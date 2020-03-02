Женщина в доме – Берегиня или Кикимора?

Женщина в доме. Какой хотят её видеть родные и близкие, и какой часто она бывает?

Елена Андреева, Елена Ромская, Екатерина Любимова, Ольга Мир и Татьяна Боровина



Что нужно знать и делать женщине, чтобы стать Берегиней своего дома и семьи, а не превратиться в Кикимору?

Эти и другие вопросы о роли женщины в семье, мы рассмотрим в нашем дружном кругу Дискуссионного клуба на Народном Славянском Радио.



Гости в студии: Алексей Орлов – главный редактор НСР, участники клуба «МирБелСвет» и дискуссионного клуба НСР.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HoTZhNZry4s