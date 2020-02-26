Сводки от ополчения Новороссии 26 февраля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня.

На славяносербском направлении боевики 93 бригады по приказу военного преступника Брыжинского два раза обстреляли из 82-мм минометов и вооружения БМП н.п. Голубовское, а также подвергли обстрелу из 120-мм минометов н.п. Фрунзе.

Еще один обстрел с позиций 93 бригады ВСУ из вооружения БМП зафиксирован по н.п. Березовое.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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Вооруженные формирования Украины продолжают использовать действующее перемирие для размещения военной техники в населенных пунктах, подвергая тем самым опасности мирных жителей.

Так, в зоне ответственности 59 бригады в районе н.п. Троицкое отмечено размещение трех боевых бронированных машин.

В зоне ответственности 72 бригады в н.п. Орехово нашей разведкой выявлен один бронетранспортер и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина, размещенная в н.п. Александрополье.

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Кроме того, подразделения ВСУ с целью сокрытия размещенной военной техники в населенных пунктах целенаправленно создают препятствия работе БЛА миссии ОБСЕ, выполняющих наблюдательные полёты над позициями и техникой ВСУ.

В очередной раз боевики из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ осуществляли подавление каналов управления и навигации БЛА Миссии ОБСЕ в зоне ответственности 72-й бригады в районе н.п. Орехово с применением станций радиоэлектронного подавления «Р-934Б» и «Буковель-АД».

Примечателен тот факт, что совсем недавно в районах активного радиоэлектронного подавления и скопления военной техники предпринималась попытка выхода украинской ДРГ на позиции Народной милиции.

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Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях в воинских частях ОТГ «Север».

От нашего источника стало известно, что 24 февраля в ходе проведения работ по дооборудованию позиций в районе н.п. Новотошковское, при установке инженерного боеприпаса подорвался боевик 93 отдельной механизированной бригады рядовой Корейбов.

Военнослужащий нарушил требования безопасности и не отошел на безопасное расстояние от места предполагаемого подрыва, в результате чего получил минно-взрывную травму.

С целью сокрытия факта небоевых потерь от вышестоящего командования и родственников пострадавшего, командир батальона приказал поместить раненого военнослужащего в медицинскую роту, в которой отсутствуют квалифицированные специалисты, способные помочь пострадавшему.

Для оказания помощи командование батальона привлекло гражданского ветеринара из соседней животноводческой фермы. Доклад о происшествии в штаб соединения не производился. В случае смерти Корейбова, командир батальона планирует представить потерю, как результат обстрела со стороны НМ ЛНР.

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В связи с низким уровнем морально-психологического состояния личного состава ВСУ, подразделения, находящиеся в зоне «ООС», испытывают острую нехватку кадров. В настоящее время укомплектованность бригад составляет не более 60%.

По полученной информации от наших источников, в 59 мотопехотную бригаду прибыла группа офицеров штаба ОТГ «Север». В ходе проверки было установлено, что укомплектованность бригады личным составом составляет 48%.

Усугубляет положение стремительный рост количества нежелающих продлевать контракты. За истекшие полгода в этом соединении отказались продолжить службу 357 военнослужащих, срок контрактов которых истек.

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