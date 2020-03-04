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«Маэстро» в воздухе. История пилота, с которым Путин летал в горячие точки

19:09. 4 марта 2020 173 просмотра 7 коммент. Опубликовал:
Источник: Аргументы и Факты @ Мария Позднякова

Во время разговора с генерал-лейтенантом ФСБ Николаем Гавриловым было стойкое ощущение, что общаюсь я с героем приключенческой книги. Это чувство, видимо, передалось сотруднику кафе, где мы беседовали, который не выдержал и спросил: «Этот мужчина совершил что-то фантастическое? » Киваю, удивляясь, как точно молодой человек подобрал эпитет к истории генерала.

Фантастический – значит сверхъестественный, неосуществимый. Многое из того, что совершил лётчик Гаврилов, считалось неосуществимым. В 2007 г. он первый в истории совершил на винтокрылой машине межконтинентальный перелёт и посадил вертолёт на Южном полюсе. Он же впервые приземлился на вертолёте на вершине Эльбруса. «На вершине почти нет воздуха. Вот представьте: плывёте вы в воде, потом оказываетесь на суше. Плыть без воды не можете. Вот и Ми-8 без воздуха нечего «грести» лопастями». Тем не менее лётчик-испытатель Гаврилов машину на вершине самой высокой горы Европы посадил. Вместе с пассажиром – тогдашним главой ФСБ Николаем Патрушевым. Это были антитеррористические учения, призванные показать, что террористы, которые любят скрываться в горах, не уйдут от возмездия даже на вершине Эльбруса.

«Маэстро» в воздухе. История пилота, с которым Путин летал в горячие точки

В горячие точки президент Путин летал с Гавриловым 14 раз. © / Из личного архива


 

9 лет на войне

Почти все его полёты были с риском для жизни. Сразу после окончания училища молодой лейтенант Гаврилов оказался на войне в Афганистане, где с небольшими перерывами провёл 9 лет. «Эту войну неслучайно называют «вертолётной». Дорог там либо не было, либо они были заминированы, поэтому доставка грузов большей частью шла по воздуху, – рассказывает Николай Фёдорович. – Военные удары, эвакуация раненых и другие манёвры также выполнялись в небе. Потом американцы снабдили душманов стингерами – это грозное оружие против вертолётов. Мы стали выходить на предельно малые высоты, чтобы их миновать, но в этом случае становились доступны стрелковому оружию».

В Афганистане вертолётчики погибали чаще других. Оглядываясь назад, Гаврилов сам удивляется – совершив более 3000 боевых вылетов, он даже не был ранен. Жёны боевых товарищей это заметили. И перед командировками спрашивали: «А Гаврилов с вами летит? » Если да, то успокаивались.

«Маэстро» в воздухе. История пилота, с которым Путин летал в горячие точки

Это фото Гаврилова попало на обложку советского журнала. Фото: Из личного архива

Основными задачами вертолётчиков были прикрытие наших бойцов с воздуха и эвакуация раненых. «В бою сбили вертолёт моего начальника штаба Петра Корнева. Увидел, как в синем небе стоял чёрный столб дыма. Я был в другой стороне ущелья, загружался миномётами, пришлось быстренько закончить загрузку и устремиться к месту трагедии. Вертолёт развалился на части. Внутри фюзеляжа два солдата погибли, кабину экипажа оторвало, бросило в ущелье. Но все члены экипажа оказались живы. Штурман и бортмеханик несли раненого командира. Приземлился на горную тропу, по которой они двигались. Уже были видны преследовавшие их душманы. Погрузились в машину. Несмотря на обстрел, смогли уйти».

Тайники памяти Гаврилова хранят множество историй афганской поры. «Сбили один из наших вертолётов. Экипаж эвакуировали, а подбитый вертолёт остался в горах. Наш экипаж вылетел в район бедствия. Видим из кабины, как бандиты спускаются к машине. Приходит решение сесть рядом с подбитым вертолётом и попробовать его завести. Получилось. Тогда один из коллег с моим бортинженером на этом «раненом» вертолёте взлетают и уводят машину. Я остался их прикрывать. Когда бандиты приблизились, ввёл обороты, напустил пыли и в этом облаке взлетел догонять своих».

Ночной вылет

Афганский опыт Гаврилова очень пригодится во время событий на Кавказе. В 1999–2010 гг. Николай Фёдорович проходил службу в авиации ФСБ России, обеспечивал работу антитеррористических групп «Альфа» и «Вымпел». За это время полковник Гаврилов совершил десятки боевых вылетов, среди которых было 14 полётов в горячие точки вместе с Президентом России Владимиром Путиным.

В 2002 г. полковнику Николаю Гаврилову за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания, было присвоено звание Героя Российской Федерации. Подробности операции засекречены. Речь идёт об уничтожении десятков главарей террористических бандформирований, собравшихся в горах на специальное совещание. Вылет вертолётов (их было два, машина Гаврилова была ведущей), как и сама спецоперация, проходил ночью. Лётчики шли на задание с документами на чужое имя. В плен попадать было нельзя. «Маэстро» – таков позывной Гаврилова – вместе с товарищами и на этот раз выполнили задачу. Не только уничтожили главарей террористов, но и разбомбили подземные хранилища с запасами горючего, перекрыв бандитам энергетический «кислород».

«Маэстро» в воздухе. История пилота, с которым Путин летал в горячие точки

В Афганистан Николай попал молодым лейтенантом после окончания с красным дипломом училища. Фото: Из личного архива

Гаврилов не устаёт восхищаться вертолётами: «Эта машина может где угодно приземлиться, вертикально взлететь, сдать назад, поворачиваться, сесть на крышу. Может спасти, может нанести удар». А ведь когда-то юный Николай переживал, что пошёл учиться на пилота вертолёта, а не самолёта. Дело в том, что ближайшее к его малой родине лётное училище располагалось в Сызрани и учили там на вертолётчиков. Родился Николай в селе Янгличи Канашского района Чувашии. На выбор профессии повлиял пример другого уроженца Чувашии – лётчика-космонавта № 3 Андрияна Николаева. «О Николаеве в Чувашии знал каждый мальчишка. Я понимал, что лётчик должен хорошо учиться и быть прекрасно подготовленным физически. В лесу устроил несколько дистанций – от 100 м до 1 км. Раздобыл секундомер. Устраивал забеги, повышал результаты. А дома был турник».

День у сельского мальчишки Гаврилова был расписан по минутам. Кроме занятий спортом и учёбы, никто не снимал с него забот по хозяйству. Он был старшим среди 5 детей. Ухаживал за животными, полол огород. Отец лётчика умер рано – когда Николай был курсантом. И он стал старшим мужчиной в семье. Мама ушла несколько лет назад. Родители похоронены вместе. Николай Фёдорович сделал им памятник собственными руками. На малой родине бывает часто. Здесь для него самая вкусная еда – вода из колодца и домашний чёрный хлеб. Во дворе родной школы стоит вертолёт – списанную технику Герой России Гаврилов превращает в памятники. Там же, в школе, организован музей боевой славы. И теперь уже с Гаврилова местные мальчишки берут пример – поступают в лётное училище. Растёт новая смена тех, кто будет спасать людей, покорять полюса, защищать страну.

Источник: https://nstarikov.ru/majestro-v-vozduhe-istorija-pilota-s-kotorym-putin-letal-v-gorjachie-tochki-113611

Метки: чит.клуб

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 7034 5536
    марина 4 марта 2020 в 19:47

    Чем не наследник Гагарина.Жива еще Россия и есть еще настоящие сыны её ,генофонд цел значит.Вот после 9 мая Путин разгонит всю эту камарилью Эрнстов и Малаховых ,Дом 2 и остальные богадельни или перенаправит-они ведь поют, как соловьи за деньги нужные песни.

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