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Логос сумерек. Между хаосом и порядком. Александр Дугин

11:58. 29 февраля 2020 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Что такое Логос Диониса. Что является самой строгой, самой научной формой описания физического мира. Каким языком описывается мир нефизический. Об этом и многом другом рассказывает Александр Дугин в очередном выпуске проекта Ноомахия.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CUFsI6wQ2bc

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