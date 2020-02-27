Сводки от ополчения Новороссии 27 февраля 2020
- 13:51 Ноу-хау медслужбы ВСУ: избиения вместо лечения — сводка с Донбасса.
- 10:21 ВСУ готовят удар по посёлкам Донбасса — экстренное заявление Армии ДНР.
- 03:00 «Украина» требует открытия огня по защитникам Донбасса: сводка ЛНР (ВИДЕО).
Ноу-хау медслужбы ВСУ: избиения вместо лечения — сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
По данным, зафиксированным представителями ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 15 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На горловском направлении боевики 58-й бригады преступника Кащенко из 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подвергли обстрелу районы населенных пунктов Зайцево и Гольмовский.
На донецком направлении каратели из 92-й, 57-й и 28-й бригад по приказам преступников Кокорева, Мишанчука и Марченко обстреляли из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы населенных пунктов Жабичево, Еленовка, Каштановое, Спартак, поселок шахты «Трудовская» и Куйбышевский район г. Донецка.
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На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
В результате обстрела н. п. Еленовка получила повреждения линия электропередач, населенный пункт был обесточен и 1400 абонентов остались без электроснабжения. В настоящее время коммунальные службы проводят восстановительные работы.
Дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Материалы по фактам обстрелов населённых пунктов переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ: Кокорева, Мишанчука, Марченко, Кащенко и Зубанича.
Несмотря на красноречивые заявления украинских политиков о переводе боевых частей ВСУ с 1 марта 2020 года на систему питания, которая содержит 409 видов продуктов на выбор, аналогичной используемой в странах НАТО системе, тыловое обеспечение военнослужащих в зоне карательной операции остаётся на низком уровне.
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Так, военнослужащие 28-й бригады ВСУ написали коллективную жалобу командующему ОТГ «Север» в связи с неудовлетворительным тыловым обеспечением, связанного с перебоями в снабжении продовольствием и вещевым имуществом.
В обращении они отметили, что выживают только за счет волонтеров, которые оказывают им помощь. Для проведения разбирательства по данному факту в подразделения бригады прибыла комиссия штаба «ООС».
С целью урегулирования ситуации, командующим «ООС» генерал-лейтенантом Кравченко принято решение подготовить постановочный видеоролик о переходе подразделений ВСУ на продовольственное обеспечение по стандартам НАТО. К мероприятиям по подготовке постановочного репортажа привлечены военнослужащие 128-й бригады ВСУ, офицеры пресс-службы штаба «ООС» и представители 83 ЦИПсО.
В частях и соединениях ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС», продолжают отмечаться факты неуставных взаимоотношений между военнослужащими.
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Так, по информации нашего источника в штабе ОТГ «Восток», 26 февраля в 17-й отдельный мотопехотный батальон 57-й бригады ВСУ прибыли сотрудники военной службы правопорядка для проведения расследования по факту получения травм сержантами Бех Ю.А и Пасик Б.Г. в результате неуставных взаимоотношений.
В ходе разбирательства выяснилось, что военнослужащих избил начальник медицинской службы капитан Малицкий В.А, который находился в сильном алкогольном опьянении.
Кроме того, установлено, что мотивом избиения стало желание военнослужащих обратиться к вышестоящему командованию с информацией о систематическом хищении и продаже медикаментов капитаном медицинской службы Малицким.
Сам же Малицкий самовольно оставил расположение части, но, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, далеко от расположения части не ушёл. Военным патрулем нарушитель был задержан. Командир бригады Мишанчук о происшествии в вышестоящий штаб не докладывал.
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ВСУ готовят удар по посёлкам Донбасса — экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
Вооруженные формирования Украины не оставляют попыток дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения.
Так, нашей разведкой получена оперативная информация о подготовке противником кровавой провокации, направленной на обвинение Народных Республик в нарушении перемирия.
По имеющимся у нас данным, командирам 28-й, 72-й, 93-й ОМБр, 59-й ОМПБр ВСУ поставлена задача из штаба «ООС» на подготовку минометных и артиллерийских расчетов для нанесения удара по районам населенных пунктов Донецкой Народной Республики — Доломитное, Старомихайловка, Нижнее Лозовое, а также Луганской Народной Республики — Голубовское, Смелое, Фрунзе.
Целью минометных и артиллерийских обстрелов является провокация наших защитников на ответный огонь, который будет зафиксирован журналистами украинских телеканалов «5 канал», «ICTV», «Украина», прибывших с офицерами пресс-службы штаба «ООС» в районы расположения указанных бригад.
Мы не исключаем, что на данную провокацию украинские комбриги также попытаются списать небоевые потери среди подчинённых боевиков, скрываемые ими от вышестоящего командования.
Призываем ОБСЕ усилить контроль на данных участках на подконтрольной Украине территории, чтобы не допустить проведения провокации».
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«Украина» требует открытия огня по защитникам Донбасса: сводка ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.
На славяносербском направлении боевики 93 бригады по приказу военного преступника Брыжинского дважды обстреляли из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов н.п. Желобок, выпустив шестьдесят четыре различных боеприпаса.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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По-прежнему украинской стороной продолжается размещение вооружения и военной техники в жилых кварталах населенных пунктов на подконтрольной территории.
Так, в зоне ответственности 72 бригады в районе н.п. Врубовка отмечено размещение зенитно-ракетного комплекса 9К33 «Оса».
В очередной раз призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям Миссии ОБСЕ.
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Нам продолжает поступать информация о готовящихся провокациях со стороны ВСУ в зоне карательной операции.
Так, по данным наших источников, в район расположения 72 омбр отмечено прибытие журналистов подконтрольных штабу «ООС» украинских телеканалов «Украина», «1+1», «ICTV» и «5 канал» с целью подготовки постановочных видеорепортажей об обстрелах позиций 72 бригады со стороны НМ ЛНР.
Украинские пропагандисты выехали на передовые позиции в сопровождении начальника штаба 1 механизированного батальона майора Дехтяря, который получил задачу от комбрига Богомолова по подготовке провокационного обстрела силами 1 механизированного батальона 72 омбр позиций НМ ЛНР в районе н.п. Катериновка.
Украинская сторона готова пойти на всё с целью дискредитации подразделений Народной милиции в глазах мирового общественности. Мы призываем международных наблюдателей проявить особую бдительность во время встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске.
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В рядах Вооруженных сил Украины продолжают иметь место случаи небоевых потерь.
Так, командование 93 бригады ВСУ проводит расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим 2-го механизированного батальона в н.п. Крымское.
Ранение младший сержант Кирчев получил в результате ссоры, возникшей между военнослужащими батальона в ходе употребления спиртных напитков.
Информация о происшествии стала известна благодаря волонтеру, обнародовавшему данные сведения в социальных сетях. Факт небоевых потерь командование 93 бригады представило в вышестоящий штаб как результат обстрела.
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