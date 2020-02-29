Логос сумерек. Между хаосом и порядком. Александр Дугин
Что такое Логос Диониса. Что является самой строгой, самой научной формой описания физического мира. Каким языком описывается мир нефизический. Об этом и многом другом рассказывает Александр Дугин в очередном выпуске проекта Ноомахия.
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