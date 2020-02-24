Главная » Видео, Невероятное в мире

Убийцы Городов // Письма

23:00. 24 февраля 2020 42 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Политика стягивания людей в большие агломерации, опустошении территорий, особенно удаленных, где есть производство делает их экономику неконкурентоспособной, так как перегревая заработные платы из-за отсутствия кадров – это напрямую сказывается на цене готовой продукции, прибавляя большое логистическое плечо получаем результат, что продукция становится просто неконкурентоспособной, при таком размере страны нельзя мыслить критериями KPI, если в правительстве заинтересованы, чтобы на территории страны были такие города как Усть-Илимск, то необходимо нести бремя затрат закрывая глаза на бюджетную эффективность, проводя политику народосбережения на территориях.




Сайт Константина Сёмина: https://agitblog.ru
Константин Сёмин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Сёмин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Сёмин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Сёмин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Сёмин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ПисьмаПоследнийЗвонок

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fts-Qr1a_vA

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сохраняя жизни убийцам, вы сохраняете для них и возможность продолжать убийства
... ли какие-то расстрельные письма индеец или не подписывал...в оторванных от России городах он именно это советует...способом: уничтожив их убийц.Сохраняя жизни убийцам, вы сохраняете для... имели мужества подписать расстрельное письмо, потребовать расстрелять тех, ...
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
... такая депрессия, что улицы городов заполнились безработными». Франклин уверяет,...созданию Североамериканского банка. В письме Джеймсу Мэдисону от 2...30 января 1835 года, убийца по имени Ричард Лоуренс ...владели резервами только этого города. Сейчас мы способны ...
Хроника 1905 года
... 4, 4–5). Письмо Ганона и 11 представителей ...Ловизе и некоторых др. городах. Тысячные толпы, почти исключительно...: «Слава павшим, месть убийцам». Город возбужден. Полиция скрылась (В.... Происходят стачки. Варшава. Город наводнен прибывшими войсками, но ...
ПИСЬМО АФОНСКИХ СТАРЦЕВ
ПИСЬМО АФОНСКИХ СТАРЦЕВ О нашей... и отчасти отброшен от русских городов Донбасса: Луганска, Донецка, Снежного... русские люди в русских же городах: Мариуполе, Одессе, Николаеве, Запорожье...воров и рэкетиров, а сегодняшних убийц, мародеров, мучителей русских людей...
Найти Иерусалим. Иерусалим в "Книге пророка Иезекии" и город Саратов
.... как Рушалимум, в Эль-Амарнских письмах XIV в. до н. э... собой жестокую месть мятежникам-его убийцам (Деннице). Если Гекату и Каллисто... и на одной дороге. Город Самара, город Саратов, город Волгоград (см. ниже). Указание...
Narada Rinpoche: Письмо Кармы о вреде дрожжей - для членов российского правительства
... В. И. - министру здравоохранения. Письмо будет отправлено им на разные...до своего Адресата. Это Письмо написано мною по теме химического...в моём Эссе: Дрожжи - убийца здоровья людей: http://narada-budda...найти и купить в каждом городе и районе. Как вы ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)