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О ситуации в Сирии.

17:31. 28 февраля 2020 309 просмотров 13 коммент. Опубликовал:

О развитии обстановке в Сирии в провинции Идлиб можно прочитать у Бориса Рожина. Но в двух словах:

Вчера под авиаудар в сирийской провинции Идлиб сегодня попало подразделение из состава 65-й механизированной бригады ВС Турции в составе 130 человек.



- на утро 28 февраля Турция официально признала 33 убитых и 36 раненых в результате авиаудара по турецким военным в Идлибе;

- в атаке на турецкие силы, которые прибыли в Идлиб и действовали вперемешку с боевиками турецкие СМИ обвиняют "террористический режим Асада"

- Россия официально заявила, что турок она не бомбила, а турки фактически сами виноваты, так как их подразделения перешли в наступление совместно с боевиками, то есть в одних боевых порядках.

- ситуация скатываются стремительно, турки вполне способны от обиды закусить удила и начать прямой прямой неприкрытый конфликт с сирийской армией а это утро турецкие официальные лица анонсировали - "мощную речь Эрдогана", введение военного положения, закрытое заседание парламента и объявление войны Сирии.


К этому добавлю:

- курдские источники сообщили, что сирийские ПВО сбили турецкий F-16 над Идлибом;

- ночью в Турции было введено военное положение, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что власти Сирии ответят за гибель турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб;

- турецкая сторона предупредила, что в случае вмешательства России в конфликт, Турция частично или полностью перекроет для России маршрут через турецкие проливы. Параллельно одновременно два фрегата Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" прошли турецкие проливы в направлении Средиземного моря.

- советник президента Турции Месут Хакки заявил, что в России проживают 25 миллионов мусульман, которые помогут "расчленить страну", и что страны воевали друг с другом 16 раз, и Турция готова начать еще одну войну. Конечно заявление не совсем понятное, учитывая как счёт у Турции в этих войнах.



Официалка от Минобороны

27 февраля 2020 года находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

Для исключения любых угроз безопасности в результате ответного огня сирийских правительственных войск развернутым в зоне деэскалации Идлиб турецким наблюдательным постам и подразделениям российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром.

В течение прошедших суток представителями российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов.

Вместе с тем, 27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований.
При этом, согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться.

Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции.

Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялись.


А вот так в Турции работают сейчас социальные сети:




Что до Сирии, то патовость ситуации для турок заключается в том, что в глубоком сирийском тылу фактически в заложниках находятся несколько десятков, если не сотен, солдат на обсервационных пунктах (смотрите начальную карту). Очевидно, что в случае обострения они будут смяты в течение нескольких часов с минимальными для сирийцев потерями.

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3174596.html

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