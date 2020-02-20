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Сводки от ополчения Новороссии 20 февраля 2020

11:36. 20 февраля 2020 263 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

ЛНР передала Украине останки погибших «всушников» (ФОТО, ВИДЕО 18+)

ЛНР передала Украине останки погибших «всушников» (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

ЛНР передала украинской стороне тела «всушников», погибших на земле Луганщины из-за преступных приказов своих командиров.

Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и общественники из организации «Союз ветеранов Афганистана Луганщины» передали Киеву тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля при попытке киевских диверсантов приблизиться к позициям Народной милиции ЛНР в районе поселка Голубовское, а также останки военнослужащего ВСУ, погибшего в ходе боевых действий в районе Луганского аэропорта в 2014 году.

Передача тела состоялась в районе моста через Северский Донец вблизи н. п. Счастье.

«Мы находимся почти на крайней точке, на линии разграничения ЛНР. Сегодня будет передаваться тело погибшего 18 февраля в результате действий украинской диверсионной группы военнослужащего ВСУ и будут передаваться останки военнослужащего Украины, погибшего в 2014 году на территории аэропорта», — сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

«В результате поисковых работ, в результате молекулярной экспертизы была установлена личность погибшего (в 2014 году — прим. РВ), и украинская сторона была уведомлена в рамках переговорного процесса. Поэтому сегодня мы выполняем свои обязательства: передаем тело погибшего и костные останки. Личности погибших — и одного, и второго — установлены», — добавила Кобцева.

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ЛНР передала Украине останки погибших «всушников» (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна
ЛНР передала Украине останки погибших «всушников» (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна
ЛНР передала Украине останки погибших «всушников» (ФОТО, ВИДЕО 18+) | Русская весна

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Они захвачены: В Генштабе ВСУ признали потерю позиций на Донбассе

Они захвачены: В Генштабе ВСУ признали потерю позиций на Донбассе | Русская весна

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил информацию о потере позиций ВСУ на Донбассе после того, как побывал на закрытом для прессы заседании комитета Рады по национальной безопасности, где обсуждался бой.

«На комитете по нацбезопасности и обороне представитель Генштаба заявил, что вчера во время боя под Золотым некоторые наши позиции были захвачены и остаются под контролем боевиков и росоккупантов прямо сейчас», — прокомментировал итоги заседания депутат.

Как ранее сообщала «Русская Весна», 19 февраля министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о потере одного из опорных пунктов ВСУ после боестолкновения на территории ЛНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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