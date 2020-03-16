Сводки от ополчения Новороссии 16 марта 2020
- 12:53 Экстренное заявление Армии ДНР: новые жертвы под Мариуполем (ФОТО).
- 03:00 Чёрная дыра ВСУ на Донбассе: потери и исчезающее вооружение.
- Вчера 23:58 Экс-военнопленных наградили медалями за военно-патриотическую работу.
Экстренное заявление Армии ДНР: новые жертвы под Мариуполем (ФОТО)
В редакцию «Русской Весны» поступил текст срочного заявления официального представителя Народной милиции (НМ) ДНР.
Второй день подряд мы наблюдаем активизацию обстрелов на южных рубежах нашей Республики, огонь целенаправленно ведется по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.
Бандиты из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ по прямому указанию главаря Зубанича с применением противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» обстреляли автомобиль, оказывающий в соответствии с графиком плановую помощь в обеспечении водой мирных жителей н. п. Саханка.
Следует отметить, что в нарушение норм международного гуманитарного права, обстрел велся в период забора воды гражданскими лицами.
В результате обстрела один защитник Республики погиб и один получил тяжелые ранения, контузию получил мирный житель.
Также по имеющейся у нас информации, на позициях украинских оккупантов в ходе обстрела находилась съемочная группа Мариупольской ТРК.
Вещественные доказательства по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВСУ Зубанича.
Призываем ОБСЕ зафиксировать этот вопиющий случай и оказать содействие по предотвращению дальнейшей агрессии Украины в отношении населения Донбасса.
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Чёрная дыра ВСУ на Донбассе: потери и исчезающее вооружение
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.
На дебальцевском направлении боевики 59-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Шаповалова подвергли обстрелу из вооружения БМП-1 район населённого пункта Калиновка.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
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Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники в населенных пунктах, подвергая опасности мирных жителей.
Так, по данным наших источников, в зоне ответственности 46-й ОДШБр ВСУ, в частном секторе н.п. Теплое зафиксирован один зенитный ракетный комплекс «Оса», замаскированный во дворе мирных жителей.
В жилом массиве н.п. Нижнетеплое отмечено размещение одной боевой разведывательно-дозорной машины из состава 46-й ОДШБр ВСУ.
Факты размещения вооружения и военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются официальными отчетами ОБСЕ.
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В преддверии ротации украинские боевики активизировали перемещение военной техники в населенных пунктах, осуществляя вывоз имущества с передовых позиций в тыл. Зачастую вождение военной техники осуществляется украинскими военнослужащими в состоянии опьянения, что вызывает недовольство у местных жителей.
Так, 14 марта трое военнослужащих 46-й десантно-штурмовой бригады, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, передвигались по н.п. Макарово на бронетранспортере БТР-80. Долго проехать им не удалось.
Не справившись с управлением, бронетранспортер сбил столб линии электропередач, в результате чего без света осталось 30 жилых домов.
Местные жители написали коллективную жалобу в администрацию н. п. Макарово с требованием наказать виновных и запретить военнослужащим Украины передвигаться по дорогам населенного пункта на военной технике.
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В связи с распространением коронавируса на Украине, командование ВСУ приняло решение перенести сроки ротации подразделений в зоне «ООС».
Личному составу запрещено покидать расположение подразделений, военнослужащим отменены отпуска. В воинских частях наблюдаются панические настроения.
Главным управлением медицинского обеспечения ВСУ организовано проведение профилактических мероприятий.
На фоне распространения инфекции коронавируса и срыва мероприятий ротации, в частях и соединениях ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС», продолжает отмечаться низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих, выражающийся в систематическом употреблении алкоголя, а также в нарушении воинской дисциплины.
Так, командование 93-й бригады ВСУ проводит расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим 2-го механизированного батальона в н.п. Крымское. Ранение солдат Ботнир получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения.
14 марта в одно из подразделений 72-й бригады прибыли сотрудники ВСП для проведения расследования по факту получения травмы рядовым Коба в результате неуставных взаимоотношений.
В ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащего избил его командир взвода лейтенант Куренко, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Также установлено, что мотивами избиения явилась информация, доложенная военнослужащим командиру роты, о систематическом хищении, списании и продаже топлива лейтенантом Куренко. Потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение н. п. Северодонецк с диагнозом: перелом ребер и закрытая черепно-мозговая травма.
Хищение ГСМ также вскрыто сотрудниками Военной службой правопорядка в 72-й бригаде ВСУ.
Так, 13 марта в н. п. Попасная в момент передачи двух бочек с дизельным топливом и получении за это денежных средств, сотрудниками ВСП были задержаны двое военнослужащих 1-го механизированного батальона 72-й бригады.
Из показаний задержанных следует, что излишки топлива они решили продать, т. к. подразделение покидает зону «ООС» в рамках плановой замены, в ожидании которой личный состав 46-й ОДШБр ВСУ активизировал хищения и продажу военного имущества, оружия и боеприпасов.
Так, в результате работы комиссии службы ракетных войск и артиллерии ОТГ «Север» в пункте временной дислокации 1-го самоходного артиллерийского дивизиона 46-й бригады ВСУ, выявлена недостача семи автоматов АК-74 и четырех пистолетов «Форт».
По итогам работы комиссии проводится служебное разбирательство в отношении командира дивизиона.
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Экс-военнопленных наградили медалями за военно-патриотическую работу
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