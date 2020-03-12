Сергей Ушкалов о неизвестном сражении маршала Рокоссовского

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0Few4I0RMGw
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Комментарий
Экзистенциальная фрустрация и распространяющееся всё шире ощущение бессмысленности поддерживают (подчеркиваем: не у животных, а у человека, на человеческом уровне!) агрессивность, если вообще не являются её причиной.
— Виктор Франкл
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