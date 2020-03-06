Сводки от ополчения Новороссии 06 марта 2020

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.

Украинские оккупанты продолжают срывать процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Так, в настоящее время нашими наблюдателями на позициях у района разведения сил и средств № 3 в районе н. п. Петровское-Богдановка зафиксировано возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудования ими новых позиций.

Кроме этого, украинские пропагандисты, пытаясь обелить свои нарушения, продолжают лживо обвинять наших защитников в нарушении перемирия и открытии огня в границах участка разведения.

При этом вранье штаба «ООС» особенно заметно на фоне ежедневных официальных отчетов СММ ОБСЕ, в которых четко зафиксировано, что огонь на участке разведения в районе н. п. Петровское всегда открывается с его юго-западной части, то есть с позиций украинских оккупантов, а разрывы снарядов отмечаются международными наблюдателями на восточной окраине участка — на позициях защитников нашей Республики.

Кроме этого, сотрудники Миссии продолжают фиксировать украинскую бронетехнику в н. п. Богдановка и вблизи него, а нашими наблюдателями неоднократно фиксировались следы от украинской бронетехники внутри участка разведения, которые вели от позиций оккупантов в районе н. п. Викторовка в укрытия внутри участка разведения, что также является доказательством нарушения украинской стороной действующих договоренностей.

Более того, с целью создания повода для возвращения на свои позиции, украинские боевики неоднократно вели огонь со своих новых позиций внутри участка разведения по своим же позициям, но уже на окраине н. п. Викторовка.

Стрельба велась в ночное время с использованием трассирующих боеприпасов, чтобы камера ОБСЕ, установленная в н. п. Петровское, непременно зафиксировала полеты боеприпасов с восточной стороны в сторону украинских позиций.

Одним из последних такой факт зафиксирован нашими наблюдателями вчера с 19:15 до 19:30.

Мы призываем международных наблюдателей немедленно проинспектировать участок разведения сил и средств № 3 в районе н. п. Петровское и зафиксировать факт нарушения Украиной Минских договоренностей и добиться выполнения украинскими оккупантами действующих договоренностей по разведению сил и средств.

Напомним, разведение сил и средств на линии Петровское-Богдановка состоялось осенью 2019 года. Оно было одним из условий проведения саммита «нормандской четвёрки» в Париже.

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