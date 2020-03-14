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Впереди суперкризис. Патрик Бонд о саморазрушении капитализма // По-живому

14:47. 14 марта 2020 61 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Разговор с профессором политэкономии Патриком Бондом (ЮАР)

Содержание беседы:
01:01 В чем причины надвигающегося кризиса?
04:37 Кризис – это нормальное явление в рамках капитализма?
06:42 Насколько капитализм пригоден для скоординированных усилий в одном направлении?
11:49 Про этапы развития капитализма, которые мы уже прошли
15:54 Про уязвимость современной капиталистической системы
21:10 О БРИКС
23:25 Что делают российские компании в Африке?
26:32 Правые в БРИКС, что дальше?
27:50 Про ограбление Африки в 20 веке и сегодня
29:52 О международном рабочем движении
32:17 О классовой теории, интернационализме и НКО
36:47 Возможно ли столковение фашистских режимов в скором будущем?
39:18 Про рабочее движение в ЮАР
41:20 Советская Россия остается надеждой для многих
42:20 О троцкизме
43:35 Про юбилей Ленина



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dWTbvgVOnn0

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