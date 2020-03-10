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Новости Госдумы

14:22. 10 марта 2020 139 просмотров 6 коммент. Опубликовал:


Новости Госдумы:

1. В Госдуму внесена поправка с предложением провести досрочные выборы осенью этого года. Разговоры про это уже давно ходили.
2. Внесено также и предложение Терешковой обнулить президентские сроки Путина или же вовсе убрать из Конституции ограничение на два срока президентства.
3. Депутаты отклонили поправку запрещающую руководству страны иметь недвижимость за рубежом.
4. Одобрена поправка об упоминании Бога в Конституции.
5. Одобрена поправка о государствообразующем статусе русского народа.
6. Одобрена поправка о расширении полномочий Конституционного Суда.
7. Одобрена поправка о запрете отчуждения территории РФ.
8. Одобрена поправка о браке как союзе мужчины и женщины.
9. Отклонена поправка о закрепление МРОТ в Конституции
10. Откловнены также поправки о гарантированном "бесплатном гектаре" и возвращении старых сроков выхода на пенсию.

В принципе, если бы пункты голосовались отдельно, то некоторые вполне можно поддержать, но запихивание бога в Конституцию и тому подобное, вполне достаточно, чтобы сходить и "не поддержать".

PS. А вот еще прекрасное:

Как выяснилось в ходе обсуждения, в таблице поправок, рекомендованной к принятию, не оказалось одного из предложений, прозвучавшего в послании главы государства к Федеральному собранию. «Почему не выполнено послание президента в части национализации элит? Кто убрал имущество за рубежом у должностных лиц, и почему эта поправка отклонена?» – поинтересовался депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

«Ни о какой национализации элит речи вообще нет, мы не можем людей национализировать, это что, вещь, что ли? – возмущенно жестикулируя, заявил Крашенинников. – Это условное такое выражение, и мне кажется, что оно неправильное. В каждой профессии есть свои элиты и каждый воспринимает это по-разному».

https://newdaynews.ru/moscow/685728.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5700009.html

Метки: государственная дума, Россия

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 7183 5681
    марина 10 марта 2020 в 17:25

    Ваше слово товарищ маузер -Кот,сколько из шести сталинских (по Степанычу) осталось в живых?

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    • 3145 2121
      чужоймарина 10 марта 2020 в 17:46

      Я волком бы выгрыз 17-й год
      К массовке почтения нету,
      Чтобы такое сделать, нужны были скрытые деньги, подбор кадров, внутренняя и внешняя защита, и великий единый русский дух. С настоящим тихим праздником всех желающих. Это сбылось и это состоялось.
      Я достаю из широких штанин,
      дубликатом безценного груза,
      Смотрите, завидуйте

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  • 7183 5681
    марина 10 марта 2020 в 17:57

    Консенсус,хорошее слово.Валя Терешкова,Валя Матвиенко не уговорили наверное А.Г. и без него справились и значит так тому и быть,зачем нервотрепка до 2024года,работы полно.Карелин как внес ,так и снял сразу поправку о досрочном роспуске ГД.Пусть сидят,шкоды уже не сделают.

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  • 247 239
    Виктор 10 марта 2020 в 18:10

    Да уж, себя они типа подстраховали,но надолго-ли, зато вот они какие слуги народа, смотрите,показали свое нутро,жадность пересилила инстинкт самосохранения.

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    1
  • 8493 3002
    nikolay 10 марта 2020 в 18:15

    В Писании сказано, что наступят времена, когда в Церков никто ходить не будет. Они уже наступили по причине приватизации Церкви антихристом. И никакое упоминание о Боге в Конституции не поможет!

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  • 3539 2965
    sergej 10 марта 2020 в 18:22

    “провести досрочные выборы осенью этого года” – как то слишком много событий в этом году , к чему такая спешка .

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