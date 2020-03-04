Штурм острова Корфу: день, когда даже Суворов пожалел, что он не мичман

3 марта 1799 года произошло событие, которое впоследствии будет внесено в календарь памятных дат военной истории нашей страны. В тот день моряки Российского императорского флота под командованием вице-адмирала Федора Ушакова освободили греческий остров Корфу от французских захватчиков. Что тому предшествовало и как происходила сама битва, вспоминает сайт телеканала «Звезда».

Бытует мнение, что три белых полоски на синем форменном матросском воротнике – в честь трех великих побед российского флота: при Гангуте, Чесме и Синопе. На самом деле – это всего лишь красивая легенда, поскольку наш флот имел в своем активе побед гораздо больше. И в частности, морскую победную битву при взятии Корфу. Ведь даже великий полководец Александр Суворов, знавший толк в военных баталиях, давая оценку тому сражению, воскликнул: «Ура русскому флоту! Зачем я не был хотя бы мичманом при Корфу? »

К концу 90-годов XVIII века Корфу, считавшийся жемчужиной в ожерелье Ионических островов Греции, длительное время находился в осаде французов. Это позволяло им распространить свое влияние не только на Балканы, но и на Египет, Малую Азию и черноморские владения России. Подобный ход событий не нравился многим странам, что подтолкнуло Турцию, Россию и Англию объединиться в борьбе против французской экспансии. И по указанию российского императора Павла I осенью 1798 года на освобождение греческих островов была направлена русско-турецкая эскадра во главе с вице-адмиралом Ушаковым. Турки сразу и безоговорочно признали главенство русского адмирала, поскольку знали об Ушак-паше (так они его называли) не понаслышке. Он навел на них ужас своими победами на Черном море при Тендре, Фидониси, Тамани и особенно у мыса Калиакрия на территории сегодняшней Болгарии (впоследствии болгары поставят здесь памятник великому флотоводцу). Группу турецких кораблей, приданных эскадре, возглавлял вице-адмирал Кадыр-бей.

В течение октября эскадра с боями поочередно взяла восемь крепостей на греческих островах в Ионическом море. Оставалась одна – Корфу. Одна, но какая! Даже сегодня, когда опускаешься в ее вырубленные в скалах штольни, проходишь по пустынным бастионам, тускловатым длинным тоннелям и переходам, заглядываешь в глубинные колодцы, ощущается её мощь. Тогда же крепость была абсолютно неприступной с суши; что касается с моря – по военной тактике тех лет подобные сооружения не брались вовсе. Неподалеку находился ещё один небольшой остров Видо (Ушаков называл его «ключом от Корфу»), который также находился во власти французов и тоже был укреплен и вооружен до зубов.

В двух крепостях самого Корфу французский гарнизон насчитывал порядка трех тысяч солдат и более 650 орудий. Кроме того, на внутреннем рейде на подступах к острову стояли два пушечных корабля с общей численностью стволов – 124, плюс – три корабля классом поменьше и еще четыре вспомогательных судна. Пройти через столь мощную оборону «в лоб» было невозможно, поэтому Ушаков принял решение блокировать остров отрядом своих кораблей. При этом задачу он сформулировал четко: «Всякую коммуникацию с оным островом пресечь»…

Несмотря на огромные трудности – холодную зиму и отсутствие должного снабжения, за которое отвечала Турция, нашим морякам удалось организовать плотную блокаду острова, которая продолжалась почти четыре месяца. Французский гарнизон фактически был лишен возможности получать помощь извне. А чтобы помешать добывать себе провиант за счет грабежа местного населения, на Корфу был высажен небольшой десант из числа русских матросов и сооружены две артиллерийские батареи в его поддержку. В течение всего времени блокады и на суше, и на море почти постоянно происходили боестолкновения между нашими и французскими солдатами.

Штурмовать крепость предполагалось совместно, но турецкое командование затягивало отправку своего десанта. Вопреки обязательствам полностью обеспечивать эскадру, турецкие «партнеры» практически самоустранились от этого дела. Ушаков не получил необходимых для осады сухопутных войск ни артиллерии, ни боеприпасов. Турецкие моряки к тому же отказывались участвовать и в тяжелых осадных работах, а Кадыр-бей, не желая рисковать своими кораблями, старался воздерживаться от участия в боевых столкновениях.

Невзирая на это, Ушаков продолжал готовиться к наступлению. Матросы учились преодолевать различные препятствия, в большом количестве делали лестницы, отрабатывали сигналы для связи между кораблями и десантом. План командующего предусматривал нанесение одновременного удара по укрепленным позициям французов на Видо и Корфу. Штурм начался 2 марта. Сигналом послужило два пушечных выстрела с флагманского корабля. Это было командой не только для кораблей открыть огонь и сниматься с якоря, но и сигналом для островных артбатарей начать обстрел французских фортов. На залп из корабельных орудий, оба острова ответили мощным огнем своих береговых батарей. Однако это не остановило наши корабли, которые на малом ходу шли к острову, охватывая его полукругом. Во главе был флагман, на котором находился командующий.

Когда интенсивность огня береговых батарей снизилась, Ушаков приказал спустить на воду шлюпки для доставки на Корфу десанта. За короткое время на остров было высажено почти 2200 человек. На Видо к тому времени французы уже прекратили сопротивление и все господствующие высоты находились в руках русских. Однако французское командование до последнего было уверено, что русским не удастся взять укрепленные форты Корфу, подходы к которым были заминированы. Они не предполагали, что русские моряки найдут и безопасные проходы (покажут мирные жители) и пойдут врукопашную, оказавшись в оборонительных рвах французов. К вечеру яростное сопротивление противника было сломлено и наши десантники полностью овладели островом.

Акт о капитуляции крепости был подписан на следующий день – 3 марта, о чем российского императора уведомили незамедлительно. С падением Корфу завершилось освобождение Ионических островов. Французы потерпели поражение в одном из важнейших стратегических районов Средиземноморья. Но в самом большом выигрыше оказалось население островов, которое горячо благодарило российских моряков за освобождение и за обретенную национальную независимость. За эту победу Ушаков, не потерявший в бою ни одного корабля, был произведен в адмиралы.

© Фото: А.М. Самсонов / М.М. Иванов / Минобороны РФ / Russian Look / Globallookpress / pixabay.com

Источник: https://nstarikov.ru/shturm-ostrova-korfu-den-kogda-dazhe-suvorov-pozhalel-chto-on-ne-michman-113626