Генерал Ивашов о закрытии пролива Босфор.
18:45. 9 марта 2020 138 просмотров Нет комментариев Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/cK9KJ4ugJ4w
Источник: https://youtu.be/cK9KJ4ugJ4w
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Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество — изменять то, что могу, и мудрость — всегда отличать одно от другого.