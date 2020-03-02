Бордели и деньги Каддафи. ЦРУ годами читало тайны мировых лидеров

Случались и щекотливые ситуации. Например, разведка узнала, что брат Джимми Картера продвигал интересы Ливии в Соединенных Штатах на деньги Муаммара Каддафи. Информацию передали в министерство юстиции, а оттуда в ФБР. Брат Картера отнекивался, но доказательства были железными. В итоге к ответственности его не привлекли, но он зарегистрировался как иностранный агент.

В 1982 году при Рональде Рейгане американцы передавали Британии разведданные во время фолклендской войны с Аргентиной. В Буэнос-Айресе заподозрили неладное, но Crypto AG отправили туда своего сотрудника, который заверил аргентинские власти, что дело в незначительной ошибке, но не в уязвимости системы.

Рейган также использовал разведывательное преимущество после взрыва на берлинской дискотеке "Ла Белль" в 1986 году. Виновников быстро вычислили, и через десять дней по Ливии был нанесен удар, в ходе которого, предположительно, погибла одна из дочерей Каддафи. Президент заявил, что у США есть доказательства, что теракт координировался из Триполи через ливийское посольство в Восточном Берлине. Стало очевидным, что эти сообщения были перехвачены и рассекречены.

К этому времени у компании, а точнее, у стоящей за ней разведки уже не все шло гладко. Нигерийские власти, например, закупив оборудование в большом объеме, просто оставили его пылиться на складе. К тому же о "дырах" в безопасности стали задумываться и сотрудники Crypto AG.

"Слишком умная, чтобы не догадаться"

Инженер Питер Фрутигер, например, заподозрил, что его работодатели сотрудничают с немецкой разведкой, и убедился в этом, когда его несколько раз отправляли в Дамаск, чтобы выслушать жалобы сирийского правительства на неисправности в оборудовании. Без санкции начальства он исправил уязвимости в системе и… был за это уволен. В Агентстве национальной безопасности негодовали: нужно было оставить сотрудника в компании и найти способ заставить его сидеть тихо — за деньги, например.

Другой кадровой проблемой стала инженер Менгия Кафилиш. В Агентстве ее назначению не обрадовались, так как знали, что она "слишком умная, чтобы не догадаться". В итоге на "неполадки", которые обнаружила Кафилиш, закрыли глаза. Исправленную ею аппаратуру продали банкам, а правительствам продолжили поставлять уязвимую технику.

Вскоре грянул первый настоящий кризис. Иранцы давно подозревали, что с оборудованием Crypto AG что-то не так, и в 1989 году задержали представителя компании. Ганс Бухлер считался одним из лучших продающих менеджеров фирмы, а Тегеран, куда он часто ездил, был одним из крупнейших покупателей. В итоге его освободили через девять месяцев за один миллион долларов. Сумму в тайне передало иранским властям БНД, ЦРУ помогать отказалось, ссылаясь на принцип Вашингтона не платить за заложников. Бухлер вернулся домой и о тайне компании так и не узнал, но его не покидало ощущение, что иранцы были осведомлены о его работе куда лучше, чем он сам.