Вайнштейну дали 23 года
18:58. 11 марта 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Бывшему кинопродюсеру Вайнштейну (славного причастностью к выпуску ряда хороших фильмов), дело которого тянулось уже несколько лет, впаяли сразу 23 года за домогательства.
Светило ему пожизненное, а адвокаты просили 5 лет, ссылаясь на состояние здоровье.
Но в итоге, скорее всего в тюрьме и помрет, так что принципиально разницы между 23 годами и пожизненным нет.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5703253.html