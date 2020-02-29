Объявление о проведении 3-го съезда МСУ

Александр Фёдорович Соколов от имени координационного совета 2-го Воронежского земского съезда МСУ объявляет о проведении 3-го съезда МСУ 21-22 марта 2020 года в г. Москва.



Съезд будет проводиться 21-22 марта 2020 года в Лермонтовской библиотеке в Сокольниках по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 6 (станция метро Сокольники, далее пешком 10 минут, станция метро Электрозаводская, троллейбус 32 до остановки «3-я Сокольническая улица, Библиотека имени Лермонтова»; далее пешком 3 минуты).

Почта для заявок на участие в съезде greenhouse1961@mail.ru



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=riGGdlT9Lvg