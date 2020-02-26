Несостоявшийся “Колумбайн” в Саратове
14:01. 26 февраля 2020 177 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Саратове ФСБ задержала двух подростков, которые хотели устроить массовый расстрел в своей школе из соображений мести.
Один из задержанных заявил, что хотели убить до 40 человек.
Как уточнили в ФСБ, задержанные несовершеннолетние являются российскими гражданами 2005 г.р. Подростки на протяжении года состояли в особых интернет-сообществах, занимающихся продвижением идеологии массовых убийств.
Задержание обоих несовершеннолетних было осуществлено на территории заброшенного бомбоубежища. Именно здесь подростки скрывали обрез охотничьего ружья.
"Как было установлено, злоумышленники помимо огнестрельного оружия при нападении собирались использовать и зажигательные смеси самодельного производства. Принцип изготовления последних они отыскали в Интернете”, – отмечается в сообщении ФСБ.
В связи с этим СК Саратовской области было инициировано дело уголовного характера. Подросткам вменяется подготовка убийства сразу нескольких человек по предварительному сговору группой лиц
https://u-f.ru/news/criminal/u19876/2020/02/26/294894 – цинк
Сразу вспомнились чудаки на букву М, которые в соц.сетях начали разгонять героизацию Рослякова.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5666832.html
Вот оно современное путинское воспитание.
Даже если эти ребятки всего-навсего трёпали языкам, то доказательства ихнего злочинства, как сейчас принято у безпредельщиков в погонах, выбьют при помощи электрошокера.
В Саратове после громкого скандала с отмыванием денег на отлов бродячих животных, который подняли волонтеры, местные депутаты не придумали ничего другого как освоить бюджетные деньги не на строительство приютов и стерилизацию, а просто начать буквальный как бы законный отстрел этих самых животных под видом борьбы с “коронави…”, пардон… с бешенством. И ходЮть, и отстреливаЮть! А под енто дело и левые “любители” пострелять имеются. Ну и ФэСэБэ не дремлет.
Ничего удивительного вы не сообщили. Едрисьня, она такая!
В Ульяновсе проще Языком не болтал Подошел 59 летнюю учительницу в живот резанул и убежал. Как все просто Теперь все задницу правозащитники будут рвать что учительница замордовала ребенка. Что то не так у нас с правозащитой.
Не так – никак. Чё-та другого ожидали от капитализьма по российски ?
Думаю придумывают преступления дер…ты.События им подавай.