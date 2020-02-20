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«Нужно награждать, а не судить»: Адвокат — о парне из Уфы, который может сесть в тюрьму за защиту детей от педофила

20:47. 20 февраля 2020 117 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: tsargrad.tv

Адвокат Шота Горгадзе рассказал об общении с Владимиром Санкиным. Парень из Уфы спас детей от педофила, а теперь может сесть в тюрьму за их защиту. «Уже с первых минут общения мне стало ясно, что таких мужчин нужно награждать, а не судить», — заявил Горгадзе.

За защиту Владимира Санкина из Башкирии взялся известный адвокат Шота Горгадзе. Напомним, несколько дней назад стало известно о том, как житель Уфы Владимир Санкин встал на защиту двух подростков, которых хитростью заманил к себе в квартиру пожилой мужчина, как оказалось, ранее сидевший за изнасилование ребёнка. Когда мальчики зашли, он выхватил топор и, угрожая расправой, заставил их раздеваться.

Неизвестно, какой трагедией закончилась бы эта история, если бы одному из подростков не удалось сбежать: он позвал на помощь проходившего мимо мужчину — им оказался Владимир Санкин.

Прохожий бросился в указанную квартиру, а открыв дверь, действительно увидел там пьяного хозяина и насмерть перепуганного мальчика. Насильника Владимир вытащил на улицу и нанёс ему несколько ударов — хотел проучить. Но не рассчитал свои силы — оппонент ударился головой, травма оказалась смертельной. Сейчас мужчина ждёт суда под домашним арестом, ему может грозить до 15 лет колонии.

Горгадзе пообщался с подозреваемым и пообещал защищать его до конца. Адвокат уверен, что мужчина — герой, а не преступник.

«Уже с первых минут общения мне стало ясно, что таких мужчин нужно награждать, а не судить», — заявил адвокат. — А как бы поступили вы? Прошли бы мимо? Санкин герой! И я буду вести его защиту до конца! До победного конца".

Позицию адвокат поддержал и политолог Николай Стариков. "Надо защищать, спасибо, уважаемый Шота! " — написал он у себя в Twitter.

Обложка: Фото Konstantin Kokoshkin/Globallookpress

Источник: https://nstarikov.ru/nuzhno-nagrazhdat-a-ne-sudit-advokat-o-parne-iz-ufy-kotoryj-mozhet-sest-v-tjurmu-za-zashhitu-detej-ot-pedofila-113281

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7223 6557
    Stelm 20 февраля 2020 в 21:53

    Владимир Санкин заслуживает уважения. Да,может немного не рассчитал свои силы когда вступился за подростка. Сколько же в последнее время к нам прет из-за границы всяких извращений,откуда эти новоявленные педофилы,гомосексуалистсы,лесбиянки? При том это на самом высоком государственном уровне. Хочется что бы судьей у Санкина была нормальная русская женщина.
    Такая нездоровая тенденция и извращения за рубежом уже давно. В некоторых фирмах мужчину не примут вообще на работу если он традиционной ориентации. Всякие отклонения от нормы приветствуются. И это семимильными шагами сегодня прет к нам. Поэтому желаю Владимиру на суде нормальную судью женщину,они менее подвержены этой заразе.

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