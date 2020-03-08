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Большинство из осужденных получили наказание вполне заслужено

10:15. 8 марта 2020 157 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


В Екатеринбурге доктор исторических наук Алексей Мосин предложил отстранить от должности руководителя свердловского госархива Александра Капустина. Причиной стало опубликованное интервью с последним, где он частично оправдывает политические репрессии.
Екатеринбургского доктора исторических наук возмутил опубликованный в областной газете материал. Начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин утверждает, что некоторые из репрессированных жителей региона получили сроки наказания заслуженно. Сейчас в управлении госархивами составляют поименный список репресированных людей на Среднем Урале.

«Мы это делаем, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что большинство из осужденных получали наказание вполне заслуженно. И это касалось в массе своей не простых людей, а руководителей среднего и высшего звена. В частности, первый секретарь Свердловского обкома Иван Кабаков, который возглавлял область в 1934-1937 годах, был осужден за коррупционные преступления, а не по надуманному обвинению, как сейчас утверждают некоторые либеральные СМИ», – заявляет в интервью Александр Капустин.

Это заявление вызвало негодование у известного в Екатеринбурге историка и гражданского активиста Алексея Мосина, который посчитал нужным опубликовать мнение в социальной сети Facebook, отметив, что данное утверждение делает Александра Капустина в его словах «человеком нерукопожатным». Историк предложил в этой же газете опубликовать соответствующее опровержение от лица коллег из бюро Межрегионального общественного совета по развитию Музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий в Екатеринбурге. А в отношении самого Александра Капустина выступить с ходатайством на мартовском заседании комиссии Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий об его увольнении.

«Я поставлю вопрос о выводе А. А. Капустина из состава комиссии, а также буду ходатайствовать перед главой комиссии, вице-губернатором Свердловской области поставить перед губернатором Свердловской области Е. В. Куйвашевым вопрос о необходимости уволить А. А. Капустина, либо не имеющего никакого представления о делах по политических репрессиям, либо сознательно оболгавшего большинство жертв репрессий, с должности начальника управления архивами Свердловской области», - написал Алексей Мосин в социальной сети Facebook.
Необходимо отметить, что согласно исторической справке, Иван Кабаков с 1934 по 1937 год возглавлял Свердловский обком ВКП(б). 22 мая 1937 года он был арестован, а летом этого года исключен из партии «за принадлежность к контрреволюционному уклону правых». 30 октября 1937 года его расстреляли. 17 марта 1956 года реабилитирован. К слову, его супруга Валентина Виноградова тоже была арестована 24 мая 1937 года. 13 января 1938 года ее расстреляли.

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffedpress.ru%2Fnews%2F66%2Fsociety%2F2448646&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews&brand=news – цинк

А все почему – Капустин поднял важную тему – тему незаконных реабилитаций при Хрущеве, когда огульно реабилитировались лица осужденные при Сталине. И более всего современных "борцов с сталинизмом" страшит как раз то самое "открытие архивов", на котором в свое время настаивала советская дессида и пост-советская демшиза. Поэтому можно лишь горячо приветствовать дальнейшую публикацию архивных документов посвященных репрессиям, а также вопросу реабилитации репрессированных, чтобы было лучше понятно – кого и за что, а также заслуженно или нет.
Собственно, главный вопрос темы репрессии, это соотношение этих самых "заслуженно" и "незаслуженно", которое может быть установлен лишь в результате работы ученых с архивными документами и делами репрессированных. Но как не трудно заметить, не все хотят разбираться с тем, что там реально происходило, боясь обрушения картины мира.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5694317.html

Метки: архивы, демшиза, репрессии, свердловск

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 7375 6692
    strelez 8 марта 2020 в 12:25

    А.Капустин прав. Реабилитация должна проводиться по заключению прокуратуры после проверки обстоятельств осуждения, а не воплей разных правозащитников и dermokratov, не являющихся специалистами юриспруденции и не видевших содержания дел осужденных.

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    2
  • 210 178
    Coboclo 8 марта 2020 в 12:43

    Просто молодец Александр Капустин! Человек располагает документальными ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ, а не “один зэк мне на пересылке рассказал”.
    Так держать! Хватит держать нас за дураков!

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