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Куда пойдёт Белоруссия?

11:56. 21 февраля 2020 103 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Политолог, редактор интернет-портала «Евразия. Эксперт» Петр Петровский о том, как «Газпром» и другие топливо-энергетические корпорации, принадлежащие олигархату РФ, используя бюджетное правило, обдирают и Белоруссию, и российских налогоплательщиков; об угрозе поглощения белорусской экономики и о том, куда Александр Лукашенко поведет свою страну.

 

Источник: https://youtu.be/SyXkbOR4KOo

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