Либо Родине служить, либо имущество за границей
Выбор человека, который хочет занимать важный государственный пост таков: либо Родине служить, либо имущество за границей иметь. В противном случае велика вероятность того, что чиновник будет «на крючке» у других государств. Каждый должен сделать свой выбор, а задача общественных структур – создать нужное общественное мнение.
Этим движение «Патриоты Великого Отечества» и занимается. Еще в июле 2012 года ПВО совместно с депутатом Е.А. Федоровым внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон «О государственной гражданской службе», предусматривающий запрет для чиновников на «зарегистрированное за пределами Российской Федерации право собственности на имущество».
Суть законопроекта, подготовленного нашей рабочей группой в 2012 году и внесенного на рассмотрение российского парламента, заключалась не только и не столько в борьбе с коррупцией, сколько «национализация элит».
ПВО и по сей день считает, что наличие иностранных активов, в том числе недвижимости, делает российских чиновников уязвимыми для давления со стороны Запада и ставит под угрозу национальную безопасность страны.
В 2012 году Президент Путин предложил и был принят более мягкий вариант закона, запрещающий счета и разрешающий иметь имущество с обязательным пояснением его происхождения.
Однако, в 2020 году ситуация изменилась. 26 февраля 2020 года стало известно, что на очередной встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ, Владимир Путин поддержал внесение запрета для высших должностных лиц страны, включая президента, иметь имущество и активы за рубежом. Норма также касается министров, сенаторов и губернаторов.
«Да, это ограничение, но когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен сделать для себя выбор: он хочет иметь активы за рубежом либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было. Поэтому я полностью согласен. Только нужно тогда уж всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства — президента страны. Предлагаю добавить туда и это должностное лицо». – сказал В.В. Путин.
Хоть и не сразу, но президент полностью встал на точку зрения, которую мы излагали ещё 7,5 лет назад. Национализация элит, которая является назревшей необходимостью началась в 2020 году.
Мы считаем этот процесс не только нужным, но просто обязательным.
Мы за отсутствие у чиновников любых активов за рубежом.
Источник: https://nstarikov.ru/libo-rodine-sluzhit-libo-imushhestvo-za-granicej-113553
Ув. тов. Путин !
- миллионы смотрят на вас, и хотят видеть что-то необыкновенное и сверх-человеческое ,надо чистить жидо-пиявки на теле России ,и помагать премиеру МИШУСТИНУ урезать шекелей от воров приватизацией в 90-тые , ето ваше обкрыжение в те времена , , видно ,что слова не работают, по той причине наверно и его сиятельство губернатор Полтавченко ,русский богатырь из ПИТЕРА подал в отставку ,не пачкать руки свои с ету паршивую жидовню !
Неуже ли ВАМ СТРАШНО , РАЗВЕ не почистили КРЕМЛЬ ОТ ТЕХ „СПЕСИАЛ“ ПОРОДА ДОКТОРОВ , что мо.ч.и,ли всех дедушек-членоФ ПОЛИТБЮРО ВО ВРЕМЕНА СССР ?
Начинайте же , сколько можно ждать , вот и Д.Песков там рядышком , надо напрягаться , , а не улыбатся , и уклоняться и увиливать от ГОС. ОБЬЯЗАТЕЛЬСТВА !
Дочурки у вас устроеные куда лучьше других на свете , чего ждать –то ?
Калоши и лопаты на РУСИ – немеряно !
И начинайте с того старого жида , что по ПЕРВОМ гадает про погоду :
„ -либо будет ,либо нет- либо дождик, либо –снег !“ ,ему что, добавку к пенцию ?
А другим –от мертваго осла –уши ?
Ему сделали жидо-презентацию как для царек СОЛОМОН-ЩАЙН , СТЫД КАКОЙ , ПРЕВРАТИЛИ ГЛАВНЫЙ РУССКИЙ КАНАЛ В КЛОАКА , В ПАРИЖСКИЕ КАТАКОМБЫ , , ПУГАЕТЕ РУССКИХ ДЕТЕЙ !!
– неуже ли нету молодых синоптиков на РОДИНЕ Ломоносова ,Сталина ,Циолковского, Менделеева,Умова ,Попова, Корольова, Тимирязева, Тургенева, Прокофиева ,Микояна ,голодающего гения Перельмана?
Терпение мое кончается , ваши колеги от ” ХОЛОДНЫЙ УМ-ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ, ЧИСТЫЕ РУКИ” – КГБ, предали мою Болгарию ,И ОТДАЛИ АНГЛО-ГИЕНАМ, , предупреждаю ваше високо солнцестояние и звездобройство , , буду обижать ,и то-сильно !
Те, у кого есть потуги хранить наворованное за бугром, уже не могут и не должны служить кому-то внутри страны… Таких и без суда можно определять на нары…