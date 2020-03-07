Главная » Мировоззрение, Политика, Творчество

Путин рассказал, что для него является «высшим счастьем» (ВИДЕО)

04:30. 7 марта 2020 210 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Путин рассказал, что для него является «высшим счастьем» (ВИДЕО) | Русская весна

Как известно, российский президент придерживается традиционных ценностей. Он не раз заявлял об их важности и преемственности традиций в целом. Недавно он рассказал, что же является самым главным для человека.

По мнению Владимира Путина, «высшее счастье» — это воспитание ребенка. Российский лидер призвал россиян помнить об этом.

«Дело не в демографической программе. Высшего счастья для человека, чем воспитание ребёнка, в мире не существует. Вот мы прежде всего об этом должны помнить», — заявил президент на встрече с жителями Ивановской области.

Владимир Путин рассказал о работе над сокращением сроков оформления маткапитала до пяти дней. Он отметил, что в будущем эта система станет более удобной, благодаря переходу в электронный формат.

Стоит напомнить об изменениях в данной сфере. С 1 января этого года маткапитал можно получить уже за первого ребенка. Это прорыв в социальной сфере, который показал, насколько серьезно в России относятся к вопросам демографии и благосостояния граждан.

Согласно новым правилам, при рождении второго ребенка семья может получить уже 616 000 рублей. Также многодетные семьи смогут взять ипотеку по ставке 6%. Программу маткапитала продлят до 2026 года.

Читайте также: Путин пошутил в ответ на фразу о его «большом доме» (ВИДЕО)

Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1583522836

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
...пр., крупные предприниматели, и высшие чиновники всех уровней бюрократической ... Из которой в биографическом рассказе В.Путина видны следующие важные факты...духом, - что для него глубоко в сознании высочайшими авторитетами являются представители сугубо ...
Мы начинаем КВН — для чего, для кого?
...  Со слов Ляпорова, можно понять, что для него КВН — это по большей части...: а что надо-то? Он говорит: да я не знаю», — рассказал Путин про... время, одним из редакторов высшей лиги являлся белорус Леонид Купридо. В Минске...
Основы Формирования  Человечества в свете выступления В.В. Путина на  70-й Генеральной Ассамблее ООН
... утратило ранее обретенные высшие ценности,- взаимное уважение...себе, не имеют для него логической и обратной связи..., о чем Владимир Путин рассказал в ходе выступления, ...не борется». Путин заявил, что правительство Асада является законным правительством...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...является то, что сам президент вчера на совместной с российским президентом Владимиром Путиным...г. - окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище Республики Казахстан...площади 9 мая. Герреро рассказал журналистам, что для него это не первый визит...
Я уважаю Путина как человека, но перед президентскими выборами 2018 года мне хотелось бы спросить его как политика: "ЧТО ЭТО ТАКОЕ?" и "КАК С ЭТИМ БЫТЬ?"
...армии Грачёв. Награждает высших российских военачальников некая ...ВМЕСТО ВЫБОРОВ-2018?" Вот что рассказал Андрей Тимесков: "Мало... являются потомками этого царя». Для православных Великая княгиня является единственным... Путину зряшный, я так думаю, никто на него...
Исповедь "ясновидящего": о том, что было, и что будет
... этой книги в высшем эшелоне российской элиты явилось для неё чем-то... думают. Любимый кинофильм Владимира Путина, оказавший на него ещё в молодости неизгладимое... хочу рассказать о том, что не вошло в сборник, но является крайне важным для...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)