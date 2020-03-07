Путин рассказал, что для него является «высшим счастьем» (ВИДЕО)

Как известно, российский президент придерживается традиционных ценностей. Он не раз заявлял об их важности и преемственности традиций в целом. Недавно он рассказал, что же является самым главным для человека.

По мнению Владимира Путина, «высшее счастье» — это воспитание ребенка. Российский лидер призвал россиян помнить об этом.

«Дело не в демографической программе. Высшего счастья для человека, чем воспитание ребёнка, в мире не существует. Вот мы прежде всего об этом должны помнить», — заявил президент на встрече с жителями Ивановской области.

Владимир Путин рассказал о работе над сокращением сроков оформления маткапитала до пяти дней. Он отметил, что в будущем эта система станет более удобной, благодаря переходу в электронный формат.

Стоит напомнить об изменениях в данной сфере. С 1 января этого года маткапитал можно получить уже за первого ребенка. Это прорыв в социальной сфере, который показал, насколько серьезно в России относятся к вопросам демографии и благосостояния граждан.

Согласно новым правилам, при рождении второго ребенка семья может получить уже 616 000 рублей. Также многодетные семьи смогут взять ипотеку по ставке 6%. Программу маткапитала продлят до 2026 года.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»