Впереди суперкризис. Патрик Бонд о саморазрушении капитализма // По-живому

Разговор с профессором политэкономии Патриком Бондом (ЮАР)



Содержание беседы:

01:01 В чем причины надвигающегося кризиса?

04:37 Кризис – это нормальное явление в рамках капитализма?

06:42 Насколько капитализм пригоден для скоординированных усилий в одном направлении?

11:49 Про этапы развития капитализма, которые мы уже прошли

15:54 Про уязвимость современной капиталистической системы

21:10 О БРИКС

23:25 Что делают российские компании в Африке?

26:32 Правые в БРИКС, что дальше?

27:50 Про ограбление Африки в 20 веке и сегодня

29:52 О международном рабочем движении

32:17 О классовой теории, интернационализме и НКО

36:47 Возможно ли столковение фашистских режимов в скором будущем?

39:18 Про рабочее движение в ЮАР

41:20 Советская Россия остается надеждой для многих

42:20 О троцкизме

43:35 Про юбилей Ленина







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dWTbvgVOnn0