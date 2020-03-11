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Вайнштейну дали 23 года

18:58. 11 марта 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Бывшему кинопродюсеру Вайнштейну (славного причастностью к выпуску ряда хороших фильмов), дело которого тянулось уже несколько лет, впаяли сразу 23 года за домогательства.
Светило ему пожизненное, а адвокаты просили 5 лет, ссылаясь на состояние здоровье.
Но в итоге, скорее всего в тюрьме и помрет, так что принципиально разницы между 23 годами и пожизненным нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5703253.html

Метки: вайнштейн, кино, США

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