Вайнштейну дали 23 года

Бывшему кинопродюсеру Вайнштейну (славного причастностью к выпуску ряда хороших фильмов), дело которого тянулось уже несколько лет, впаяли сразу 23 года за домогательства.Светило ему пожизненное, а адвокаты просили 5 лет, ссылаясь на состояние здоровье.Но в итоге, скорее всего в тюрьме и помрет, так что принципиально разницы между 23 годами и пожизненным нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5703253.html