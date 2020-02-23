Места силы. Польза или вред? Алексей Орлов и Михаил Ять

Как работают места силы.



Алексей Орлов и Михаил Ять



В редакцию «Народного Славянского радио» пришло такое сообщение: “Скажите пожалуйста, почему мозги отключились на Алтае? Мы ходили к великой горе Белухе и долго после этого еще мозги, как в отключке были…”



- Как работают места силы?

- Какое воздействие они могут оказывать на человека?

- В каком состоянии их посещать?

- Что такое хранитель(страж) места силы, для чего он нужен?

- Как себя вести в местах силы , чтобы не получить вреда для своего здоровья?

- Как извлечь пользу от взаимодействия с местом силы?



Чтобы разобраться с этими вопросами подробней мы решили записать эту передачу…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ObOxOJ3wOc0