, обстрел велся в период забора воды гражданскими лицами.

В результате обстрела один защитник Республики погиб и один получил тяжелые ранения, контузию получил мирный житель.

Также по имеющейся у нас информации, на позициях украинских оккупантов в ходе обстрела находилась съемочная группа Мариупольской ТРК.

Вещественные доказательства по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВСУ Зубанича.

Призываем ОБСЕ зафиксировать этот вопиющий случай и оказать содействие по предотвращению дальнейшей агрессии Украины в отношении населения Донбасса.

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