Сводки от ополчения Новороссии 06 марта 2020
- 16:54 На линию фронта в Донбассе прибыла группировка террористов-исламистов.
- 16:36 Бердичевский о возврате ВСУ в серую зону и возможности южноосетинского сценария для Донбасса.
- 16:02 Украинские боевики “глушат” беспилотники ОБСЕ.
- 15:19 Украинская БМП с военными подорвалась на Донбассе: есть погибший и раненые.
- 11:00 СРОЧНО: ВСУ вернулись на позиции у линии разведения.
- 10:34 Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви.
- 03:00 На Донбассе подорвалась группа карателей (ВИДЕО).
На линию фронта в Донбассе прибыла группировка террористов-исламистов
К киевским боевикам на линию фронта с Луганской Народной Республикой прибыло подкрепление из рядов террористических группировок Ближнего Востока.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.
«В связи с низкой укомплектованностью подразделений вооруженных формирований Украины и неудовлетворительным уровнем боевой подготовки личного состава ВСУ, украинское руководство продолжает привлекать в зону карательной операции на Донбассе исламских наемников из стран Ближнего Востока», — рассказал офицер пресс-службы УНМ Иван Филипоненко.
В оборонном ведомстве Республики озвучили информацию, полученную разведкой: в район н. п. Муратово прибыли два грузовых автомобиля с боеприпасами.
По свидетельству очевидцев, вместе с боеприпасами в пункт временной дислокации 93-й бригады прибыли до десяти неизвестных людей восточной внешности в чёрной форме.
«Удалось установить, что данные лица принадлежат к радикальной исламистской группировке «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) и прибыли из Северодонецка, где они проходили подготовку под руководством боевиков «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами»*. В связи с чем мы ожидаем увеличение интенсивности провокационных обстрелов и работу диверсионных разведывательных групп противника с целью обострения обстановки на указанном направлении», — уточнил Филипоненко.
Отметим, что н. п. Муратово находится по другую сторону линии фронта от многострадального посёлка Донецкий, который 6 лет каратели накрывают снарядами.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Бердичевский о возврате ВСУ в серую зону и возможности южноосетинского сценария для Донбасса
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Украинские боевики “глушат” беспилотники ОБСЕ
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Украинская БМП с военными подорвалась на Донбассе: есть погибший и раненые
БМП с украинскими военными подорвалась на Донбассе, в результате инцидента есть погибший и раненые.
«Сегодня, 6 марта, вблизи населенного пункта Крымское в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. Еще трое наших защитников получили минно-взрывные травмы», — сообщили в пресс-центре «операции оккупационных сил».
Украинская сторона уточняет, что подрыв произошел возле села Крымское (Новоайдарский район, временно оккупированная Киевом территория ЛНР).
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СРОЧНО: ВСУ вернулись на позиции у линии разведения
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
Украинские оккупанты продолжают срывать процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Так, в настоящее время нашими наблюдателями на позициях у района разведения сил и средств № 3 в районе н. п. Петровское-Богдановка зафиксировано возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций.
Кроме этого, украинские пропагандисты, пытаясь обелить свои нарушения, продолжают лживо обвинять наших защитников в нарушении перемирия и открытии огня в границах участка разведения.
При этом вранье штаба «ООС» особенно заметно на фоне ежедневных официальных отчетов СММ ОБСЕ, в которых четко зафиксировано, что огонь на участке разведения в районе н. п. Петровское всегда открывается с его юго-западной части, то есть с позиций украинских оккупантов, а разрывы снарядов отмечаются международными наблюдателями на восточной окраине участка — на позициях защитников нашей Республики.
Кроме этого, сотрудники Миссии продолжают фиксировать украинскую бронетехнику в н. п. Богдановка и вблизи него, а нашими наблюдателями неоднократно фиксировались следы от украинской бронетехники внутри участка разведения, которые вели от позиций оккупантов в районе н. п. Викторовка в укрытия внутри участка разведения, что также является доказательством нарушения украинской стороной действующих договоренностей.
Более того, с целью создания повода для возвращения на свои позиции, украинские боевики неоднократно вели огонь со своих новых позиций внутри участка разведения по своим же позициям, но уже на окраине н. п. Викторовка.
Стрельба велась в ночное время с использованием трассирующих боеприпасов, чтобы камера ОБСЕ, установленная в н. п. Петровское, непременно зафиксировала полеты боеприпасов с восточной стороны в сторону украинских позиций.
Одним из последних такой факт зафиксирован нашими наблюдателями вчера с 19:15 до 19:30.
Мы призываем международных наблюдателей немедленно проинспектировать участок разведения сил и средств № 3 в районе н. п. Петровское и зафиксировать факт нарушения Украиной Минских договоренностей и добиться выполнения украинскими оккупантами действующих договоренностей по разведению сил и средств.
Напомним, разведение сил и средств на линии Петровское-Богдановка состоялось осенью 2019 года. Оно было одним из условий проведения саммита «нормандской четвёрки» в Париже.
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Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви
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На Донбассе подорвалась группа карателей (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня.
На дебальцевском направлении боевики 59-й бригады по приказу военного преступника Шаповалова обстреляли из миномета калибра 82-мм н.п. Нижнее Лозовое.
На попаснянском направлении боевики 72-й бригады по приказу военного преступника Богомолова подвергли обстрелу из стрелкового оружия н.п. Калиново.
На славяносербском направлении боевики 93-й бригады по приказу военного преступника Брыжинского обстреляли н.п. Фрунзе из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и противотанкового гранатомета. Всего по населенному пункту выпущено тридцать шесть различных боеприпасов.
Как мы сообщали ранее, в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил защитник Республики. Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего.
Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении военных преступников Шаповалова, Брыжинского и Богомолова.
Мы призываем СММ ОБСЕ повлиять на преступные действия киевских боевиков для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса.
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Командование вооруженных формирований Украины продолжает вводить в заблуждение общественность касаемо потерь личного состава ВСУ в зоне «ООС».
С целью оправдания собственной некомпетентности перед президентом Зеленским, преступное руководство штаба оккупационных сил продолжает сокрытие масштабов и истинных причин ранения и гибели военнослужащих путем обвинения подразделений НМ ЛНР в несуществующих обстрелах.
Несмотря на это, благодаря источникам в ВСУ нам продолжает поступать информация о небоевых потерях в зоне ответственности ОТГ «Север».
За прошедшие сутки один боевик погиб, четверо получили ранения.
В настоящее время на позициях 72-й бригады в районе н. п. Орехово осуществляет работу комиссия штаба бригады с целью проведения разбирательства по факту детонации в блиндаже минно-взрывного устройства, в результате чего солдат Петренко получил несовместимые с жизнью ранения.
В тоже время, вблизи позиций 59-й бригады в районе н. п. Мироновский, отклонившись от привычного маршрута во время перемещения, на собственном минном поле подорвалась группа боевиков из четырех человек.
В результате происшествия старший солдат Слесарь, солдаты Кожокар, Цапков и Малютин получили множественные осколочные ранения.
Несмотря на это, по имеющейся у нас информации, командование ОТГ «Север» мер по недопущению небоевых потерь в результате подрыва на собственных минных заграждениях не принимает.
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Морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой «ООС» продолжает оставаться на критически низком уровне.
Так, по имеющейся у нас информации, 4 марта 2020 г. в Попаснянский областной психоневрологический интернат в состоянии сильного психоэмоционального возбуждения были доставлены двое боевиков — Вишарь и Слободенюк.
Солдаты были крайне агрессивны, по результатам медицинского освидетельствования установлено, что оба боевика находились под действием сильнодействующего психотропного препарата.
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