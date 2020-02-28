Сводки от ополчения Новороссии 28 февраля 2020
- 20:23 НМ ЛНР сообщила об очередных небоевых потерях в рядах ВСУ.
- 20:16 Снайпер ликвидировал предателя Донбасса (ФОТО).
- 19:48 Киев готовит постановочную массированную атаку позиций ВСУ – НМ ДНР.
- 18:32 В ЛНР задержали стрингера МИА “Россия сегодня”.
- 03:00 Взрыв и бегство карателей: в рядах ВСУ потери (ВИДЕО).
- Вчера 21:18 В Минспорта ДНР обсудили взаимодействие с молодёжью в подготовке к празднованию 75-летия Победы.
НМ ЛНР сообщила об очередных небоевых потерях в рядах ВСУ
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Снайпер ликвидировал предателя Донбасса (ФОТО)
На Донбассе 27 февраля снайпер уничтожил главного сержанта взвода 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Федченко. О потере говорится в сообщении 93-й ОМБр.
«Вчера днём от вражеской пули погиб наш воин, главный сержант взвода Владимир Федченко с позывным „Фед“», — сообщают оккупанты.
Как утверждают в ВСУ, «жизнь Владимира оборвала пуля снайпера российских террористов под прикрытием стрелкового оружия».
Федченко родился 5 мая 1973 в селе Нещеретово Луганской области. В 93 бригаду «Холодный Яр» пришел в декабре 2016 года, когда подразделение воевало на этом же направлении.
У предателя осталась жена и четверо детей.
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Киев готовит постановочную массированную атаку позиций ВСУ – НМ ДНР
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В ЛНР задержали стрингера МИА “Россия сегодня”
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Взрыв и бегство карателей: в рядах ВСУ потери (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.
На славяносербском направлении боевики 93 бригады по приказу военного преступника Брыжинского обстреляли из 82-мм минометов н.п. Донецкий, выпустив восемь мин.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых кварталах населенных пунктов на подконтрольной территории.
Так, в зоне ответственности 72 бригады отмечено нахождение танка Т-64 в одном из частных дворов н.п. Рубежное.
Также в н.п. Новоахтырка отмечается размещение зенитного ракетного комплекса 9К330 «Тор» из состава 93 омбр ВСУ. В н.п. Орехово подчиненные Брыжинского замаскировали бронетранспортер БТР-80 во дворе жилого дома. В жилом квартале н.п. Мирная Долина боевики 93 бригады разместили боевую машину пехоты.
Данные факты также подтверждаются наблюдателями Миссии ОБСЕ.
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Командование «ООС» продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ для подготовки постановочных видеоматериалов, направленных на обвинение Народных Республик в нарушении режима прекращения огня.
По информации наших коллег из Народной милиции ДНР, в зону ответственности 59, 72 и 93 бригад ВСУ, в районы населенных пунктов Светлодарск, Золотое и Орехово прибыли группы журналистов телеканалов «ICTV», «5 канал» и «Украина» в сопровождении офицеров пресс-службы штаба «ООС».
Основная задача украинских пропагандистов — подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства Республики в нарушениях Минских договоренностей.
С целью провоцирования наших защитников на ответные действия командование карательной операцией планирует провести ряд обстрелов территории Республики с использованием запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов и ствольной артиллерии.
В этой связи мы призываем международные мониторинговые организации усилить контроль на подконтрольной ВСУ территории с целью не допустить проведение спланированных украинским командованием провокаций, в результате которых может пострадать мирное население.
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В то время, когда специалисты инженерных подразделений ЛНР продолжают проводить работы по очистке территории Республики от взрывоопасных предметов, оставленных отступающими подразделениями ВСУ в 2014-2015 годах, украинские оккупанты продолжают хаотичное минирование территорий в районе Светлодарской дуги, тем самым подвергая опасности как местных жителей, так и самих военнослужащих.
26 февраля при проведении работ по минированию местности в районе н.п. Троицкое произошел самоподрыв мины с истекшим сроком годности. В результате подрыва трое военнослужащих 59 бригады получили ранения, один из которых скончался, не приходя в сознание.
Командир бригады Шаповалов скрыл факт происшествия от вышестоящего командования, представив небоевые потери как полученные в результате обстрела.
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Еще одной проблемой, уменьшающей численность подразделений ВСУ в зоне карательной операции, являются многочисленные случаи самовольного оставления позиций личным составом.
По информации источника в военной службе правопорядка, только с начала текущей недели в зоне ответственности ОТГ «Север» самовольно оставили расположения своих подразделений четверо украинских военнослужащих: сержант Коренко оставил позиции 46 бригады в районе н.п. Болотенное, прихватив с собой автомат АК-74 с боекомплектом.
Местонахождение беглеца не известно, командование бригады организовало поиски; недавно прибывший в расположение 93 бригады лейтенант Куцопенко вступил в конфликт с командиром роты, в результате чего молодой офицер решил покинуть место службы; еще двое военнослужащих 72 бригады ВСУ дезертировали по причине невыносимых бытовых условий и постоянных издевательств со стороны командования.
Подобная статистика является результатом непрофессиональной деятельности командиров ВСУ и отсутствия контроля за подчиненным личным составом.
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В Минспорта ДНР обсудили взаимодействие с молодёжью в подготовке к празднованию 75-летия Победы
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