Новости Украины и Новороссии 28 февраля 2020
- 07:54 Прославившийся на “евромайдане” экс-депутат Рады стал таксистом.
- 06:00 Киев реализует «план спасения» Украины: результаты ужасают.
- 05:30 Простит ли Донбасс Украину?.
- 04:30 Убивали цинично и жестоко: новые детали о «Деле киевских снайперов».
- Вчера 22:51 Несоответствие научным критериям.
Прославившийся на “евромайдане” экс-депутат Рады стал таксистом
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Киев реализует «план спасения» Украины: результаты ужасают
В минувшем октябре Минэкономразвития Украины презентовало свой «спасительный» план национальной экономики. Однако по прошествии почти полугода экономические показатели государства не только не дают роста, но и показывают падение. Министерство выкатило новый план, чтобы закрыть рты тем, кто начал возмущаться очередным обещанием, не сдержанным правительством президента Владимира Зеленского.
Итак, что же в этой новой стратегии, призванной наконец-то сделать Украину одним из европейских лидеров по экономическим показателям? Если говорить в целом — сплошная вода и сказки людей, получивших гуманитарное образование. Они будто бы не представляют, где находятся, пытаясь отделаться лишь фикцией реальных предложений. В документе не содержится ни одного реального инструмента, способного воздействовать на проблемные места. А их, само собой, множество.
Получится ли у Украины добиться амбициозно поставленных целей, используя новый план? — вопрос, разумеется, уже риторический. Рост экономики на 40% в течение пяти лет, внешние инвестиции 50 млрд долларов, создание миллиона новых рабочих мест — фантастических сказок было много. Время идет, а все становится только хуже.
Понятно, что виновен не только сам «великий популист» Владимир Зеленский. Он лишь верхушка проекта, его лицо. Ему тоже врут, чтобы ему самому потом было легче врать. Сразу вспоминается скандальная аудиозапись предновогоднего совещания правительства и Нацбанка. Там обсуждалось, как подать Зеленскому плачевные экономические показатели, чтобы он не понял, что все плохо.
За минувший год на Украине и правда произошли изменения. Вот только вектор направлен не вверх, а вниз.
Так, официальные цифры засвидетельствовали очередной отток рабочей силы в 300 тысяч человек. Рост ВВП ближе к концу года (а ведь именно тогда появился «план») снизился до чудовищных 1,5%, упав почти в три раза по сравнению с более ранними отчетными периодами 2019 года. Впрочем, сам рост обусловлен в основном внешними вливаниями украинцев, уехавших на заработки. В промышленности также все плохо — за октябрь–ноябрь падение составило 5–7,7%. Катастрофические цифры в государственном масштабе.
А что же внешние инвестиции от «друзей и подруг»? Увы, с этим тоже негусто.
Начиная с самого 1991 года, сумма всех дотаций составила не более 35 млрд долларов. И это почти за 30 лет. В текущем плане пятилетки заложено привлечение 50 млрд, вы помните. За 2019 год не удалось привлечь даже двух миллиардов, поэтому ожидать каких-то глобальных прорывов здесь не приходится.
Очевидный провал по всем направлениям вовсе не смутил премьер-министра, который «не смог», Алексея Гончарука. Он отчитался аж о 100 успехах нового правительства под собственным руководством. В этом рейтинге содержались как откровенные сказки, так и просто шуточные достижения, не имеющие какого-либо веса в рамках государства.
Например, заявление Украины о желании присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО — названо достижением. Аналогичным словом обозвали и «обеспечение коалиции в отношении российской угрозы». В общем, все очень серьезно и местами даже весело.
Что же, вся надежда на «спасительную стратегию», ведь этот документ должен изменить все. Однако, увы, реальных шагов он не предполагает. Так, создать миллион новых рабочих мест предлагается с помощью либерализации рынка труда. На фоне крошечного внутреннего рынка, непрекращающейся трудовой миграции и зависимости от импорта такая мера выглядит весьма сомнительно.
Привлечь инвестиции также не получится, если действовать согласно предложенному плану. Например, инвестиции из бюджета невозможны, если бюджет зияет дырами. Приватизация и концессии дают слишком неощутимый единовременный эффект лишь при осуществлении самого процесса.
Индустриальные парки выглядят перспективным инструментом привлечения иностранного капитала. Однако для таких инициатив не предусмотрены какие-либо госльготы, что делает Украину совершенно непривлекательной для подобных проектов.
Упомянули и несколько других «успешных» секторов развития экономики. Один из самых любимых среди «молодых украинских чиновников» — IT. На самом деле здесь все очень печально.
Да, на Украине и правда есть эта индустрия и отдельные высококлассные специалисты, вот только все они работают на Западные компании, которые зачастую не оформляют своих сотрудников, находящихся на аутсорсе.
Также Гончарук занес в актив химпроизводство и фармацевтику. Химический сектор и правда показывал рост в последние годы, вот только он обусловлен колоссальным «западанием» в предыдущие годы. Настолько серьезным, что его впору считать аномальным.
Рано или поздно ситуация должна была прийти в норму, она пришла. Однако о росте говорить не приходится. В фармацевтике все еще хуже, фактически Украина занимается лишь переработкой иностранного сырья и фасовкой продукции.
Понятно, что стратегия выполнит свою основную функцию — даст очередную отсрочку некомпетентному руководству страны, которое просто не знает, как действовать. А дальше придумают еще что-нибудь, ведь пока люди готовы это проглатывать, они будут верховодить этим театром абсурда.
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Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»
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Простит ли Донбасс Украину?
Украинский композитор Владимир Быстряков уверен: жители Донбасса никогда не станут украинцами.
Он рассказал о том, как бывал в том регионе и общался с местными жителями. Донбассовцы делились с ним трагичными историями своих семей.
«Мы своих детей хоронили в огородах, а над нами летели снаряды», — пересказывает Быстряков.
Быстряков считает, что Украина лишилась Донбасса навсегда. Люди не смогут простить и забыть ужасы, которые позволяли себе украинские военные с подачи новых властей. Они уничтожали все на своем пути: грабили дома мирных жителей, обстреливали их, убивали.
В свою очередь Россия поставляла гуманитарные грузы, пытаясь хоть как-то помочь этим несчастным людям. Украина же, чьи политики заявляли о возвращении Донбасса, лишали местных всего.
И после этого Зеленский еще планирует привлечь молодежь Донбасса на Украину. Недавно он заявлял об упрощенном получении украинского паспорта, изучении украинского языка для дальнейшего обучения в вузах.
Серьезно? Привлечь молодых людей в страну, чьи солдаты разворовывали то немногое, что было, убивали родных и близких? Быстряков прав, донбассовцы никогда не смогут простить украинские власти. Они не переедут на Украину и не будут жить как ни в чем не бывало в стране, которая стала для них вражеской.
А самое ужасное в том, что новая власть в лице Зеленского продолжает старую политику. Он обещал не совершать ошибок предшественника, но не сдержал обещания. В итоге Донбасс до сих пор под обстрелами ВСУ, несмотря на то, что мистер президент лично приезжал в Золотое и общался с националистами.
Ничего не меняется в лучшую сторону — так с чего местным жителям верить украинской власти, которая уже шестой год ведет политику уничтожения?
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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
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Убивали цинично и жестоко: новые детали о «Деле киевских снайперов»
Украинские журналисты выпустили расследование о «майданной революции». Они рассказали о новых фактах, которые в очередной раз доказывают жестокость и лицемерие тех, кто пришел тогда к власти.
«Дело киевских снайперов» тогда очень сильно всколыхнуло общественность. Министр внутренних дел Арсен Аваков, который занимает эту должность по сей день, обвинил в стрельбе людей Януковича. Хотя с самого начала было понятно, что это подстава.
Заявляли, что стрелки вели ответный огонь. Теперь стало известно обратное — они целенаправленно убивали. Стреляли в голову и живот. Первыми были убиты трое полицейских. Остальные стали «сакральными жертвами» новой власти.
Можно предположить, что заказ поступил от тех, кого двигал Запад. Именно Порошенко и остальные распространяли потом лживую информацию об этой истории, обвиняя неугодных.
Он, как и другие кандидаты, обещал расследовать это дело и наказать виновных. Примечательно, что позже с уважением отзывались лишь о сторонниках «Майдана», хотя, согласно документу МВД, в списке пострадавших тогда было 919 человек.
Последствия «Майдана» украинцы расхлебывают по сей день. Тот ужасный период изменил ситуацию в стране. С каждым годом Украина все больше утопает в кризисе, а власти продолжают преследовать свои шкурные интересы, ради которых они готовы на все.
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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»
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Несоответствие научным критериям
Брата Ющенко лишили научной степени за плагиат и несоответствие научным критериям.
Аттестационная коллегия Министерства образования и науки приняла решение лишить Петра Ющенко (старший брат экс-президента Виктора Ющенко) научной степени доктора наук. Об этом сообщает пресс-служба Минобраз.
В обосновании говорится, что такое решение принято «за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности».
Аттестационная коллегия МОН отменила соответствующее решение спецсовета по Петру Ющенко с такой формулировкой: «Д 29.053.02 о присуждении степени доктора наук Ющенко Петру Андреевичу (специальность «История Украины» 07.00.01) из-за несоответствия должным критериям, предъявляемым к докторским диссертациям, в частности не содержит авторских научных положений и научно обоснованных результатов в области исторической науки, которые решают важную научную или научно-прикладную проблему, наличие текстовых заимствований и некорректных ссылок. Тема диссертации — «Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII – начало XXI вв.)».
Все логично – никаких научных положений на тему существования украинского общества в XII веке он естественно предоставить не мог.
Фейк заложен уже в самом названии диссертации. Но до поры это ему сходило с рук.
PS. Перед сдачей диссертации, ее можно хотя бы на сервисах антиплагиата прогнать, рерайт там сделать, или даже (о ужас) поработать в архиве. Но это конечно не касается прохладных историй про "украинское общество XII века". Так как в свое время приходилось это мракобесие изучать и в школе и в ВУЗе, могу лишь отметить, что современная история Украины в принципе не соответствует научным критериям. И вот как раз этому уровню (откровенно донному), брат Ющенко вполне соответствует. Но не выше.
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