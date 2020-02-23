Места силы. Польза или вред? Алексей Орлов и Михаил Ять
Как работают места силы.
Алексей Орлов и Михаил Ять
В редакцию «Народного Славянского радио» пришло такое сообщение: “Скажите пожалуйста, почему мозги отключились на Алтае? Мы ходили к великой горе Белухе и долго после этого еще мозги, как в отключке были…”
- Как работают места силы?
- Какое воздействие они могут оказывать на человека?
- В каком состоянии их посещать?
- Что такое хранитель(страж) места силы, для чего он нужен?
- Как себя вести в местах силы , чтобы не получить вреда для своего здоровья?
- Как извлечь пользу от взаимодействия с местом силы?
Чтобы разобраться с этими вопросами подробней мы решили записать эту передачу…
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