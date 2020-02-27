Сводки от ополчения Новороссии 27 февраля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.

По данным, зафиксированным представителями ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 15 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.

На горловском направлении боевики 58-й бригады преступника Кащенко из 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подвергли обстрелу районы населенных пунктов Зайцево и Гольмовский.

На донецком направлении каратели из 92-й, 57-й и 28-й бригад по приказам преступников Кокорева, Мишанчука и Марченко обстреляли из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы населенных пунктов Жабичево, Еленовка, Каштановое, Спартак, поселок шахты «Трудовская» и Куйбышевский район г. Донецка.

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На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.

В результате обстрела н. п. Еленовка получила повреждения линия электропередач, населенный пункт был обесточен и 1400 абонентов остались без электроснабжения. В настоящее время коммунальные службы проводят восстановительные работы.

Дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

Материалы по фактам обстрелов населённых пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ: Кокорева, Мишанчука, Марченко, Кащенко и Зубанича.

Несмотря на красноречивые заявления украинских политиков о переводе боевых частей ВСУ с 1 марта 2020 года на систему питания, которая содержит 409 видов продуктов на выбор, аналогичной используемой в странах НАТО системе, тыловое обеспечение военнослужащих в зоне карательной операции остаётся на низком уровне.

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Так, военнослужащие 28-й бригады ВСУ написали коллективную жалобу командующему ОТГ «Север» в связи с неудовлетворительным тыловым обеспечением, связанного с перебоями в снабжении продовольствием и вещевым имуществом.

В обращении они отметили, что выживают только за счет волонтеров, которые оказывают им помощь. Для проведения разбирательства по данному факту в подразделения бригады прибыла комиссия штаба «ООС».

С целью урегулирования ситуации, командующим «ООС» генерал-лейтенантом Кравченко принято решение подготовить постановочный видеоролик о переходе подразделений ВСУ на продовольственное обеспечение по стандартам НАТО. К мероприятиям по подготовке постановочного репортажа привлечены военнослужащие 128-й бригады ВСУ, офицеры пресс-службы штаба «ООС» и представители 83 ЦИПсО.

В частях и соединениях ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС», продолжают отмечаться факты неуставных взаимоотношений между военнослужащими.

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Так, по информации нашего источника в штабе ОТГ «Восток», 26 февраля в 17-й отдельный мотопехотный батальон 57-й бригады ВСУ прибыли сотрудники военной службы правопорядка для проведения расследования по факту получения травм сержантами Бех Ю.А и Пасик Б.Г. в результате неуставных взаимоотношений.

В ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащих избил начальник медицинской службы капитан Малицкий В.А, который находился в сильном алкогольном опьянении.

Кроме того, установлено, что мотивом избиения стало желание военнослужащих обратиться к вышестоящему командованию с информацией о систематическом хищении и продаже медикаментов капитаном медицинской службы Малицким.

Сам же Малицкий самовольно оставил расположение части, но, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, далеко от расположения части не ушёл. Военным патрулем нарушитель был задержан. Командир бригады Мишанчук о происшествии в вышестоящий штаб не докладывал.

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