Роды: природный процесс или смертельная опасность? Татьяна Малышева. Часть 1

Почему процесс родов вызывает так много опасений?



Автор-сказительница – Татьяна Алексеевна Малышева

Часть 1 – https://youtu.be/-avSgyeNtQI



Семинар для мам в Волгограде – https://vk.com/zdorovie_rodi

Семинар для акушерок – https://vk.com/wall-1828112_2553

Татьяна Алексеевна в “Инстаграм” – https://www.instagram.com/center_rebo…

Страница Т.А. Малышевой ВКонтакте – https://vk.com/reborn_spb



Система роддомов, родзалов, похожих на операционные, огромные медицинские талмуды, протоколы, обширный арсенал инструментария и медикаментов – всё для того, чтобы женщина могла родить ребёнка. А с другой стороны – растущее число тех, кто стремится родить самостоятельно, даже – родить дома.

Чем же обусловлен такой разный подход, чья правда “сильнее” и как сделать правильный выбор?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tSVfQPImuT0