Путин рассказал, что для него является «высшим счастьем» (ВИДЕО)
Как известно, российский президент придерживается традиционных ценностей. Он не раз заявлял об их важности и преемственности традиций в целом. Недавно он рассказал, что же является самым главным для человека.
По мнению Владимира Путина, «высшее счастье» — это воспитание ребенка. Российский лидер призвал россиян помнить об этом.
«Дело не в демографической программе. Высшего счастья для человека, чем воспитание ребёнка, в мире не существует. Вот мы прежде всего об этом должны помнить», — заявил президент на встрече с жителями Ивановской области.
Владимир Путин рассказал о работе над сокращением сроков оформления маткапитала до пяти дней. Он отметил, что в будущем эта система станет более удобной, благодаря переходу в электронный формат.
Стоит напомнить об изменениях в данной сфере. С 1 января этого года маткапитал можно получить уже за первого ребенка. Это прорыв в социальной сфере, который показал, насколько серьезно в России относятся к вопросам демографии и благосостояния граждан.
Согласно новым правилам, при рождении второго ребенка семья может получить уже 616 000 рублей. Также многодетные семьи смогут взять ипотеку по ставке 6%. Программу маткапитала продлят до 2026 года.
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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
Источник: https://rusvesna.su/news/1583522836
“…российский президент придерживается традиционных ценностей”. Сам их вводит и сам их придерживается… Тогда уж это не традиции, а новые начинания… Христианство приползло к нам с Ближнего Востока, иудаизм – оттуда же, буддизм – из Китая… Какие же они традиционные? Евреев назвал титульной нацией… Разве это так? Даже Берл Лазар “открестился” от подобной трактовки “традиций”…
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13072590945718551380&text=путин%20назвал%20евреев%20титульной%20нацией%20россии%20ютуб&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1583570954486834-5191631270798137500067-vla1-2432&redircnt=1583571078.1