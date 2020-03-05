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Сводки от ополчения Новороссии 05 марта 2020

10:10. 5 марта 2020 213 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Поселок Зайцево под обстрелом ВСУ

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Убит защитник Донбасса, каратели понесли потери в технике и живой силе (ВИДЕО)

Убит защитник Донбасса, каратели понесли потери в технике и живой силе (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.

С начала текущих суток противник два раза открывал огонь по территории нашей Республики.

Боевики 93-й бригады Брыжинского вели обстрел н. п. Фрунзе с применением 120-мм минометов и противотанковых гранатомётов. Каратели из 72-й бригады по приказу военного преступника Богомолова обстреляли с применением стрелкового оружия н. п. Калиново.

С прискорбием сообщаем, что в результате украинской агрессии получил ранения, несовместимые с жизнью, наш защитник. От лица НМ ЛНР выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего.

Материалы по результатам преступных действий, приведших к гибели нашего военнослужащего, переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении военных преступников Брыжинского и Богомолова.

Мы призываем СММ ОБСЕ повлиять на преступные действия киевских силовиков для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса.

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За прошедшие сутки благодаря умелым и слаженным действиям экипажа станции РЭБ «Тритон-М1» и военнослужащих подразделения ПВО НМ ЛНР в районе н.п. Веселая Гора был обнаружен и сбит БЛА типа «квадрокоптер», используемый боевиками 46-й бригады для ведения разведки наших позиций.

Летательный аппарат получил незначительные повреждения и после восстановления пополнит парк трофейных БЛА НМ ЛНР. Информация, находящаяся на флэш-накопителе БЛА, изучается нашими специалистами.

Прошу представителей СММ ОБСЕ зафиксировать данное нарушение Минских соглашений и обязать украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства.

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Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях вооруженных формирований Украины. За прошедшие сутки получили ранения пятеро украинских боевиков.

Предприимчивые боевики 93-й бригады заблаговременно начали подготовку к ротации. Для этого они приступили к наполнению мест хранения запасов вблизи линии боевого соприкосновения фиктивно списанными боеприпасами, с целью их вывоза в пункт постоянной дислокации в н. п. Черкасское и последующей продажи.

После очередной закладки украденных боеприпасов вблизи позиций в районе н. п. Новотошковское, с целью обезопасить награбленное от сотрудников ВСП и СБУ, боевики приняли решение осуществить минирование прилегающей к схрону территории при помощи противопехотных мин.

Из-за отсутствия у боевиков необходимых навыков и пренебрежения техникой безопасности, во время установки взрывного устройства произошла его детонация, в результате чего четверо оккупантов — старший сержант Куцевалов, младший сержант Бондаренко, солдат Купатов и солдат Черновец — получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Одновременно с этим на позициях всё той же 93-й бригады в районе н. п. Крымское во время перемещения на личном транспортном средстве солдат Вязовский допустил наезд на противопехотную мину. В результат подрыва боевик получил осколочные ранения.

В связи с участившимися случаями подрыва на минно-взрывных устройствах в зоне ответственности соединения, с целью снятия с себя ответственности, командир 93-й бригады Брыжинский приказал запретить перемещение личного состава и техники на переднем крае.

При этом, вопреки собственным указаниям, отданным во время утреннего совещания с управлением бригады, военный преступник поставил начальнику разведки негласную задачу выявить слабые места в нашей обороне.

В связи с чем мы не исключаем увеличение количества небоевых потерь в ближайшее время в результате подрыва разведывательных групп на собственных минных заграждениях.

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ВСУ получили партию модернизированных Т-72 (ФОТО)

ВСУ получили партию модернизированных Т-72 (ФОТО) | Русская весна

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ последнюю партию из шести танков Т-72, которые были модернизированы с целью улучшения их боевых и технических характеристик. Об этом сообщает концерн «Укроборонпром».

Таким образом завод завершил поставку танков по государственному контракту с минобороны Украины. Все танки были переданы для укомплектования подразделений ВСУ.

Отмечается, что модернизация дала возможность увеличить защищенность, мобильность, огневые возможности и управление машинами. Специалисты завода доработали оптику и стабилизационную систему пушки, улучшили общие ходовые характеристики.

«Одной из главных особенностей Т-72 является возможность ведения огня высокоточными управляемыми ракетами “Комбат” от “Концерна ГККБ “Луч”. Кроме того, боевой танк Т-72 имеет уровень защиты нового поколения, который обеспечивают современные элементы динамической защиты», — говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено прицельному комплексу и средствам наблюдения — танк получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения и ночной прицел для ведения огня управляемыми ракетами.

Также в Т-72 установлен комплект с цифровой радиостанции и спутниковой навигационной аппаратуры, позволяющей поддерживать связь с пехотными подразделениями, что важно для взаимодействия на поле боя. Улучшили и ходовую часть танка — была выполнена замена гусениц на новые с обрезиненной беговой дорожкой, что позволило увеличить плавность хода.

«Эти танки Т-72 являются результатом переосмысления опыта современной войны на востоке Украины. Мы комплексно подошли к ремонту и существенно улучшили тактико-технические характеристики машин, чтобы они лучше могли выполнять боевые задачи украинских защитников», — отметил директор ГП КБТО Владимир Синявский.

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ВСУ получили партию модернизированных Т-72 (ФОТО) | Русская весна
ВСУ получили партию модернизированных Т-72 (ФОТО) | Русская весна

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Срочно! Первые подробности ранения мирных жителей под Докучаевском


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