Госсовет оппозиции или за что топит Ю.Ю.Болдырев.

Юрий Болдырев является на сегодняшний день одним из видных деятелей коалиции, которая собралась во власть под знаменами КПРФ и нескольких других структур пожиже. Для нынешнего выдвиженца от коалиции Павла Грудинина Ю.Болдырев, по некоторым признакам - очень значимый человек. Это заметно хотя бы по тому, что, упоминая Болдырева, кандидат в президенты называет его исключительно по имени и отчеству. И отмечено, что так он относится далеко не ко всем.

Судя по тому, какие "небрежности" кандидат в президенты РФ П.Грудинин допускает, рассуждая о внешней политике, невозможно отделаться от впечатления, что он еще глубоко не размышлял по поводу таких далеких от него сфер и где-то в глубине души надеется, что и на посту президента РФ ему не придется ломать голову над судьбой кемских волостей и, главное, принимать по ним единоличных решений.

Разумеется, для решения внешнеполитических вопросов в кабинете министров предусмотрен специальный человек, министр иностранных дел. И эту должность, по заявлению Пал Николаича, сделанному им на передаче у Соловьева, он даже готов оставить за нынешним министром Сергеем Лавровым. Однако остается еще тьма вопросов, в которые президенту Грудинину (буде таковой при власти) придется хоть в какой-то степени вникать, а хочется ли это ему – вопрос открытый. Вот почему-то кажется, что не слишком.

А кажется это потому, что от самого Пал Николаича и его соратников часто слышатся заявления об их намерении внести в текст ныне действующей Конституции РФ некие изменения, имеющие целью создать в стране еще один орган управления под названием "госсовет". Речь идет о коллегиальном органе, который призван помогать президенту Грудинину решать всё многообразие проблем большой страны.

Тему постоянно действующего госсовета постоянно озвучивает во всех своих выступлениях и Юрий Болдырев. Прямо таки жизненную необходимость этой структуры он обосновывает словами булгаковского Воланда о том, что первое лицо в государстве – обычный человек, который "иногда внезапно смертен". Поэтому госсовет должен быть перманентно "на подхвате" на случай какого-нибудь форс-мажора, тьфу-тьфу-тьфу.

Но дело в том, что в мировой практике "на подхвате" за первыми лицами государства обычно стоят вторые лица. Ими, в разных странах, являются вице-президент, премьер-министр, а в случае какой-нибудь монархии - престолонаследник. Здесь же нам предлагается иметь в стране, на всякий случай, постоянно действующий коллегиальный орган, работающий в параллели с президентом страны. К тому же, похоже, состоящий не из узко-отраслевых специалистов, а из советников по всем вопросам. Напомню, что например Юрий Болдырев работал по своей непосредственной вузовской специальности совсем недолго, судя по его официальной биографии - около семи лет.

Подозреваю, что в случае узаконения "комбинации", разработанной членами оппозиционной коалиции, госсовет должен получить очень широкие полномочия в области исполнительной (а то и бери выше) власти, поскольку сам кандидат в президенты отчетливо демонстрирует свою склонность к самоустранению от решения многих скучных для него вопросов, и при этом с надеждой смотрит на готового ему в этом помочь Ю.Ю.Болдырева.

И Ю.Ю.Болдырев, по всем признакам, к принятию бразд (браздов, браздев, браздыв, не знаю как правильно) готов. Как и к тому, чтобы, как поется в известной песне: "величество... уберечь от всяческих ему не нужных встреч", тем более что само "величество", похоже, совсем не против. Разве что, насчет сельского хозяйства - это его, сугубо грудининское, родное, но на это, кажется, никто и не покушается.

Что же мы имеем на выходе? На выборы от коалиции непримиримых оппозиционеров выдвигается фотогеничное лицо, которое призвано совершенно очаровать избирателя историями про приМКАДовские Нью-Васюки и про то, как оно страшно недовольно разрывом между доходами богатых и бедных в нашей стране. Тут правда уместно вспомнить ножницы между зарплатами работников ЗАО совхоза им.Ленина и его директора, которые сам же директор и установил, но думается, что это лишь первое замеченное нами несоответствие между тем, что кандидат в президенты декларирует, и тем, что он делает на самом деле. Еще не вечер.

Затем, после восхождения на олимп, фотогеничное лицо должно щедро поделиться своими полномочиями с коллегиальным органом, состоящим из не прошедших кастинг менее фотогеничных лиц, коих кое-где возможно даже не выбрали бы в старшие по подъезду, но фортуна-дура предоставит им по знакомству возможность порулить целой страной, минуя всяческие выборы.

И что-то мне подсказывает, что, согласно новой конституции, которую собирается принять оппозиция, данный госсовет будет наделен весьма широкими полномочиями при вполне ещё себе живом президенте, чей голос, на фоне этой могучей кучки, будет звучать по-мышиному тонко. Другими словами, никем не избранные члены госсовета будут представлять действительную власть, "эффективную и сплоченную", может, даже как временное правительство 1917 года, гмм, ну это мы малость отвлеклись от темы.

Не сомневаюсь, что при сегодняшних раскладах видная роль в госсовете будет принадлежать бывшему народному депутату СССР (с 1989г. по 1991г.), члену Межрегиональной депутатской группы (МГД) Верховного Совета СССР Ю.Ю.Болдыреву. Аминь, наконец-то дошло дело и до него.

Когда сегодня речь заходит об этом ярком политическом деятеле, его сторонники (да и он сам) очень любят вспоминать героический факт его биографии, когда, не побоявшись гнева Ротшильдов и Рокфеллеров, он вырвал у них прямо из пасти российскую нефть, которую эти чудовища собирались заглотить. Ну что же, очень похвально! И романтично настроенные граждане, возможно, мысленно ассоциируют образ Юрия Болдырева со святым Георгием Победоносцем, поразившим дракона, например вот так.

Однако предлагаю здесь вспомнить другую ипостась Юрия Юрьевича, как члена Межрегиональной депутатской группы Верховного Совета СССР. И вообще вспомнить, что это за группа такая была, и с чем её едят/ели. Возможно, личность Ю.Болдырева заиграет перед нами совсем новыми красками. Поехали.

Итак, Межрегиональная депутатская группа (МДГ) - так называлась первая советская легальная парламентская оппозиция, заявленной целью которой было "преобразование политического режима в СССР от тоталитарного к демократическому". Её численность по состоянию на 30 июля 1989 составляла 388 человек.

Группа сформировалась на I Съезде народных депутатов вокруг депутатов А. Д. Сахарова, Ю. Н. Афанасьева, Г. Х. Попова. Среди её требований были:

отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС

демократизация избирательной системы;

демократический закон о печати;

законы о земле и собственности;

новый Союзный договор.

О Союзном договоре предлагаю поговорить здесь отдельно. Его подписание, намеченное на (!) 20 августа 1991 года, предполагало принятие новой конституции, написанной аж самим Андреем Сахаровым и означало, по сути, развал СССР.

Новое федеративное государство, которое должно было прийти на смену СССР, межрегионалы собирались назвать Союзом Суверенных Советских Республик, с прежней аббревиатурой СССР. Запомните этот момент - межрегионалам, к коим относился и Ю.Болдырев, не нравилось слово "социалистические", вместо него предлагалось назвать республики "суверенными".

Не буду приводить здесь весь текст сахаровской конституции, вот лишь выдержки из отдельных её пунктов:

4. В долгосрочной перспективе Союз в лице органов власти и граждан стремится к встречному плюралистическому сближению (конвергенции) социалистической и капиталистической систем, как к единственному кардинальному решению глобальных и внутренних проблем. Политическим выражением такого сближения должно стать создание в будущем Мирового правительства.

5. Международные законы и соглашения, подписанные СССР и Союзом, в том числе Пакты о правах человека ООН и Конституция Союза, имеют на территории Союза прямое действие и приоритет перед законами Союза и республик.

15. Основополагающим и приоритетным правом КАЖДОЙ НАЦИИ и республики является право на самоопределение.

19. Наряду с гражданством Союза республика может устанавливать гражданство республики.

20. Оборона страны от внешнего нападения возлагается на Вооруженные Силы, которые формируются на основе Союзного закона. В соответствии со Специальным протоколом республика может иметь республиканские Вооруженные Силы или отдельные рода войск, которые формируются из населения республики и дислоцируются на территории республики.

21. Республика может иметь республиканскую денежную систему наряду с союзной денежной системой.

22. Республика, если противное не оговорено в Специальном протоколе, обладает полной экономической самостоятельностью.

Республика, обладает правом прямых международных экономических контактов, включая прямые торговые отношения и организацию совместных предприятий с зарубежными партнерами.

23. Республика имеет собственную, не зависимую от Центрального Правительства систему правоохранительных органов (милиция, министерство внутренних дел, пенитенциарная система, прокуратура, судебная система).

24. На территории республики государственным является язык национальности, указанной в наименовании республики.

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Злые языки (википедия) утверждают, что финансирование проектов МДГ осуществлялось на средства Фонда Форда, Фонда Карнеги, Фонда Рокфеллера и других американских благотворительных фондов. 40000 долларов на нужды МДГ было выделено Фондом свободного конгресса по содействию образованию и науке (дочерняя структура Национального фонда демократии США).

По свидетельству Уильяма Робинсона, проекты МДГ финансировались фондами и структурами связанными, главным образом, с Республиканской партией США.

При Межрегиональной депутатской группе на протяжении её существования, особенно на завершающем этапе, работали иностранные, преимущественно американские консультанты, политтехнологи и другие специалисты в сфере общественно-политических вопросов, а также журналисты радио "Свобода" и других зарубежных средств массовой информации, активно освещавших политические процессы в Советском Союзе.

Среди прочих: сотрудник RAND Corporation Александр Рар, сотрудник сектора советских проектов Национального фонда демократии США Уилльям Померанц (в дальнейшем заместитель директора Кеннановского института перспективных российских исследований), представитель Национального института демократии США в РСФСР Майкл Макфол, старший научный сотрудник Гуверовского института Джон Данлоп, заведующая отделом Европы и Центральной Азии Human Rights Watch Кэтрин Фитцпатрик, член консультативного комитета Международной лиги по правам человека и редактор "Хроники защиты прав в СССР" Эдвард Клайн, член президиума Национального совета по евразийским и восточноевропейским исследованиям Томас Ремингтон и другие известные американские советологи.

Деятельность МДГ обеспечивалась Центром Вудро Вильсона и иными зарубежными научно-исследовательскими центрами по изучению общественного мнения в части выработки принципиальных вопросов стратегии ведения политической борьбы МДГ, проведения различных политических кампаний и т. п.

Ряд иностранных специалистов, прикомандированных к МДГ в качестве консультантов, ранее работали с Московской Хельсинской группой, обществом "Мемориал" и другими организациями советского диссидентского движения.

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По мнению писателя-националиста О. А. Платонова МДГ исходно была создана для разрушения СССР: "Через сеть представительств Института Крибла и подобных ему учреждений инструктивную подготовку агентов влияния прошли сотни человек, составивших кадровый костяк разрушителей СССР и будущего режима Ельцина, многие "теневики" из окружения Ельцина, видные журналисты и работники телевидения... Таким образом, в СССР была сформирована "пятая колонна" изменников Родины, существовавшая в составе Межрегиональной депутатской группы и "Демократической России".

По мнению же бывшего члена группы, писателя и публициста Юрия Болдырева,

"МДГ никогда не была антикоммунистической группой. Это были не антикоммунисты, это были очень разные люди с очень разным мировоззрением. Их объединяло только одно, что это были сильные, самостоятельные, настоящие люди, осознающие свою ответственность перед теми, кто их послал (интересно, а кто послал-то? - прим авт.), и не желавшие танцевать в кордебалете. Вот и всё! А среди них были люди и левых, и правых, и русско-шовинистических, любых взглядов. Но это достойная команда. Это разные сильные самостоятельные люди, каковыми и остались, в чём их ценность".

Так и живем.

Источник: https://aftershock.news/?q=node/602424&full