О самой сложной роли артиста-президента Зеленского, которую мир оценит только спустя годы…

То, что сегодня делает президент Украины, открыто называющий себя этническим евреем, возмутительно, и многим бьёт по нервам. Кто-то, видя его выходки и слушая его заявления, говорит в сердцах: «Да он же сумасшедший!». Или по-другому: «Он подонок!» — как выразился недавно общественный деятель Израиля Яков Кедми.

Фото из Интернета: Владимир Зеленский на сцене "Квартала-95".

Если буквально, без подтекста, воспринимать деяния Владимира Зеленского на посту президента Украины, то, конечно же, можно думать про него и так. Однако, если хорошенько подумать, то всю последовательность его политических шагов можно истолковать совсем иначе.

Вдумайтесь же! Владимир Зеленский осознанно делает всё для того, чтобы показать и доказать всему миру, что так называемый «германский нацизм», страшное проклятие ХХ века, был на самом деле жидовским продуктом! (Надо полагать, исключительно с этой же целью в информационное пространство Украины был вброшен термин «жидобандеровцы», когда там возникло чудовищное явление под названием неонацизм).

Цитата и фотография:

Украина, 21-й век.

«Трудно выделить из нововведений киевского режима, пришедшего к власти в результате неонацистского вооружённого государственного переворота в феврале 2014 года, что-то особо показательное для доказательства изложенного выше. Показательно буквально всё: героизация эсэсовцев и гитлеровских прислужников, преследование противников «единственно правильной» укронацистской идеологии, борьба с памятниками советской эпохи (даже с памятниками!), замена «идеологически неправильных» названий городов и улиц именами абверовцев, карателей и полицаев. Массовые убийства собственных граждан лишь за то, что они «не там» родились и живут, говорят «не на том» языке, чтят «не тех» героев. Отмена и игнорирование праздников в честь побед над нацистскими оккупантами, принятие откровенно фашистских «языковых» законов, перенятые украинской контрразведкой гестаповские методы преследования инакомыслящих и выбивания признаний. Узаконенные нацистские лозунги, приветствия и символика...»

Источник: https://news-front.info/2018/1...

Если копнуть историю, то мы увидим, что так называемый «германский нацизм» был изначально ориентирован на организацию мировой войны против СССР. То есть, сначала «Третьему Рейху» силой покоряется вся Европа, и он действительно становится Рейхом в точном значении этого слова (Reich от прагерманского rīkz — «господин, правитель»), затем фюрер лидирующей германской нации набирает в сводные армии «Вермахта» помимо немцев, также миллион поляков, сотни тысяч французов, десятки тысяч венгров, румын и так далее по списку всех присоединённых к Рейху стран, после чего бросает их всех на войну с Советским Союзом, с целью уничтожения там, как заявляла нацистская пропаганда, евреев-коммунистов и евреев-комиссаров, под руководством которых почти 170 миллионов советских граждан строили на 1/6 части суши планеты своим самоотверженным трудом первое в мире государство рабочих и крестьян...

Об этих планах открыто сообщил ещё в 1936 году Йозеф Геббельс, (правая рука Адольфа Гитлера), выступая в Нюрнберге на 8-м съезде национал-социалистической партии Германии. Тогда же он позиционировал миру Адольфа Гитлера как библейского Спасителя Европы от евреев-большевиков, якобы угрожавших в любой момент ринутся из СССР в Европу. Ну а то, что за этим планом по уничтожению СССР стояли тогда библейские жиды, о которых в Библии сказано: «Злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское» (Откровение, 2: 9), являлось все эти годы страшной тайной. Правда, один маленький намёк на эту страшную тайну Адольф Гитлер всё же дал (исключительно символически, конечно) в названии плана своей молниеносной войны против СССР. Этот план войны он назвал «План Барбаросса».

Что же такое или кто такой Барбаросса?

Прежде всего, он человек, это Фридрих I Гогенштауфен (Барбаросса), сын Юдифь Баварской, и потом уже он король Германии с 1152 года, император Священной Римской империи с 1155 года, герцог Швабии в 1147—1152 годах под именем Фридрих III. Он получил прозвище Барбаросса в Италии из-за своей рыжеватой бороды (от итал. barba, «борода», и rossa, «рыжая»). План «Барбаросса» по нападению Германии на СССР назван от прозвища Фридриха I Барбароссы. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/...

Справка: «Значение и происхождение имени Юдифь: древнееврейское имя (ג'ודית) — «иудейка, женщина из Иудеи». Источник: https://imya.com/name/16841 Таким образом, мама Фридриха Барбароссы была иудейкой. Ну и он сам, разумеется, тоже. И вот его, Фридриха Барбароссы, портрет, отлитый из металла. Явно не арийский!

Ну действительно, вы не находите, читатель, что в лице этого господина, императора Священной Римской империи, в честь которого Адольф Гитлер назвал свой «План войны против СССР», явно просматриваются типичные для еврейской нации черты?!

Вам понятна теперь подоплёка Второй мировой войны?

И вот представьте теперь, что Зеленский — вовсе не какой-то там простой еврей-хохмач из «Квартала-95», ставший вдруг президентом Украины, а самый настоящий «засланный казачок», так сказать «свой среди чужих», специально приведенный к президентской власти. И он теперь ведёт себя так, что вольно или невольно всё делает для того, чтобы прежде тайное сделалось явным, то есть, чтобы показать и доказать всему миру, что так называемый «германский нацизм» был на самом деле исключительно жидовским продуктом!

Не удивлюсь, если потом выяснится, что Зеленский является частью некого хитрого плана Владимира Путина, возможно, и сам того не понимая. И такое может быть! Ведь был уже в нашей недавней истории министр обороны России Анатолий Сердюков, которого так лихо разыграли в тёмную, сделав из него разрушителя вооружённых сил России, что Запад поверил, что Россия загнивает и разлагается строго по утверждённому в США плану. И только спустя годы выяснилось, что всё это время российские учёные и ВПК в условиях строжайшей секретности создавали вооружения, аналога которым у Запада нет, и ещё долго не будет! (Кстати, скорее всего, А.Сердюков об этом даже не подозревал).

Ну и что мы видим сегодня, благодаря Зеленскому?

Мы видим то, что сегодня украинские евреи нагло обвиняют Советский Союз и его руководящую силу — коммунистическую партию — в развязывании Второй мировой войны! И пусть об этом заявляют на весь мир пока только евреи Украины вместе с поддакивающим им президентом-евреем Зеленским, мы, россияне, благодаря этому, имеем теперь основание также публично говорить о том, что на Украине живут какие-то «неправильные евреи»! Буквально мерзавцы, негодяи и подонки! Ну, конечно же, не все украинские евреи таковы, но, таковы, как минимум, все те, кто руководит Украиной с февраля 2014 года, (то есть, с момента госпереворота), и под чьим контролем там был культивирован неонацизм!

А теперь вдумайтесь! Если есть правильные евреи, а таковых было много прежде всего в СССР, и одновременно есть евреи-подонки, которых сегодня объединяет то, что они дружно поддерживают нацистскую идеологию и считают, что действия германских нацистов были правильными, а советские солдаты — были достойны смерти от рук нацистов или бойцов УПА («Украинской повстанческой армии»), то для обозначения этих еврейских подонков, очевидно, нужен какой-то термин, чтобы отличать их от нормальных евреев.

А ведь в современном русском языке есть подходящее этому случаю слово — жиды, которое, как говорят лингвисты-эксперты, уже давно перестало обозначать людей, объединённых по признаку их отношения к иудаизму, и уже много лет несёт в себе исключительно негативный смысл и обозначает «плохих евреев», то есть тех евреев, деяния которых оцениваются другими людьми как подлые, аморальные и скверные.

И ведь надо же было такому случиться, эти проживающие на Украине евреи-подонки сами решили, что русское слово жиды — это точно про них! Ну а для тех, кто сегодня увековечивает на Украине память нацистского пособника Степана Бандеры, было придумано новое двухкорневое слово — жидобандеровцы!

Причём некоторые евреи, руководящие Украиной, сами себя же и называли жидобандеровцами. (К примиру, Беня Коломойский). И что замечательно, сейчас эти два термина уже вовсю используют израильские евреи для обозначения маргинальной части своих соплеменников.

На фото слева «настоящий жидобандеровец» Ашер Йозеф Черкасский, боец батальона «Днепр», справа экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Что это нам даёт?

Прежде всего, то, что в самое ближайшее время в России должны быть официально легализованы оба эти термина: и жидобандеровцы, и жиды! Российские суды после этого будут не вправе за их использование в СМИ возбуждать в отношении граждан России административные или уголовные дела по статьям «Разжигание ненависти или вражды…» уже на том основании, что подлые, аморальные и скверные евреи действительно бывают, но что ещё хуже, как показала жизнь, они могут быть объединены по признаку их положительного отношения к нацизму и к нацистской идеологии, как это имеет место на Украине!

То, что я расскажу далее, для меня самого было из области немыслимого.

Как же так?! — восклицал я сам себе. В «Википедии» написано, что на Украине живёт более сотни тысяч евреев, там создано более сотни различных еврейских организаций, а также имеется огромная «Объединённая еврейская община Украины». Её юридический адрес и расположение: Украина: Днепр, ул. Шолом-Алейхема, 4/26.

«Объединённая еврейская община Украины» («ОЕОУ») — крупнейшая всеукраинская еврейская общественная организация. Её президент — Игорь Валерьевич Коломойский, а руководитель — Михаэль Борисович Ткач.

В состав организации входят 140 еврейских организаций и общин со всей территории Украины.

Основана в 1999 году по инициативе Вадима Рабиновича при поддержке Моше Реувена Асмана, начала активную деятельность после избрания президентом Игоря Коломойского. Учредителями и членами общины являются еврейские общественные организации и объединения. Головной офис находится в ЕКЦ «Менора», город Днепр (Днепропетровск).

Целью работы ОЕОУ является развитие еврейского образа жизни в Украине и за её пределами, укрепление связи между еврейскими общинами и организациями.

Перед организацией стоят задачи:

Объединить евреев Украины в едином информационном пространстве вокруг еврейского образа жизни, знаний и традиций;

Представлять интерес еврейского сообщества Украины в мире;

Помогать каждому еврею Украины в социальной, культурной и повседневной жизни;

Активизировать деятельности еврейского общества через деятельность своих проектов.

Руководство: в 2008 году состоялся V съезд ОЕОУ, перед которым у Вадима Рабиновича истёк срок правления. Единогласным решением делегатов президентом ОЕОУ был избран Игорь Коломойский. В 2012 году на VII съезде ОЕОУ Игорь Коломойский переизбран на новый срок, за него отдали голоса 264 делегата из 298.

На фото в центре И.Коломойский. На фото в центре И.Коломойский.

В 2014 году руководителем ОЕОУ назначен Михаэль Ткач. (При этом президентом ОЕОУ остался Игорь Коломойский. Комментарий А.Б.).

Деятельность: ОЕОУ на постоянной основе осуществляет акции финансовой помощи евреям-жертвам нацизма и ветеранам Второй мировой войны. Благодаря данной программе 16 000 евреев Украины регулярно получают материальную помощь.

В категорию адресатов данной помощи входят евреи-жертвы нацизма, ветераны и вдовы участников Второй мировой войны, дети войны, узники гетто.

И так далее. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/...

Как при такой заботе о своих евреях-ветеранах Второй мировой войны, тот же Игорь Коломойский, президент «ОЕОУ», имеющий на Украине свою армию отморозков-боевиков, (отметившихся в Одессе 2 мая 2014 года как устроители Холокоста в Доме профсоюзов), а так же другие облачённые властью или высоким положением в украинском обществе евреи, могут допускать на Украине, чтобы кто-то, проживая рядом с ними, героизировал эсэсовцев и гитлеровских прислужников, называл улицы украинских городов и посёлков именами абверовцев, карателей и полицаев, вёл борьбу с памятниками советской эпохи, которые были поставлены советским героям-воинам, сражавшимся с нацистами и погибшими на украинской земле или родившимся там?!

Ну как такое сегодня возможно на Украине, особенно при том обстоятельстве, что правительство сегодняшней Украины на 100% состоит из евреев?!

Ответ тут может быть только один: своих ветеранов-евреев они уважают, а героев-неевреев, особенно русских героев — они ненавидят!

Самый вопиющий случай в этом ряду и в то же время самый показательный, подтверждающий мою догадку, — отношение сегодняшней еврейской власти Украины к нашему знаменитому герою-разведчику Николаю Кузнецову.

Цитирую ниже газетную статью, опубликованную в АИФ в номере за 14 апреля 2015 года под заголовком «Нацистский реванш. На Украине снесли памятник разведчику Николаю Кузнецову».

«Решение Верховной Рады об осуждении коммунистического режима, запрете его пропаганды и символики с необычайным рвением принялись воплощать в жизнь украинские националисты… Как сообщает сайт Коммунистической партии Украины, в селе Повча Ровенской области был снесён памятник советскому разведчику Николаю Кузнецову. Вместо бюста Героя Советского Союза на опустевшем постаменте националисты установили флаг Украины. Николай Иванович Кузнецов в годы Великой Отечественной войны являлся сотрудником 4-го управления НКВД, занимавшегося разведывательно-диверсионнными операциями в тылу немецкой армии. Возглавлял управление знаменитый советский диверсант Павел Судоплатов. Под легендой немецкого офицера Пауля Зиберта Кузнецов вёл разведывательную деятельность в районе украинского города Ровно, в котором находилась столица так называемого рейхскомиссариата «Украина». Добытые сведения Кузнецов передавал в Москву через действовавший в районе Ровно отряд особого назначения «Победители». Помимо разведки, Кузнецов осуществлял диверсии в отношении генералитета вермахта и руководства рейхскомиссариата «Украина». На его личном счету ликвидация 11-ти генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации.

С января 1944 года Кузнецов продолжил свою работу во Львове. В начале марта его деятельность в городе стала практически невозможной из-за того, что гитлеровцы вели активный розыск диверсанта в форме немецкого офицера. Разведчик планировал уйти в партизанский отряд или перейти линию фронта.

9 марта 1944 года, приблизившись к линии фронта, группа Кузнецова, в которую, помимо него, входили Ян Каминский и Иван Белов, столкнулась с отрядом УПА («Украинской повстанческой армии»). В ходе боестолкновения с бандеровцами разведчики погибли. По некоторым данным, Кузнецов, окружённый националистами, подорвал себя гранатой. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за исключительное мужество и храбрость при выполнении заданий командования Николай Иванович Кузнецов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Захоронение группы Кузнецова было обнаружено в урочище Кутыки. После проведения судебно-медицинской экспертизы останки Николая Кузнецова были с почестями захоронены во Львове на Холме Славы 27 июля 1960 года».

Источник: https://aif.ru/politics/world/...

Смотрите теперь, что происходит на Украине сегодня. Цитирую ещё одну статью, уже за 2020 год.

«КИЕВ, 7 февраля 2020. /ТАСС/. Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России. Об этом сообщило в пятницу украинское интернет-издание "Захид.нет".

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вопрос о возвращении в Россию останков Николая Кузнецова необходимо решать в рамках переговоров с Россией о возвращении удерживаемых лиц. Львовский мэр считает, что этим вопросом должны заниматься Министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины (СБУ), а также президент Украины Владимир Зеленский, в том числе в ходе переговоров с Россией на высшем уровне. Садовый также заявил, что Украина "страдает от российской агрессии"…

Львовский горсовет (мэрия) в прошлом году также отказался передавать останки Кузнецова в Россию, сославшись на то, что этим вопросом должно заниматься СБУ. Могила Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове неоднократно становилась мишенью вандалов. В марте 2019 года с надгробной плиты был похищен бронзовый барельеф, а 21 июня 2018 года вандалы осквернили могилу Кузнецова, разрисовав её». Источник: https://tass.ru/obschestvo/771...

Повторюсь, всё это происходит на Украине при 100% еврейском правительстве, которое, с одной стороны, проявляет трогательную заботу о своих ветеранах войны 1939-1945 годов, с другой стороны, считает именно советских солдат — оккупантами!

В свете всего вышесказанного, я хочу пожелать Зеленскому продолжать в том же духе — и далее также блестяще играть в рамках должности президента Украины роль еврея-махинатора, еврея-ловчилы, еврея-подлеца, еврея-подонка, еврея-жида, чтобы ни у кого не осталось сомнения, что евреи бывают разные, что они могут объединяться не только по их отношению к религии, но и по их (как положительному так и отрицательному) отношению к нацизму и нацистской идеологии. На Украине мы видим положительное (или, как минимум, толерантное) коллективное отношение евреев к нацизму, в том числе и к неонацизму. И такое же коллективное, но исключительно негативное отношение ко всему русскому.

Конечно, печально видеть и осознавать, что значительная часть евреев Украины солидаризировалась с неонацизмом и бандеровщиной, и при этом испытывает неприкрытую ненависть ко всему русскому. Зато теперь всё прежде тайное стало явным!

Ссылка на видео: https://cdn.iframe.ly/Z6AIC32

Также понятно теперь, что не были и не могли быть случайностями у нас в стране все те якобы «досадные ошибки», случившиеся в 2015 году в связи с увековечиванием памяти наших героев-фронтовиков и с празднованием 9 мая дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками!

Эти якобы «ошибки» были солидарностью с украинскими жидобандеровцами, увы, наших российских жидов!

Это случилось аккурат в то же самое время, когда на Украине Верховная Рада (Государственная Дума по-нашему) вынесла решение об осуждении коммунистического режима, запрете его пропаганды и символики, а украинские неонацисты приступили к сносу памятников советским героям-воинам.

Как выражалась на территории России эта акция глумления над ветеранами-фронтовиками и тружениками тыла, можно судить по этим публикациям 2015 года (привожу из множества лишь некоторые вопиющие случаи):

1. «В России ветеранов войны поздравили плакатом с фотографией лётчиков «Люфтаваффе»: https://www.dsnews.ua/world/v-...

2. «В Алапаевске в честь 70-летия Победы повесили плакат с фашистами. Изображение немецких солдат украсили георгиевской лентой»: https://66.ru/news/society/171...

3. «Издевательства над ветеранами войны носят в России системный характер!»: https://blagin-anton.livejourn... (В Екатеринбурге и в Мурманске ветеранов войны поздравили с Днем Победы в похоронном доме!)

4. «В Тобольске установили памятник нацисту»: https://www.znak.com/2015-06-2...

12 февраля 2020 года. Мурманск. Антон Благин