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Метиловый спирт и коронавирус

21:56. 9 марта 2020 200 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


На тему вопросов о том, помогает ли алкоголь против коронавируса.
Опытным путем было установлено – метиловый спирт не помогает.

Семь человек в центральной иранской провинции Альборз умерли после употребления метилового спирта, который они по ошибке употребляли как лекарство от заболеваний, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри.

"Семь человек погибли в провинции от употребления алкоголя", – цитирует его агентство ISNA. Он добавил, что "эти люди на основе информации в интернете употребляли метиловый спирт, считая, что это поможет против коронавируса".

Власти Ирана в последние недели активизировали производство метилового спирта с целью использования его для профилактической обработки поверхностей на фоне распространения коронавируса в стране. При этом метанол можно свободно купить в иранских магазинах. Как правило он окрашен в оранжевый цвет, чтобы его можно было отличить от питьевых жидкостей.

https://tass.ru/obschestvo/7929159 – цинк

На очереди спирт медицинский.
Между тем, ВОЗ объявила, что эпидемия коронавируса в ближайшее время будет уже официально признана пандемией.

PS. И еще один забавный трэш.


Драка из-за туалетной бумаги в Австралии во время панических закупок связанных с коронавирусом.
А помните, сколько шуток было про туалетную бумагу в Венесуэле.


Пустые полки в супермаркетах.

Комбинация экономического кризиса и эпидемии коронавируса дает достаточно занимательный дестабилизирующий эффект, который доламывает остатки поздневашингтонского миропорядка.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5698619.html

Метки: Австралия, идиоты, иран, коронавирус, медицина, юмор

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