«Русский старец гипнотизирует Трампа в Белом доме» — Onion посмеялся над историей о «российском вмешательстве».

Сатирическое издание The Onion высмеяло то, как американские власти в очередной раз пытаются отыскать «российское вмешательство» в политику США. В шутливой статье рассказывается, что Нацразведку встревожил таинственный «русский мистик Волоков Молчалин», появившийся в Белом доме. Чиновники опасаются, что самопровозглашённый целитель может повлиять на грядущие президентские выборы. Кроме того, он умеет читать мысли, а это удар по контрразведке США.

В окружении президента Трампа завёлся подозрительный «бледный русский мистик» Волоков Молчалин. Спецслужбы США опасаются, что самопровозглашённый провидец и целитель может повлиять на президентскую гонку, пишет юмористическое издание The Onion.

«Хотя мы не знаем, что именно Волоков нашёптывает Трампу в ухо и говорит ли он при этом на известном нам языке, в разведсообществе существует консенсус: весьма вероятно, он намерен вмешаться в грядущие выборы. Возможно, он использует приписываемые себе гипнотические силы, чтобы поколебать американское общество», — заявил директор Национальной разведки Джозеф Магуайр.

Чиновник обратил внимание на то, что бородатый «православный пророк» получил беспрецедентный доступ в Овальный кабинет в начале прошлого лета. Во время одной из встреч с Трампом Волоков положил руку на его бедро и, предположительно, исцелил президента от внутреннего кровоизлияния.

«Наибольшую тревогу вызывает то, что Волоков предпринимает всё более отчаянные попытки изменить поведение президента. Он призывает Трампа очищаться самобичеванием, пропитывает западное крыло Белого дома запахом ладана или повторяет оккультные заклинания до тех пор, пока его глаза не закатывается, и он не погружается в мистический транс», — отметил Магуайр.

«Нам также поступают сообщения, что Волоков может читать мысли. Это, очевидно, делает любую контрразведывательную деятельность сложной или даже невозможной», — добавил директор Национальной разведки.

В настоящий момент напуганные чиновники стали ещё настойчивее выступать с предупреждениями о Волокове. Причиной стало неудачное покушение на мистика. Многочисленные удары ножом, огнестрельное ранение в голову, а также попытка утопить его в ледяных водах реки Потомак не смогли прервать жизнь русского провидца, заключает The Onion.

Источник: https://russian.rt.com/inotv/2020-02-22/Russkij-starec-gipnotiziruet-Trampa-v