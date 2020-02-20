Нидерландские журналисты: российских «Буков» не было в Донбассе

Основной вывод расследования, опубликованного на ресурсе для независимых журналистов Bonanza Media – в районе крушения малайзийского лайнера не было ни одной установки «Бук», которая могла бы «достать» до самолета. Вывод этот строится на документе, попавшем в руки голландского журналиста Макса ван дерр Верффа. Он утверждает, что письмо из отдела по правовым вопросам Службы военной разведки и безопасности Нидерландов на имя гособвинителя Национальной прокуратуры – не подделка.

Документ службы военной разведки Нидерландов с местами размещения комплексов «Бук».

«…В приведенной ниже таблице перечислены системы 9K37M1 «Бук» M1, упомянутые в моем официальном уведомлении от 24 июня 2015 года, включая их эксплуатационный статус, возможность развертывания и расстояние до точки удара…

…Из таблицы становится очевидным, что рейс MH17 летал за пределами диапазона всех установленных и действующих украинских и российских местоположений, где были развернуты системы 9K37M1 «Бук» M1…

…Единственная оперативная система, имеющая диапазон, достаточно широкий, чтобы сбить рейс MH17, — это две российские системы С-300 «Фаворит» вблизи российского города Ростов-на-Дону. Эти места находятся в непосредственной близости от крупных населенных пунктов, и запуск ракеты, скорее всего, привел бы к сообщениям в социальных сетях или других общественных СМИ. Мы не знаем о таких публикациях…»

Письмо подписано директором Службы военной разведки и безопасности генерал-майором Айхельсхаймом. И если это не фейк, то перед нами свидетельство того, что все расследование международной группы построено на фейках. Судя по приведенной таблице, в регионе на расстоянии от 66 до 515 километров находилось 11 установок «Бук». Три из них – российские, но они в те дни, судя по координатам, находились на территории России – в Ростовской области. То есть за неделю до знаменитой пресс-конференции 28 сентября 2016 года, на которой Нидерланды обвинили Россию в том, что ее «Бук» сбил «Боинг», у международной следственной группы не было никакой достоверной информации о переброске российских систем в Донбасс.

Почему же ван дерр Верфф так уверен, что это реальный документ, а не фейк. Он утверждает, что вместе с этими сведениями, к нему в руки попали ещё три файла. Один – это стенограмма беседы немецкого независимого журналиста Билли Сикса с представителями австралийской полиции. В ходе разговора Сикс рассказывает о местных жителях, которые в момент катастрофы видели в небе два украинских истребителя. Билли Сикс подтвердил ван дерр Верффу, что такой разговор действительно был. Еще один документ фиксирует разговор голландской полиции с неназванным свидетелем, который также утверждает, что видел в небе помимо «Боинга» украинские боевые самолеты (других там быть не могло, у ополчения авиации не было».

Согласно документу, свидетель утверждает, что видел в небе помимо «Боинга» украинские боевые самолеты.

Ну и как вишенка на торте – доказательства того, что австралийские следователи работали с отредактированными изображениями «российского «Бука», который якобы перевозился по территории, подконтрольной ополчению. Эти материалы, как мы помним, были предоставлены СБУ. Российское Минобороны неоднократно указывало на то, что фото- и видеоматериалы имеют явные следы монтажа. Однако до сих пор это никого не смутило.

Российское Минобороны неоднократно указывало на то, что фото- и видеоматериалы о перевозке «Бука» имеют явные следы монтажа.

В расследовании голландского журналиста есть лишь один необъяснимый изъян. Откуда взялись обломки ракеты «Бука», которые продемонстрировали представители международной следственной группы. И по которым российское оборонное ведомство определило её принадлежность одному из украинских зенитно-ракетных полков. Неужели Киев ее просто подбросил, как сделал это с липовыми «фотодоказательствами»? В конце концов, по характеру повреждений даже специалисты «Алмаз-Антея» подтвердили – «Боинг» сбит «Буком». Но с территории, подконтрольной ВСУ.

Кстати, судя по таблице координат, все указанные украинские установки находились в местах дислокации. Что довольно странно в то время, как по войскам ПВО была объявлена повышенная боевая готовность. В том же документе генерал Айхельсхайм пишет: «Ввиду местоположения идентифицированных систем и скорости, с которой они могут быть перемещены, а также характера развития и границ конфликта в июле 2014 года, маловероятно, что ракета-носитель 9А310М1 ВСУ мог быть перемещены вовремя, чтобы рейс MH17 попал в зону его поражения».

Но слово «маловерятно» ведь полностью не исключает возможность переброски украинского «Бука»? И тогда весь пазл складывается. По крайней мере, становится понятно, почему международная следственная группа до сих пор не опубликовала эти документы. И выглядит это как покрывательство преступников.

Обложка: Фото GLOBAL LOOK PRESS

Источник: https://nstarikov.ru/niderlandskie-zhurnalisty-rossijskih-bukov-ne-bylo-v-donbasse-113261