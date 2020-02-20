Адвокат Шота Горгадзе рассказал об общении с Владимиром Санкиным. Парень из Уфы спас детей от педофила, а теперь может сесть в тюрьму за их защиту. «Уже с первых минут общения мне стало ясно, что таких мужчин нужно награждать, а не судить», — заявил Горгадзе.

За защиту Владимира Санкина из Башкирии взялся известный адвокат Шота Горгадзе. Напомним, несколько дней назад стало известно о том, как житель Уфы Владимир Санкин встал на защиту двух подростков, которых хитростью заманил к себе в квартиру пожилой мужчина, как оказалось, ранее сидевший за изнасилование ребёнка. Когда мальчики зашли, он выхватил топор и, угрожая расправой, заставил их раздеваться.

Неизвестно, какой трагедией закончилась бы эта история, если бы одному из подростков не удалось сбежать: он позвал на помощь проходившего мимо мужчину — им оказался Владимир Санкин.

Прохожий бросился в указанную квартиру, а открыв дверь, действительно увидел там пьяного хозяина и насмерть перепуганного мальчика. Насильника Владимир вытащил на улицу и нанёс ему несколько ударов — хотел проучить. Но не рассчитал свои силы — оппонент ударился головой, травма оказалась смертельной. Сейчас мужчина ждёт суда под домашним арестом, ему может грозить до 15 лет колонии.

Горгадзе пообщался с подозреваемым и пообещал защищать его до конца. Адвокат уверен, что мужчина — герой, а не преступник.

«Уже с первых минут общения мне стало ясно, что таких мужчин нужно награждать, а не судить», — заявил адвокат. — А как бы поступили вы? Прошли бы мимо? Санкин герой! И я буду вести его защиту до конца! До победного конца".

Позицию адвокат поддержал и политолог Николай Стариков. "Надо защищать, спасибо, уважаемый Шота! " — написал он у себя в Twitter.