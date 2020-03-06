Здравомыслие с Ладозаром. Елена Андреева

Связь буквицы и азбуки.



Елена Андреева и Ладозар



В этой программе преподаватель Открытой славянской академии Ладозар расскажет о взаимосвязи азбуки и буквицы, о единомыслии и словопостроении, восприятии чисел через образы буквиц.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H_6vX-fCD_E