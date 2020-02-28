Новости Украины и Новороссии 28 февраля 2020

В минувшем октябре Минэкономразвития Украины презентовало свой «спасительный» план национальной экономики. Однако по прошествии почти полугода экономические показатели государства не только не дают роста, но и показывают падение. Министерство выкатило новый план, чтобы закрыть рты тем, кто начал возмущаться очередным обещанием, не сдержанным правительством президента Владимира Зеленского.

Итак, что же в этой новой стратегии, призванной наконец-то сделать Украину одним из европейских лидеров по экономическим показателям? Если говорить в целом — сплошная вода и сказки людей, получивших гуманитарное образование. Они будто бы не представляют, где находятся, пытаясь отделаться лишь фикцией реальных предложений. В документе не содержится ни одного реального инструмента, способного воздействовать на проблемные места. А их, само собой, множество.

Получится ли у Украины добиться амбициозно поставленных целей, используя новый план? — вопрос, разумеется, уже риторический. Рост экономики на 40% в течение пяти лет, внешние инвестиции 50 млрд долларов, создание миллиона новых рабочих мест — фантастических сказок было много. Время идет, а все становится только хуже.

Понятно, что виновен не только сам «великий популист» Владимир Зеленский. Он лишь верхушка проекта, его лицо. Ему тоже врут, чтобы ему самому потом было легче врать. Сразу вспоминается скандальная аудиозапись предновогоднего совещания правительства и Нацбанка. Там обсуждалось, как подать Зеленскому плачевные экономические показатели, чтобы он не понял, что все плохо.

За минувший год на Украине и правда произошли изменения. Вот только вектор направлен не вверх, а вниз.

Так, официальные цифры засвидетельствовали очередной отток рабочей силы в 300 тысяч человек. Рост ВВП ближе к концу года (а ведь именно тогда появился «план») снизился до чудовищных 1,5%, упав почти в три раза по сравнению с более ранними отчетными периодами 2019 года. Впрочем, сам рост обусловлен в основном внешними вливаниями украинцев, уехавших на заработки. В промышленности также все плохо — за октябрь–ноябрь падение составило 5–7,7%. Катастрофические цифры в государственном масштабе.

А что же внешние инвестиции от «друзей и подруг»? Увы, с этим тоже негусто.

Начиная с самого 1991 года, сумма всех дотаций составила не более 35 млрд долларов. И это почти за 30 лет. В текущем плане пятилетки заложено привлечение 50 млрд, вы помните. За 2019 год не удалось привлечь даже двух миллиардов, поэтому ожидать каких-то глобальных прорывов здесь не приходится.

Очевидный провал по всем направлениям вовсе не смутил премьер-министра, который «не смог», Алексея Гончарука. Он отчитался аж о 100 успехах нового правительства под собственным руководством. В этом рейтинге содержались как откровенные сказки, так и просто шуточные достижения, не имеющие какого-либо веса в рамках государства.

Например, заявление Украины о желании присоединиться к Программе расширенных возможностей НАТО — названо достижением. Аналогичным словом обозвали и «обеспечение коалиции в отношении российской угрозы». В общем, все очень серьезно и местами даже весело.

Что же, вся надежда на «спасительную стратегию», ведь этот документ должен изменить все. Однако, увы, реальных шагов он не предполагает. Так, создать миллион новых рабочих мест предлагается с помощью либерализации рынка труда. На фоне крошечного внутреннего рынка, непрекращающейся трудовой миграции и зависимости от импорта такая мера выглядит весьма сомнительно.

Привлечь инвестиции также не получится, если действовать согласно предложенному плану. Например, инвестиции из бюджета невозможны, если бюджет зияет дырами. Приватизация и концессии дают слишком неощутимый единовременный эффект лишь при осуществлении самого процесса.

Индустриальные парки выглядят перспективным инструментом привлечения иностранного капитала. Однако для таких инициатив не предусмотрены какие-либо госльготы, что делает Украину совершенно непривлекательной для подобных проектов.

Упомянули и несколько других «успешных» секторов развития экономики. Один из самых любимых среди «молодых украинских чиновников» — IT. На самом деле здесь все очень печально.

Да, на Украине и правда есть эта индустрия и отдельные высококлассные специалисты, вот только все они работают на Западные компании, которые зачастую не оформляют своих сотрудников, находящихся на аутсорсе.

Также Гончарук занес в актив химпроизводство и фармацевтику. Химический сектор и правда показывал рост в последние годы, вот только он обусловлен колоссальным «западанием» в предыдущие годы. Настолько серьезным, что его впору считать аномальным.

Рано или поздно ситуация должна была прийти в норму, она пришла. Однако о росте говорить не приходится. В фармацевтике все еще хуже, фактически Украина занимается лишь переработкой иностранного сырья и фасовкой продукции.

Понятно, что стратегия выполнит свою основную функцию — даст очередную отсрочку некомпетентному руководству страны, которое просто не знает, как действовать. А дальше придумают еще что-нибудь, ведь пока люди готовы это проглатывать, они будут верховодить этим театром абсурда.

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