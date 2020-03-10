Новости Госдумы:1. В Госдуму внесена поправка с предложением провести досрочные выборы осенью этого года. Разговоры про это уже давно ходили.2. Внесено также и предложение Терешковой обнулить президентские сроки Путина или же вовсе убрать из Конституции ограничение на два срока президентства.3. Депутаты отклонили поправку запрещающую руководству страны иметь недвижимость за рубежом.4. Одобрена поправка об упоминании Бога в Конституции.5. Одобрена поправка о государствообразующем статусе русского народа.6. Одобрена поправка о расширении полномочий Конституционного Суда.7. Одобрена поправка о запрете отчуждения территории РФ.8. Одобрена поправка о браке как союзе мужчины и женщины.9. Отклонена поправка о закрепление МРОТ в Конституции10. Откловнены также поправки о гарантированном "бесплатном гектаре" и возвращении старых сроков выхода на пенсию.В принципе, если бы пункты голосовались отдельно, то некоторые вполне можно поддержать, но запихивание бога в Конституцию и тому подобное, вполне достаточно, чтобы сходить и "не поддержать".PS. А вот еще прекрасное:

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5700009.html