Сводки от ополчения Новороссии 28 февраля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

На славяносербском направлении боевики 93 бригады по приказу военного преступника Брыжинского обстреляли из 82-мм минометов н.п. Донецкий, выпустив восемь мин.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых кварталах населенных пунктов на подконтрольной территории.

Так, в зоне ответственности 72 бригады отмечено нахождение танка Т-64 в одном из частных дворов н.п. Рубежное.

Также в н.п. Новоахтырка отмечается размещение зенитного ракетного комплекса 9К330 «Тор» из состава 93 омбр ВСУ. В н.п. Орехово подчиненные Брыжинского замаскировали бронетранспортер БТР-80 во дворе жилого дома. В жилом квартале н.п. Мирная Долина боевики 93 бригады разместили боевую машину пехоты.

Данные факты также подтверждаются наблюдателями Миссии ОБСЕ.

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Командование «ООС» продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ для подготовки постановочных видеоматериалов, направленных на обвинение Народных Республик в нарушении режима прекращения огня.

По информации наших коллег из Народной милиции ДНР, в зону ответственности 59, 72 и 93 бригад ВСУ, в районы населенных пунктов Светлодарск, Золотое и Орехово прибыли группы журналистов телеканалов «ICTV», «5 канал» и «Украина» в сопровождении офицеров пресс-службы штаба «ООС».

Основная задача украинских пропагандистов — подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства Республики в нарушениях Минских договоренностей.

С целью провоцирования наших защитников на ответные действия командование карательной операцией планирует провести ряд обстрелов территории Республики с использованием запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов и ствольной артиллерии.

В этой связи мы призываем международные мониторинговые организации усилить контроль на подконтрольной ВСУ территории с целью не допустить проведение спланированных украинским командованием провокаций, в результате которых может пострадать мирное население.

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В то время, когда специалисты инженерных подразделений ЛНР продолжают проводить работы по очистке территории Республики от взрывоопасных предметов, оставленных отступающими подразделениями ВСУ в 2014-2015 годах, украинские оккупанты продолжают хаотичное минирование территорий в районе Светлодарской дуги, тем самым подвергая опасности как местных жителей, так и самих военнослужащих.

26 февраля при проведении работ по минированию местности в районе н.п. Троицкое произошел самоподрыв мины с истекшим сроком годности. В результате подрыва трое военнослужащих 59 бригады получили ранения, один из которых скончался, не приходя в сознание.

Командир бригады Шаповалов скрыл факт происшествия от вышестоящего командования, представив небоевые потери как полученные в результате обстрела.

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Еще одной проблемой, уменьшающей численность подразделений ВСУ в зоне карательной операции, являются многочисленные случаи самовольного оставления позиций личным составом.

По информации источника в военной службе правопорядка, только с начала текущей недели в зоне ответственности ОТГ «Север» самовольно оставили расположения своих подразделений четверо украинских военнослужащих: сержант Коренко оставил позиции 46 бригады в районе н.п. Болотенное, прихватив с собой автомат АК-74 с боекомплектом.

Местонахождение беглеца не известно, командование бригады организовало поиски; недавно прибывший в расположение 93 бригады лейтенант Куцопенко вступил в конфликт с командиром роты, в результате чего молодой офицер решил покинуть место службы; еще двое военнослужащих 72 бригады ВСУ дезертировали по причине невыносимых бытовых условий и постоянных издевательств со стороны командования.

Подобная статистика является результатом непрофессиональной деятельности командиров ВСУ и отсутствия контроля за подчиненным личным составом.

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