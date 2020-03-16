Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 16 марта 2020

13:28. 16 марта 2020 146 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Экстренное заявление Армии ДНР: новые жертвы под Мариуполем (ФОТО)

Экстренное заявление Армии ДНР: новые жертвы под Мариуполем (ФОТО) | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступил текст срочного заявления официального представителя Народной милиции (НМ) ДНР.

Второй день подряд мы наблюдаем активизацию обстрелов на южных рубежах нашей Республики, огонь целенаправленно ведется по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Бандиты из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ по прямому указанию главаря Зубанича с применением противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П» обстреляли автомобиль, оказывающий в соответствии с графиком плановую помощь в обеспечении водой мирных жителей н. п. Саханка.

Следует отметить, что в нарушение норм международного гуманитарного права, обстрел велся в период забора воды гражданскими лицами.

В результате обстрела один защитник Республики погиб и один получил тяжелые ранения, контузию получил мирный житель.

Также по имеющейся у нас информации, на позициях украинских оккупантов в ходе обстрела находилась съемочная группа Мариупольской ТРК.

Вещественные доказательства по факту обстрела будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады ВСУ Зубанича.

Призываем ОБСЕ зафиксировать этот вопиющий случай и оказать содействие по предотвращению дальнейшей агрессии Украины в отношении населения Донбасса.

Читайте также: Новая серьёзная угроза для Украины (ВИДЕО)

Экстренное заявление Армии ДНР: новые жертвы под Мариуполем (ФОТО) | Русская весна
Экстренное заявление Армии ДНР: новые жертвы под Мариуполем (ФОТО) | Русская весна
Экстренное заявление Армии ДНР: новые жертвы под Мариуполем (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Чёрная дыра ВСУ на Донбассе: потери и исчезающее вооружение

Чёрная дыра ВСУ на Донбассе: потери и исчезающее вооружение | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

На дебальцевском направлении боевики 59-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Шаповалова подвергли обстрелу из вооружения БМП-1 район населённого пункта Калиновка.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Читайте также: «Нас шесть лет уничтожают почище коронавируса, и дела никому нет», — как дончане пережили эту ночь

Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники в населенных пунктах, подвергая опасности мирных жителей.

Так, по данным наших источников, в зоне ответственности 46-й ОДШБр ВСУ, в частном секторе н.п. Теплое зафиксирован один зенитный ракетный комплекс «Оса», замаскированный во дворе мирных жителей.

В жилом массиве н.п. Нижнетеплое отмечено размещение одной боевой разведывательно-дозорной машины из состава 46-й ОДШБр ВСУ.

Факты размещения вооружения и военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются официальными отчетами ОБСЕ.

Читайте также: ВСУ применяют к ОБСЕ тактику «выжженной земли»: сводка с Донбасса

В преддверии ротации украинские боевики активизировали перемещение военной техники в населенных пунктах, осуществляя вывоз имущества с передовых позиций в тыл. Зачастую вождение военной техники осуществляется украинскими военнослужащими в состоянии опьянения, что вызывает недовольство у местных жителей.

Так, 14 марта трое военнослужащих 46-й десантно-штурмовой бригады, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, передвигались по н.п. Макарово на бронетранспортере БТР-80. Долго проехать им не удалось.

Не справившись с управлением, бронетранспортер сбил столб линии электропередач, в результате чего без света осталось 30 жилых домов.

Местные жители написали коллективную жалобу в администрацию н. п. Макарово с требованием наказать виновных и запретить военнослужащим Украины передвигаться по дорогам населенного пункта на военной технике.

Читайте также: Украинские оккупанты оставили без света 310 домов, ранены защитники Донбасса

В связи с распространением коронавируса на Украине, командование ВСУ приняло решение перенести сроки ротации подразделений в зоне «ООС».

Личному составу запрещено покидать расположение подразделений, военнослужащим отменены отпуска. В воинских частях наблюдаются панические настроения.

Главным управлением медицинского обеспечения ВСУ организовано проведение профилактических мероприятий.

На фоне распространения инфекции коронавируса и срыва мероприятий ротации, в частях и соединениях ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС», продолжает отмечаться низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих, выражающийся в систематическом употреблении алкоголя, а также в нарушении воинской дисциплины.

Так, командование 93-й бригады ВСУ проводит расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим 2-го механизированного батальона в н.п. Крымское. Ранение солдат Ботнир получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения.

14 марта в одно из подразделений 72-й бригады прибыли сотрудники ВСП для проведения расследования по факту получения травмы рядовым Коба в результате неуставных взаимоотношений.

В ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащего избил его командир взвода лейтенант Куренко, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также установлено, что мотивами избиения явилась информация, доложенная военнослужащим командиру роты, о систематическом хищении, списании и продаже топлива лейтенантом Куренко. Потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в медучреждение н. п. Северодонецк с диагнозом: перелом ребер и закрытая черепно-мозговая травма.

Хищение ГСМ также вскрыто сотрудниками Военной службой правопорядка в 72-й бригаде ВСУ.

Так, 13 марта в н. п. Попасная в момент передачи двух бочек с дизельным топливом и получении за это денежных средств, сотрудниками ВСП были задержаны двое военнослужащих 1-го механизированного батальона 72-й бригады.

Из показаний задержанных следует, что излишки топлива они решили продать, т. к. подразделение покидает зону «ООС» в рамках плановой замены, в ожидании которой личный состав 46-й ОДШБр ВСУ активизировал хищения и продажу военного имущества, оружия и боеприпасов.

Так, в результате работы комиссии службы ракетных войск и артиллерии ОТГ «Север» в пункте временной дислокации 1-го самоходного артиллерийского дивизиона 46-й бригады ВСУ, выявлена недостача семи автоматов АК-74 и четырех пистолетов «Форт».

По итогам работы комиссии проводится служебное разбирательство в отношении командира дивизиона.

Читайте также: Возмездие: Атаковавшая Горловку бригада ВСУ понесла потери

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Экс-военнопленных наградили медалями за военно-патриотическую работу


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв ...ФОТО) В конце марта 2016 года семья Андрушевичей... такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к... если в течении марта не будет существенных ...
Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2016
...». 14:52 Сводка МО ДНР за 9 марта. 14:18 ...info Сводка МО ДНР за 9 марта Сводка МО ДНР за 9 марта ...то помочь ополчению, что ему делать? Может через музей Новороссии передать?... оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 08.03...
Сводки от ополчения Новороссии 29 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Экскурсия по «остаткам» ...предприятия Донецкой Народной Республики за март и апрель 2015 года поставили... тех, кто был призван в марте - апреле год назад. Подавляющее большинство...
Сводки от ополчения Новороссии 27 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Жительница ...Широкино. В феврале и марте 2015 года, в ходе...стороны силовиков: так, 17 марта был совершен умышленный подрыв,...отведено еще в начале марта, было использовано ВСУ 6...
Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2016
.... 15:02 Сводка МО ДНР за 11 марта. 14:57 ... Сводка МО ДНР за 11 марта Сводка МО ДНР за 11 марта ...Марина Ахмедова С 5 марта между силами ополчения ДНР и украинскими войсками...К оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 10.03...
Сводки от ополчения Новороссии 7 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Информация обновляется. Украина...Георгий Кратиров) стало известно 3 марта. Люди в военной форме ...видеозаписью был обнаружен в конце марта 2015 года. Судьба украинского ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)