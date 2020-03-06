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Роды: природный процесс или смертельная опасность? Татьяна Малышева. Часть 1

14:57. 6 марта 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Почему процесс родов вызывает так много опасений?

Автор-сказительница – Татьяна Алексеевна Малышева
Часть 1 – https://youtu.be/-avSgyeNtQI

Семинар для мам в Волгограде – https://vk.com/zdorovie_rodi
Семинар для акушерок – https://vk.com/wall-1828112_2553
Татьяна Алексеевна в “Инстаграм” – https://www.instagram.com/center_rebo…
Страница Т.А. Малышевой ВКонтакте – https://vk.com/reborn_spb

Система роддомов, родзалов, похожих на операционные, огромные медицинские талмуды, протоколы, обширный арсенал инструментария и медикаментов – всё для того, чтобы женщина могла родить ребёнка. А с другой стороны – растущее число тех, кто стремится родить самостоятельно, даже – родить дома.
Чем же обусловлен такой разный подход, чья правда “сильнее” и как сделать правильный выбор?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tSVfQPImuT0

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