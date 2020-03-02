Бордели и деньги Каддафи. ЦРУ годами читало тайны мировых лидеров

Случались и щекотливые ситуации. Например, разведка узнала, что брат Джимми Картера продвигал интересы Ливии в Соединенных Штатах на деньги Муаммара Каддафи. Информацию передали в министерство юстиции, а оттуда в ФБР. Брат Картера отнекивался, но доказательства были железными. В итоге к ответственности его не привлекли, но он зарегистрировался как иностранный агент.
Вход в клуб La Belle после взрыва бомбы в Берлине. 5 апреля 1986
В 1982 году при Рональде Рейгане американцы передавали Британии разведданные во время фолклендской войны с Аргентиной. В Буэнос-Айресе заподозрили неладное, но Crypto AG отправили туда своего сотрудника, который заверил аргентинские власти, что дело в незначительной ошибке, но не в уязвимости системы.
Рейган также использовал разведывательное преимущество после взрыва на берлинской дискотеке "Ла Белль" в 1986 году. Виновников быстро вычислили, и через десять дней по Ливии был нанесен удар, в ходе которого, предположительно, погибла одна из дочерей Каддафи. Президент заявил, что у США есть доказательства, что теракт координировался из Триполи через ливийское посольство в Восточном Берлине. Стало очевидным, что эти сообщения были перехвачены и рассекречены.
К этому времени у компании, а точнее, у стоящей за ней разведки уже не все шло гладко. Нигерийские власти, например, закупив оборудование в большом объеме, просто оставили его пылиться на складе. К тому же о "дырах" в безопасности стали задумываться и сотрудники Crypto AG.
"Слишком умная, чтобы не догадаться"
Инженер Питер Фрутигер, например, заподозрил, что его работодатели сотрудничают с немецкой разведкой, и убедился в этом, когда его несколько раз отправляли в Дамаск, чтобы выслушать жалобы сирийского правительства на неисправности в оборудовании. Без санкции начальства он исправил уязвимости в системе и… был за это уволен. В Агентстве национальной безопасности негодовали: нужно было оставить сотрудника в компании и найти способ заставить его сидеть тихо — за деньги, например.
Другой кадровой проблемой стала инженер Менгия Кафилиш. В Агентстве ее назначению не обрадовались, так как знали, что она "слишком умная, чтобы не догадаться". В итоге на "неполадки", которые обнаружила Кафилиш, закрыли глаза. Исправленную ею аппаратуру продали банкам, а правительствам продолжили поставлять уязвимую технику.
Вскоре грянул первый настоящий кризис. Иранцы давно подозревали, что с оборудованием Crypto AG что-то не так, и в 1989 году задержали представителя компании. Ганс Бухлер считался одним из лучших продающих менеджеров фирмы, а Тегеран, куда он часто ездил, был одним из крупнейших покупателей. В итоге его освободили через девять месяцев за один миллион долларов. Сумму в тайне передало иранским властям БНД, ЦРУ помогать отказалось, ссылаясь на принцип Вашингтона не платить за заложников. Бухлер вернулся домой и о тайне компании так и не узнал, но его не покидало ощущение, что иранцы были осведомлены о его работе куда лучше, чем он сам.
Ситуация обострилась, когда Бухлер появился на швейцарском телевидении в 1994 году. Инцидент в ЦРУ назвали кризисом "Гидра". Тогда на ТВ пришлось явиться и исполнительному директору компании Майклу Групу, чьи заявления, "возможно, и спасли программу", говорится в документах ЦРУ.
© REUTERS / Arnd Wiegmann Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Вскоре после этого начали выходить журналистские расследования, из-за чего некоторые сотрудники уволились из Crypto AG, а несколько стран — Аргентина, Италия, Саудовская Аравия, Египет и Индонезия — расторгли или приостановили свои контракты. Ирана, на удивление, среди них не было.
История улеглась только спустя несколько лет, но от кризиса "Гидра" пострадали отношения ЦРУ и БНД. Одной из причин для недовольства друг другом был список стран, которым стоит поставлять уязвимое оборудование. Немцев обескураживало стремление коллег из США следить даже за союзниками и партнерами. Там жаловались, что "США хотят работать с союзниками так же, как со странами третьего мира", а "в мире разведки у них не было друзей".
После падения Берлинской стены приоритеты у немецкой разведки изменились. Берлин беспокоило, что, если дело "Минервы" будет раскрыто, в Европе им этого не простят. В 1993 году новый глава БНД сказал американцам, что Германия, вероятно, захочет выйти из партнерства по Crypto AG. Так и произошло, и БНД вскоре оказалась отрезанной от огромных объемов разведданных, которые продолжали собирать США.
Позднее, в 2013 году, документы, раскрытые бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, показали, что спецслужбы США на протяжении многих лет отслеживали мобильный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель.
© AP Photo / Andrew Harnik Полицейский на территории Агентства национальной безопасности США
Закат и распад
В 1990-х развединформация от Crypto AG поступала по инерции, так как некоторые правительства просто не отключили старые швейцарские устройства после перехода на более продвинутые. А к новейшим системам шифрования на рубеже веков подступиться компании уже не удавалось. Агентство национальной безопасности вовсю пыталось использовать глобализацию Google, Microsoft и других американских технологических гигантов.
В 2017 году спецслужбы США наконец избавились от Crypto AG. Сначала продали головной офис в Цуге, затем и остальные активы. Одну из частей Crypto AG приобрела компания CyOne, единственным клиентом которой теперь является шведское правительство.
Международные активы компании приобрел шведский бизнесмен. Журналистам он рассказал, что сделал это потому, что Crypto AG когда-то принадлежала Борису Хагелину, но о том, что фирмой владела американская, а когда-то и немецкая разведка, он слышал впервые. Данные о связях Crypto AG с ЦРУ бизнесмен считал слухами, которые не следовало поднимать на переговорах.
Сумма продажи активов не раскрывается. Однако известно, что ликвидацией занималась та же лихтенштейнская контора, которая “прикрывала” продажу Crypto AG Хагелином ЦРУ и БНД почти полвека назад.
Там где деньги там всегда девочки.
Когда денег нет начинается вера в Бога и научные придумки.