Сводки от ополчения Новороссии 05 марта 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.

С начала текущих суток противник два раза открывал огонь по территории нашей Республики.

Боевики 93-й бригады Брыжинского вели обстрел н. п. Фрунзе с применением 120-мм минометов и противотанковых гранатомётов. Каратели из 72-й бригады по приказу военного преступника Богомолова обстреляли с применением стрелкового оружия н. п. Калиново.

С прискорбием сообщаем, что в результате украинской агрессии получил ранения, несовместимые с жизнью, наш защитник. От лица НМ ЛНР выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего.

Материалы по результатам преступных действий, приведших к гибели нашего военнослужащего, переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении военных преступников Брыжинского и Богомолова.

Мы призываем СММ ОБСЕ повлиять на преступные действия киевских силовиков для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса.

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За прошедшие сутки благодаря умелым и слаженным действиям экипажа станции РЭБ «Тритон-М1» и военнослужащих подразделения ПВО НМ ЛНР в районе н.п. Веселая Гора был обнаружен и сбит БЛА типа «квадрокоптер», используемый боевиками 46-й бригады для ведения разведки наших позиций.

Летательный аппарат получил незначительные повреждения и после восстановления пополнит парк трофейных БЛА НМ ЛНР. Информация, находящаяся на флэш-накопителе БЛА, изучается нашими специалистами.

Прошу представителей СММ ОБСЕ зафиксировать данное нарушение Минских соглашений и обязать украинскую сторону выполнять взятые на себя обязательства.

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Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях вооруженных формирований Украины. За прошедшие сутки получили ранения пятеро украинских боевиков.

Предприимчивые боевики 93-й бригады заблаговременно начали подготовку к ротации. Для этого они приступили к наполнению мест хранения запасов вблизи линии боевого соприкосновения фиктивно списанными боеприпасами, с целью их вывоза в пункт постоянной дислокации в н. п. Черкасское и последующей продажи.

После очередной закладки украденных боеприпасов вблизи позиций в районе н. п. Новотошковское, с целью обезопасить награбленное от сотрудников ВСП и СБУ, боевики приняли решение осуществить минирование прилегающей к схрону территории при помощи противопехотных мин.

Из-за отсутствия у боевиков необходимых навыков и пренебрежения техникой безопасности, во время установки взрывного устройства произошла его детонация, в результате чего четверо оккупантов — старший сержант Куцевалов, младший сержант Бондаренко, солдат Купатов и солдат Черновец — получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Одновременно с этим на позициях всё той же 93-й бригады в районе н. п. Крымское во время перемещения на личном транспортном средстве солдат Вязовский допустил наезд на противопехотную мину. В результат подрыва боевик получил осколочные ранения.

В связи с участившимися случаями подрыва на минно-взрывных устройствах в зоне ответственности соединения, с целью снятия с себя ответственности, командир 93-й бригады Брыжинский приказал запретить перемещение личного состава и техники на переднем крае.

При этом, вопреки собственным указаниям, отданным во время утреннего совещания с управлением бригады, военный преступник поставил начальнику разведки негласную задачу выявить слабые места в нашей обороне.

В связи с чем мы не исключаем увеличение количества небоевых потерь в ближайшее время в результате подрыва разведывательных групп на собственных минных заграждениях.

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