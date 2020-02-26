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Несостоявшийся “Колумбайн” в Саратове

14:01. 26 февраля 2020 177 просмотров 6 коммент. Опубликовал:


В Саратове ФСБ задержала двух подростков, которые хотели устроить массовый расстрел в своей школе из соображений мести.
Один из задержанных заявил, что хотели убить до 40 человек.



Как уточнили в ФСБ, задержанные несовершеннолетние являются российскими гражданами 2005 г.р. Подростки на протяжении года состояли в особых интернет-сообществах, занимающихся продвижением идеологии массовых убийств.
Задержание обоих несовершеннолетних было осуществлено на территории заброшенного бомбоубежища. Именно здесь подростки скрывали обрез охотничьего ружья.
"Как было установлено, злоумышленники помимо огнестрельного оружия при нападении собирались использовать и зажигательные смеси самодельного производства. Принцип изготовления последних они отыскали в Интернете”, – отмечается в сообщении ФСБ.
В связи с этим СК Саратовской области было инициировано дело уголовного характера. Подросткам вменяется подготовка убийства сразу нескольких человек по предварительному сговору группой лиц

https://u-f.ru/news/criminal/u19876/2020/02/26/294894 – цинк

Сразу вспомнились чудаки на букву М, которые в соц.сетях начали разгонять героизацию Рослякова.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5666832.html

Метки: Видео, криминал, образование, саратов, терроризм, фсб, школа

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10770 6508
    XAPAOH 26 февраля 2020 в 16:22

    Вот оно современное путинское воспитание.
    Даже если эти ребятки всего-навсего трёпали языкам, то доказательства ихнего злочинства, как сейчас принято у безпредельщиков в погонах, выбьют при помощи электрошокера.

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    • 666 520
      ОльгаXAPAOH 26 февраля 2020 в 16:41

      В Саратове после громкого скандала с отмыванием денег на отлов бродячих животных, который подняли волонтеры, местные депутаты не придумали ничего другого как освоить бюджетные деньги не на строительство приютов и стерилизацию, а просто начать буквальный как бы законный отстрел этих самых животных под видом борьбы с “коронави…”, пардон… с бешенством. И ходЮть, и отстреливаЮть! А под енто дело и левые “любители” пострелять имеются. Ну и ФэСэБэ не дремлет.

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    • 2125 1789
      MazaiXAPAOH 26 февраля 2020 в 17:25

      В Ульяновсе проще Языком не болтал Подошел 59 летнюю учительницу в живот резанул и убежал. Как все просто Теперь все задницу правозащитники будут рвать что учительница замордовала ребенка. Что то не так у нас с правозащитой.

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  • 5006 4000
    Мирослава 26 февраля 2020 в 17:26

    Думаю придумывают преступления дер…ты.События им подавай.

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