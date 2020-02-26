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Ремонтировали дорогу – нашли башню от крейсера

11:18. 26 февраля 2020 136 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Все-таки Севастополь уникальный город. Ремонтировали дорожное покрытие на центральной улице города, нашли башню от крейсера "Червона Украина", потопленного немецкой авиацией осенью 1941 года у Графской пристани.



Как говорится – только начни копать, что-нибудь да найдешь. До этого при работах только на одной улице находили останки старого водовода, трамвайные пути, останки погибших красноармейцев…


Товарищ Сталин на борту крейсера "Червона Украина".

«Был на крейсере «Червона Украина». Присутствовал на вечере самодеятельности… Замечательные люди, смелые культурные товарищи, готовые на все ради нашего общего дела…» (с) Сталин

Корабль заложили еще при царе как "Адмирал Нахимов", но из-за первой мировой войны, двух революций, интервенции и гражданской войны, достраивали уже при СССР как "Червону Украину".
Подробнее про крейсер "Червона Украина" можно почитать вот здесь https://bazaistoria.ru/blog/43903022247/Istoriya-sluzhbyi.-%C2%ABAdmiral-Nahimov%C2%BB—%C2%ABCHervona-Ukrayina%C2%BB?utm_referrer=mirtesen.ru


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5666099.html

Метки: 1941, война на море, история, севастополь, флот, червона украина, черноморский флот

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