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Места силы. Польза или вред? Алексей Орлов и Михаил Ять

14:23. 23 февраля 2020 131 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Как работают места силы.

Алексей Орлов и Михаил Ять

В редакцию «Народного Славянского радио» пришло такое сообщение: “Скажите пожалуйста, почему мозги отключились на Алтае? Мы ходили к великой горе Белухе и долго после этого еще мозги, как в отключке были…”

- Как работают места силы?
- Какое воздействие они могут оказывать на человека?
- В каком состоянии их посещать?
- Что такое хранитель(страж) места силы, для чего он нужен?
- Как себя вести в местах силы , чтобы не получить вреда для своего здоровья?
- Как извлечь пользу от взаимодействия с местом силы?

Чтобы разобраться с этими вопросами подробней мы решили записать эту передачу…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ObOxOJ3wOc0

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