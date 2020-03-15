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Что мы знаем о сети 5G

09:52. 15 марта 2020 253 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Что мы знаем о сети 5G

Крупнейшая страховая компания Lloyd’s of London отказалась рассматривать претензии в отношении здоровья, связанные с Wi-Fi и 5G, если таковые появятся. Кроме того, представители Lloyd’s добавили: если вдруг у детей возникнут какие-либо проблемы со здоровьем и будет доказано, что причина этому — излучение от вышек сотовой связи, расположенных около школы, то вся ответственность за это будет лежать на администрации учебного заведения. Они отказываются в этом случае возмещать какие-либо расходы.

Хотя до сих пор нет явных доказательств того, что мобильные сети вызывают проблемы со здоровьем, обозреватели Lloyd’s заранее решили занять осторожную позицию.

Возможно, на решение компании повлияло собственное исследование по оценке риска Wi-Fi-технологий, проведённое в 2010 году. Ещё тогда эксперты Lloyd’s сравнивали безпроводные сети с асбестом — строительным материалом, который вызывает лёгочные и онкологические заболевания. О вреде асбеста заговорили в 1920-х годах, однако пришлось потратить десятилетия, чтобы это доказать — асбестовая промышленность всячески мешала признанию данного факта. То есть ещё 10 лет назад исследователи Lloyd’s предположили, что различные частоты Wi-Fi могут вызывать проблемы со здоровьем.

Напомним, что новая сверхбыстрая сеть сотовой связи 5G начнёт распространяться по всему миру в 2020 году. Её основные преимущества — невероятная скорость передачи данных и большие перспективы для развития новых услуг (интернет вещей, умный дом, телемедицина, безпилотные автомобили и др.). Несмотря на то что 5G по-прежнему будет опираться на существующие технологии, сеть нового поколения также предусматривает и другие частоты, использующие более короткие волны — так называемые миллиметровые волны (ММВ). Вот в них как раз и проблема.

Есть мнение, что ММВ способны оказывать глубокое воздействие на организм человека, а значит, излучение 5G может запустить целый каскад различных заболеваний. 230 ведущих учёных из 40 стран обратились с призывом к Европейскому союзу ввести мораторий на развёртывание 5G, пока полностью не будут изучены её потенциальные угрозы для здоровья человека и окружающей среды. Исследователи опасаются, что сеть 5G может увеличить риск развития рака, повлиять на фертильность и вызвать неврологические расстройства. Так, Национальная токсикологическая программа США обнаружила статистически значимое увеличение числа случаев рака головного мозга и сердца у животных, подвергшихся воздействию даже низких уровней ЭМП — намного ниже тех, которые будут генерироваться сетью 5G.

Кстати, Брюссель стал первым европейским городом, который остановил распространение сотовой сети 5G из-за потенциальных рисков для здоровья.

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