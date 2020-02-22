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Минздрав Ирана: Возможно, коронавирус распространился по всей стране .

21:43. 22 февраля 2020 115 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

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Коронавирус нового вида распространился в нескольких иранских городах, сообщают  21 февраля, представители Министерства здравоохранения Исламской Республики. За последние сутки подтверждено тринадцать новых случаев заболевания вирусом COVID-19, в результате чего общее количество инфицированных достигло 18. Четыре человека умерли.

«Основываясь на существующих отчётах, распространение коронавируса началось в городе Куме, и теперь оно достигло нескольких городов страны, включая Тегеран, Баболь, Арак, Исфахан, Решт и другие. Возможно, коронавирус мог распространиться во всех городах Ирана», — заявила официальный представитель Минздрава ИРИ Мина Мохрез, передаёт государственное информагентство IRNA.

Большинство случаев заболевания коронавирусом в Иране зарегистрировано в Куме, священном для шиитов городе, расположенном в 120 км к югу от Тегерана.

По данным иранского Минздрава, в числе новых случаях заражения в Куме выявлено семь человек, четверо — в Тегеране и двое в провинции Гилян.

Накануне, 20 февраля, министерство здравоохранения страны призвало приостановить все религиозные собрания в Куме. «Понятно, что в стране распространён новый коронавирус, и, вероятно, источником этой болезни были китайские рабочие, которые работают в городе Кум и ездили в Китай», — говорится в сообщении ведомства.

Сегодня в Иране проходят парламентские выборы, что ещё больше повышает риск распространения COVID-19. В пятницу государственное телевидение ИРИ показало граждан на избирательных участках в Куме, многие из которых были в медицинских масках.

Ранее компания Iraqi Airways приостановила полеты в соседний Иран в качестве меры защиты от вспышки коронавируса.

Напомним, в конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 21 февраля, число заражённых в Китае превысило 75 тысяч человек, умерли 2236, выздоровели 18,2 тысячи пациентов. За пределами КНР заболели 1,25 тыс. человек.

https://eadaily.com/ru/news/20...

Источник: https://eadaily.com/ru/news/2020/02/21/minzdrav-irana-vozmozhno-koronavirus-rasprostranilsya-po-vsey-strane

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8409 2942
    nikolay 22 февраля 2020 в 21:53

    В Италии продолжается распространение опасного коронавируса. Так, на севере страны вирус Covid-19 был обнаружен у 50 людей.

    Об этом информирует итальянское информагентство ANSA.

    Сообщается, что наибольшее количество инфицированных находится в Ломбардии – там от нового вируса пострадали уже 39 человек. Еще 11 зараженных пребывают в регионе Венето.

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  • 1263 751
    xazzar berlazzar 22 февраля 2020 в 23:10

    так вирус вроде ток в китае был? как он оказался в иране и италии? ааа… кажись допёрло…. это ж издержки дружбанародия))

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