Убийцы Городов // Письма

Политика стягивания людей в большие агломерации, опустошении территорий, особенно удаленных, где есть производство делает их экономику неконкурентоспособной, так как перегревая заработные платы из-за отсутствия кадров – это напрямую сказывается на цене готовой продукции, прибавляя большое логистическое плечо получаем результат, что продукция становится просто неконкурентоспособной, при таком размере страны нельзя мыслить критериями KPI, если в правительстве заинтересованы, чтобы на территории страны были такие города как Усть-Илимск, то необходимо нести бремя затрат закрывая глаза на бюджетную эффективность, проводя политику народосбережения на территориях.









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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Fts-Qr1a_vA