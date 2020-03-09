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Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2020

09:37. 9 марта 2020 94 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В ВСУ распространяют слухи о “массовых отпусках” – НМ ДНР

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ВСУ обстреляли н.п. Желтое. Без электричества остались более 300 абонентов

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Вирус косит ряды ВСУ на Донбассе: десятки карателей экстренно эвакуированы

Вирус косит ряды ВСУ на Донбассе: десятки карателей экстренно эвакуированы | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

На дебальцевском направлении боевики 59-й бригады по приказу военного преступника Шаповалова из миномета калибра 82 мм обстреляли н.п. Калиновка.

По счастливой случайности жертв среди мирного населения удалось избежать.

Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу в отношении военного преступника Шаповалова.

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Противник продолжает подвергать опасности жизни мирного населения подконтрольных Украине населенных пунктов, размещая военную технику в непосредственной близости с мирным населением.

По данным нашей разведки, боевики из состава 59 бригады разместили бронированную машину пехоты в непосредственной близости к жилым домостроениям в н. п. Троицкое.

Мы в очередной раз призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на украинские вооружённые формирования для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса.

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Уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ продолжает оставаться на стабильно низком уровне, в связи с чем растёт количество небоевых потерь личного состава.

Как мы уже сообщали, в 93 бригаде ведет работу комиссия штаба ОТГ «Север» по расследованию резонансного происшествия с подрывом БМП, в результате которого погиб лейтенант Фирсов и ещё пять боевиков получили тяжёлые ранения.

В ходе работы следственной группы выявлено, что, помимо уничтожения военной техники и потери личного состава, к которым привели преступные приказы Фирсова, им было организовано незаконное списание дизельного топлива и сухих пайков для военнослужащих, выполнявших задачи на переднем крае.

Установлено, что преступная деятельность боевика Фирсова проходила при непосредственном покровительстве командира батальона Дмитрука, материалы разбирательства на которого будут переданы в следственный комитет военной прокуратуры для возбуждения уголовного дела. Комиссией также предлагается взыскать с комбата всю сумму причинённого государству ущерба.

Кроме того, от нашего источника в штабе 93 бригады стало известно о происшествии на одной из позиций вооруженных формирований в районе н.п. Орехово.

Так, старшина Резанов, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством через повешение. Причиной суицида стало принудительное продление контракта военнослужащему на продолжение службы в зоне карательной операции в составе другого соединения, после ротации.

С целью скрыть сам факт и обстоятельства гибели боевика, командир 93 бригады Брыжинский доложил в вышестоящий штаб, что потеря допущена в результате обстрела позиций со стороны НМ ЛНР.

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Наряду с небоевыми потерями, в подразделениях 93 бригады отмечается рост заболеваемости личного состава инфекционными заболеваниями, в частности пневмонией.

Комиссией штаба ОТГ «Север» выявлено, что личному составу 93 бригады перед убытием в зону «ООС» не были сделаны профилактические прививки, что и стало причиной массовой заболеваемости.

Так как инфекция пневмонии в подразделениях 93 бригады уже достигла критических масштабов, командование вооруженного формирования было вынуждено доложить о состоянии дел в вышестоящий штаб.

В результате больные и имеющие симптомы пневмонии боевики были экстренно эвакуированы в госпиталь Северодонецка, где под изолятор выделен целый этаж. Количество военнослужащих, находящихся на стационарном лечении с данным диагнозом, в 93 бригаде уже превысило 50 человек.

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На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери

На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ, оккупанты понесли потери | Русская весна

Сегодня на Донбассе выстрелом из противотанкового ракетного комплекса был подбит грузовой автомобиль одного из подразделений т. н. Объединенных сил, который двигался к позициям украинских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр оккупационной операции.

«Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один — боевое поражение», — говорится в сообщении.

«Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения», — добавили в пресс-центре.

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ВСУ два часа “утюжили” Зайцево из минометов


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