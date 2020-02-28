О ситуации в Сирии.
О развитии обстановке в Сирии в провинции Идлиб можно прочитать у Бориса Рожина. Но в двух словах:
Вчера под авиаудар в сирийской провинции Идлиб сегодня попало подразделение из состава 65-й механизированной бригады ВС Турции в составе 130 человек.
- на утро 28 февраля Турция официально признала 33 убитых и 36 раненых в результате авиаудара по турецким военным в Идлибе;
- в атаке на турецкие силы, которые прибыли в Идлиб и действовали вперемешку с боевиками турецкие СМИ обвиняют "террористический режим Асада"
- Россия официально заявила, что турок она не бомбила, а турки фактически сами виноваты, так как их подразделения перешли в наступление совместно с боевиками, то есть в одних боевых порядках.
- ситуация скатываются стремительно, турки вполне способны от обиды закусить удила и начать прямой прямой неприкрытый конфликт с сирийской армией а это утро турецкие официальные лица анонсировали - "мощную речь Эрдогана", введение военного положения, закрытое заседание парламента и объявление войны Сирии.
К этому добавлю:
- курдские источники сообщили, что сирийские ПВО сбили турецкий F-16 над Идлибом;
- ночью в Турции было введено военное положение, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что власти Сирии ответят за гибель турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб;
- турецкая сторона предупредила, что в случае вмешательства России в конфликт, Турция частично или полностью перекроет для России маршрут через турецкие проливы. Параллельно одновременно два фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" прошли турецкие проливы в направлении Средиземного моря.
- советник президента Турции Месут Хакки заявил, что в России проживают 25 миллионов мусульман, которые помогут "расчленить страну", и что страны воевали друг с другом 16 раз, и Турция готова начать еще одну войну. Конечно заявление не совсем понятное, учитывая как счёт у Турции в этих войнах.
Официалка от Минобороны
27 февраля 2020 года находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.
Для исключения любых угроз безопасности в результате ответного огня сирийских правительственных войск развернутым в зоне деэскалации Идлиб турецким наблюдательным постам и подразделениям российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром.
В течение прошедших суток представителями российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов.
Вместе с тем, 27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований.
При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться.
Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции.
Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялись.
А вот так в Турции работают сейчас социальные сети:
Что до Сирии, то патовость ситуации для турок заключается в том, что в глубоком сирийском тылу фактически в заложниках находятся несколько десятков, если не сотен, солдат на обсервационных пунктах (смотрите начальную карту). Очевидно, что в случае обострения они будут смяты в течение нескольких часов с минимальными для сирийцев потерями.
Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3174596.html
https://twitter.com/aldin_ww/status/1233398251098968067?s=20
А случае обострения конфликта, в Анталии находятся сотни и тысячи наших туристов, которые могут превратится в заложников. А билеты наверно до сих пор на чартеры продают.
Это не туристы, это группа специального назначения, завтра они подорвут мосты, тоннели, оборвут связь и захватят С-400. Тагил рулит.
Заложниками они не станут.
Эрдоган рассудок не терял и едва ли потеряет.
Все эти действия и инициативы рационально не объясняются. Например турки думают объявлять ли войну когда убили три роты сирийцев, Израиль бомбит не объявляя войны, в Идлиб собрали недовольных со всей Сирии, теперь хотят чтоб нарыв рассосался. Турок обвиняют в том что разрешили беженцам ехать в Европу, злодеи просто. Очевидно что все эти финты не для слабонервных они возможны если есть мировой договорняк в котором и наш главк состоит. Да обойдется не спорю, пара пассажирских самолётов не в счет, но принцип и логика событий непонятны и абсурдны. Театр абсурда, тактика без стратегии, день прошел и слава богу.
В Идлибе есть те, кто не нужен ни Турции, ни САР.
Но турки перешли границу, а они участник НАТО.
Это попытка №2 после ситуации с Ираном.
США и НАТО уже “возбудились”.
Путин и Эрдоган договорятся.
Вашингтон подливает масла в огонь, чтобы столкнуть Турцию и Россию.
Если у Эрдогана не совсем еще поехала крыша, то он должен понимать, что военная агрессия против Сирии дивидендов ему не принесет, кроме новых жертв турецких военных, счет которых пойдет на тысячи.
Пока турки с сирийцами воюют: https://twitter.com/hocmountain/status/1233408808405192707?s=20
https://sputniknews.com/middleeast/202002271078422764-nine-turkish-troops-killed-under-fire-in-syrias-idlib-governor-of-hatay-province-claims/
Бриты в своем амплуа. Собирают ООН по ситуации в Сирии.
Турки бьют по армии САР: https://youtu.be/SqYKaunSMFQ
https://twitter.com/Ozkok_A/status/1233407930428481536?s=20
Turkish Foreign Ministry: “The door will remain open for refugees towards Europe if the situation in Idlib deteriorates”
МИД Турции: “двери для беженцев в Европу останутся открытыми, если ситуация в Идлибе ухудшится”
У Эрдогана проблемы внутри Турции.
Это попытка перехвата власти путем создания “удобной” ситуации в Идлибе.
Уничтожено турками в Идлибе сил САР с 10 февраля:
1709 пехота
55 танков
3 вертолета
18 бронемашин
29 гаубиц
21 военная техника
4 ДШК ХМГ
6 складов боеприпасов
7 минометов