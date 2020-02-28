О ситуации в Сирии.

О развитии обстановке в Сирии в провинции Идлиб можно прочитать у Бориса Рожина. Но в двух словах:



Вчера под авиаудар в сирийской провинции Идлиб сегодня попало подразделение из состава 65-й механизированной бригады ВС Турции в составе 130 человек.







- на утро 28 февраля Турция официально признала 33 убитых и 36 раненых в результате авиаудара по турецким военным в Идлибе;



- в атаке на турецкие силы, которые прибыли в Идлиб и действовали вперемешку с боевиками турецкие СМИ обвиняют "террористический режим Асада"



- Россия официально заявила, что турок она не бомбила, а турки фактически сами виноваты, так как их подразделения перешли в наступление совместно с боевиками, то есть в одних боевых порядках.



- ситуация скатываются стремительно, турки вполне способны от обиды закусить удила и начать прямой прямой неприкрытый конфликт с сирийской армией а это утро турецкие официальные лица анонсировали - "мощную речь Эрдогана", введение военного положения, закрытое заседание парламента и объявление войны Сирии.





К этому добавлю:



- курдские источники сообщили, что сирийские ПВО сбили турецкий F-16 над Идлибом;



- ночью в Турции было введено военное положение, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что власти Сирии ответят за гибель турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб;



- турецкая сторона предупредила, что в случае вмешательства России в конфликт, Турция частично или полностью перекроет для России маршрут через турецкие проливы. Параллельно одновременно два фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" прошли турецкие проливы в направлении Средиземного моря.



- советник президента Турции Месут Хакки заявил, что в России проживают 25 миллионов мусульман, которые помогут "расчленить страну", и что страны воевали друг с другом 16 раз, и Турция готова начать еще одну войну. Конечно заявление не совсем понятное, учитывая как счёт у Турции в этих войнах.







Официалка от Минобороны



27 февраля 2020 года находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.



Для исключения любых угроз безопасности в результате ответного огня сирийских правительственных войск развернутым в зоне деэскалации Идлиб турецким наблюдательным постам и подразделениям российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром.



В течение прошедших суток представителями российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов.



Вместе с тем, 27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований.

При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться.



Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции.



Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялись.





А вот так в Турции работают сейчас социальные сети:









Что до Сирии, то патовость ситуации для турок заключается в том, что в глубоком сирийском тылу фактически в заложниках находятся несколько десятков, если не сотен, солдат на обсервационных пунктах (смотрите начальную карту). Очевидно, что в случае обострения они будут смяты в течение нескольких часов с минимальными для сирийцев потерями.

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3174596.html