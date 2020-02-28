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Сводки от ополчения Новороссии 28 февраля 2020

20:50. 28 февраля 2020 193 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

НМ ЛНР сообщила об очередных небоевых потерях в рядах ВСУ


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Снайпер ликвидировал предателя Донбасса (ФОТО)

Снайпер ликвидировал предателя Донбасса (ФОТО) | Русская весна

На Донбассе 27 февраля снайпер уничтожил главного сержанта взвода 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Федченко. О потере говорится в сообщении 93-й ОМБр.

«Вчера днём от вражеской пули погиб наш воин, главный сержант взвода Владимир Федченко с позывным „Фед“», — сообщают оккупанты.

Как утверждают в ВСУ, «жизнь Владимира оборвала пуля снайпера российских террористов под прикрытием стрелкового оружия».

Федченко родился 5 мая 1973 в селе Нещеретово Луганской области. В 93 бригаду «Холодный Яр» пришел в декабре 2016 года, когда подразделение воевало на этом же направлении.

У предателя осталась жена и четверо детей.

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Снайпер ликвидировал предателя Донбасса (ФОТО) | Русская весна

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Киев готовит постановочную массированную атаку позиций ВСУ – НМ ДНР


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В ЛНР задержали стрингера МИА “Россия сегодня”

Фото: © РИА Новости
Министерство безопасности Луганской Народной Республики задержало внештатного фотокорреспондента МИА “Россия сегодня” Виталия Ромаса, передает Радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости.
В отношении стрингера заведено дело по статье о возбуждении ненависти. В МИА “Россия сегодня” заявили, что рассчитывают получить ответ на вопрос о мотивах возбуждения дела, а также считают неприемлемым столь долгий срок задержания без объяснений.
“Сообщаем вам, что 15.01.2020 в отношении Ромаса Виталия Викторовича, в соответствии со ст. 7-I закона Луганской Народной Республики от 24.04.2015 № 17-II “О военном положении”… применены меры превентивного задержания. 20.02.2020 в отношении Ромаса В.В. следственным отделом МГЮ Луганской Народной Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.343 ч. 2 п. “в”, – говорится в ответном письме главы МГБ ЛНР Анатолия Антонова на запрос агентства.
Отмечается, что за данный пункт в этой статье грозит наказание от штрафа в размере 100 МРОТ до лишения свободы на пять лет, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные, исправительные или принудительные работы от одного года до пяти лет.
При этом на большинство вопросов МИА “Россия сегодня” о местонахождении внештатного корреспондента, его правовом статусе после задержания, наличии или отсутствии уголовного или административного дела в его отношении, возможности адвокатского доступа, а также о сути предъявляемых ему претензий ответа получено не было.
Агентство намерено получить от ЛНР разъяснения относительно задержания внештатного корреспондента.
“Мы также считаем неприемлемым более чем двухмесячное задержание журналиста без объяснения причин”, – говорится в заявлении пресс-службы МИА “Россия сегодня”.
Ромас в качестве внештатного фотокорреспондента оказывал услуги МИА “Россия сегодня” более года, при этом он сотрудничал и с другими российскими СМИ. Он был аккредитован при администрации ЛНР, однако его аккредитация не была продлена в октябре. Аккредитация при Народной милиции ЛНР истекла в феврале.

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Взрыв и бегство карателей: в рядах ВСУ потери (ВИДЕО)

Взрыв и бегство карателей: в рядах ВСУ потери (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

На славяносербском направлении боевики 93 бригады по приказу военного преступника Брыжинского обстреляли из 82-мм минометов н.п. Донецкий, выпустив восемь мин.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых кварталах населенных пунктов на подконтрольной территории.

Так, в зоне ответственности 72 бригады отмечено нахождение танка Т-64 в одном из частных дворов н.п. Рубежное.

Также в н.п. Новоахтырка отмечается размещение зенитного ракетного комплекса 9К330 «Тор» из состава 93 омбр ВСУ. В н.п. Орехово подчиненные Брыжинского замаскировали бронетранспортер БТР-80 во дворе жилого дома. В жилом квартале н.п. Мирная Долина боевики 93 бригады разместили боевую машину пехоты.

Данные факты также подтверждаются наблюдателями Миссии ОБСЕ.

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Командование «ООС» продолжает активно привлекать в зону операции подконтрольные СМИ для подготовки постановочных видеоматериалов, направленных на обвинение Народных Республик в нарушении режима прекращения огня.

По информации наших коллег из Народной милиции ДНР, в зону ответственности 59, 72 и 93 бригад ВСУ, в районы населенных пунктов Светлодарск, Золотое и Орехово прибыли группы журналистов телеканалов «ICTV», «5 канал» и «Украина» в сопровождении офицеров пресс-службы штаба «ООС».

Основная задача украинских пропагандистов — подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства Республики в нарушениях Минских договоренностей.

С целью провоцирования наших защитников на ответные действия командование карательной операцией планирует провести ряд обстрелов территории Республики с использованием запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов и ствольной артиллерии.

В этой связи мы призываем международные мониторинговые организации усилить контроль на подконтрольной ВСУ территории с целью не допустить проведение спланированных украинским командованием провокаций, в результате которых может пострадать мирное население.

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В то время, когда специалисты инженерных подразделений ЛНР продолжают проводить работы по очистке территории Республики от взрывоопасных предметов, оставленных отступающими подразделениями ВСУ в 2014-2015 годах, украинские оккупанты продолжают хаотичное минирование территорий в районе Светлодарской дуги, тем самым подвергая опасности как местных жителей, так и самих военнослужащих.

26 февраля при проведении работ по минированию местности в районе н.п. Троицкое произошел самоподрыв мины с истекшим сроком годности. В результате подрыва трое военнослужащих 59 бригады получили ранения, один из которых скончался, не приходя в сознание.

Командир бригады Шаповалов скрыл факт происшествия от вышестоящего командования, представив небоевые потери как полученные в результате обстрела.

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Еще одной проблемой, уменьшающей численность подразделений ВСУ в зоне карательной операции, являются многочисленные случаи самовольного оставления позиций личным составом.

По информации источника в военной службе правопорядка, только с начала текущей недели в зоне ответственности ОТГ «Север» самовольно оставили расположения своих подразделений четверо украинских военнослужащих: сержант Коренко оставил позиции 46 бригады в районе н.п. Болотенное, прихватив с собой автомат АК-74 с боекомплектом.

Местонахождение беглеца не известно, командование бригады организовало поиски; недавно прибывший в расположение 93 бригады лейтенант Куцопенко вступил в конфликт с командиром роты, в результате чего молодой офицер решил покинуть место службы; еще двое военнослужащих 72 бригады ВСУ дезертировали по причине невыносимых бытовых условий и постоянных издевательств со стороны командования.

Подобная статистика является результатом непрофессиональной деятельности командиров ВСУ и отсутствия контроля за подчиненным личным составом.

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В Минспорта ДНР обсудили взаимодействие с молодёжью в подготовке к празднованию 75-летия Победы


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