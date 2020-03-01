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Новейший российский перехватчик МиГ-41 получит невидимый для противника фон.

12:02. 1 марта 2020 153 просмотра Один комментарий Опубликовал:

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perekhvatchik-mig-21
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Российская самолетостроительная компания «МиГ» новейшего истребителя МиГ-41, получившего также обозначение ПАК ДП – перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата. Самолет должен будет заменить нынешний МиГ-31.
 
Гендиректор РСК «МиГ» Илья Тарасенко рассказал, что при разработке перспективной машины конструкторы намерены использовать новейшие технологии малозаметности. А благодаря наличию необходимого количества вооружения, в том числе новых видов авиационных боеприпасов, у самолета появится возможность действовать на большом радиусе перехвата.
 
По мнению военного эксперта Юрия Лямина, новая модель будет иметь существенные отличия от предшественников. Главным образом это касается облика самолета, более плавные формы сделают отсылку к пятому поколению. Подобные очертания крыльев и геометрия корпуса в сочетании с новыми материалами и специальным покрытием сделают истребитель менее заметным для радаров противника.
 
Генерал-майор Владимир Попов полагает, что МиГ-41 обзаведется современной компоновкой и силовой установкой с более высокими показателями тяги, дальности полета, экономичности и боевого радиуса. К преимуществам ПАК ДП следует отнести современный уровень автоматизации применения оружия, благодаря чему пилоты будут избавлены от некоторых рутинных обязанностей.
 
Что касается малозаметности, то за нее будут отвечать средства радиоэлектронного противодействия. Другими словами, излучаемые перехватчиком сигналы будут создавать «невидимый фон для локаторов противника».
 
«Наверняка можно реализовать технологию ионизации – создания вокруг частей самолета ионизационного слоя. Он также снижает заметность», – добавил Попов.
 
Несмотря на разработку МиГ-41, не стоит говорить в прошлом времени о МиГ-31. Его модернизированная версия МиГ-31БМ обладает широким функционалом, благодаря чему истребитель перестает быть только перехватчиком....
 
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Для российских истребителей-перехватчиков МиГ-31 и МиГ-41 будет разработан многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата (МФРК ДП), превращающий данные самолеты в убийцы гиперзвуковых ракет, сообщают «Известия», ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
 
Газета пишет, что по данному вопросу проведены теоретические исследования, согласно которым истребители получат по сверхдальнобойной ракете класса «воздух-воздух» с разделяющейся боевой частью. В настоящее время в качестве вероятного кандидата на роль суббоеприпаса рассматривается перспективная авиационная ракета средней дальности К-77М «Гадюка».
 
В августе 2018 года гендиректор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что программа истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41 не является мифическим проектом, а соответствующие работы в скором времени будут представлены общественности.
 
В декабре 2017 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев заявил, что МиГ-41 сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и будет самой быстрой в мире машиной этого класса.

Источник: https://politexpert.net/184381-noveishii-rossiiskii-perekhvatchik-mig-41-poluchit-nevidimyi-dlya-protivnika-fon

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