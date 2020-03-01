Выбор человека, который хочет занимать важный государственный пост таков: либо Родине служить, либо имущество за границей иметь. В противном случае велика вероятность того, что чиновник будет «на крючке» у других государств. Каждый должен сделать свой выбор, а задача общественных структур – создать нужное общественное мнение.

Этим движение «Патриоты Великого Отечества» и занимается. Еще в июле 2012 года ПВО совместно с депутатом Е.А. Федоровым внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон «О государственной гражданской службе», предусматривающий запрет для чиновников на «зарегистрированное за пределами Российской Федерации право собственности на имущество».

Суть законопроекта, подготовленного нашей рабочей группой в 2012 году и внесенного на рассмотрение российского парламента, заключалась не только и не столько в борьбе с коррупцией, сколько «национализация элит».

ПВО и по сей день считает, что наличие иностранных активов, в том числе недвижимости, делает российских чиновников уязвимыми для давления со стороны Запада и ставит под угрозу национальную безопасность страны.

В 2012 году Президент Путин предложил и был принят более мягкий вариант закона, запрещающий счета и разрешающий иметь имущество с обязательным пояснением его происхождения.

Однако, в 2020 году ситуация изменилась. 26 февраля 2020 года стало известно, что на очередной встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ, Владимир Путин поддержал внесение запрета для высших должностных лиц страны, включая президента, иметь имущество и активы за рубежом. Норма также касается министров, сенаторов и губернаторов.

«Да, это ограничение, но когда человек идет на работу в качестве высшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен сделать для себя выбор: он хочет иметь активы за рубежом либо хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем бы то ни было. Поэтому я полностью согласен. Только нужно тогда уж всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства — президента страны. Предлагаю добавить туда и это должностное лицо». – сказал В.В. Путин.

Хоть и не сразу, но президент полностью встал на точку зрения, которую мы излагали ещё 7,5 лет назад. Национализация элит, которая является назревшей необходимостью началась в 2020 году.

Мы считаем этот процесс не только нужным, но просто обязательным.

Мы за отсутствие у чиновников любых активов за рубежом.

Источник: https://nstarikov.ru/libo-rodine-sluzhit-libo-imushhestvo-za-granicej-113553