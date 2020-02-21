Куда пойдёт Белоруссия?

Политолог, редактор интернет-портала «Евразия. Эксперт» Петр Петровский о том, как «Газпром» и другие топливо-энергетические корпорации, принадлежащие олигархату РФ, используя бюджетное правило, обдирают и Белоруссию, и российских налогоплательщиков; об угрозе поглощения белорусской экономики и о том, куда Александр Лукашенко поведет свою страну.

Источник: https://youtu.be/SyXkbOR4KOo