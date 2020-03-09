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Генерал Ивашов о закрытии пролива Босфор.

18:45. 9 марта 2020 138 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/cK9KJ4ugJ4w

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