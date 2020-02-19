Источник: Страна.UA

Кто начал бойню на Майдане. «Страна» публикует пофамильный список 34 членов «группы Парасюка»

Следствие ещё в 2017 году установило, что майдановцы 20 февраля 2014 года первыми открыли огонь по бойцам Внутренних войск и «Беркуту», что и спровоцировало кровопролитие

С 18 февраля в Украине начнут поминать трагические события на Майдане — в эти дни шесть лет назад началось резкое обострение противостояния.

Оно закончилось бойней на улице Институтской 20 февраля, где погибли десятки человек. После чего на следующий день президент Виктор Янукович подписал соглашение с оппозицией. В нем были выписаны параметры урегулирования: переход на конституцию 2004 года, формирование новой коалиции и Кабмина, досрочные президентские выборы.

Очевидно, что на решение президента повлияло кровопролитие, устроенное накануне. Оно же позволило Майдану не соблюдать договоренностей и объявить о низложении Януковича решением парламента 22 февраля. Это, в свою очередь, привело к известным событиям в Крыму, на Донбассе и в других регионах юго-востока Украины.

Но, подчеркнем, спусковой крючок всех этих процессов был нажат именно 20 февраля — в момент массовой бойни на Майдане.

Официальная трактовка этого события проста: преступный режим Януковича устроил расстрелы мирных протестующих, чтобы посеять среди них страх и сломать волю к протестам.

Эта теория живет и в юридической плоскости: единственные обвиняемые в убийствах сейчас являются «беркутовцы». Правда, вину их не могут доказать уже несколько лет. Как и опровергнуть факты, которые говорят о том, что первые выстрелы прозвучали со стороны протестующих. От них украинский политический мейнстрим просто отмахивается.

Однако в последнее время таких фактов стало все больше. Причем собрало их само же украинское следствие. О них, в частности, говорилось во вчерашней публикации на «Стране» Андрея Портнова и Елены Лукаш о тотальной фальсификации списка «Небесной сотни».

В распоряжении «Страны» оказались документы, собранные ещё в 2017 году группой главы департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка. Которым, впрочем, сам Горбатюк так и не дал хода.

Мы впервые опубликуем все фамилии организованной группы майдановцев, которые, исходя из материалов следствия, являются причастными к расстрелам 20 февраля 2014 года в центре Киева — так называемой «группы Парасюка».

А также изложим фабулу следствия — в чем была их цель.

Кто начал бойню на Майдане. История вопроса

Для начала скажем несколько слов об «активистах», стрелявших в милицию на Майдане. Что о них стало известно за годы после «революции достоинства».

Первым из них совершил каминг-аут львовянин Иван Бубенчик. В 2016 году он дал интервью, в котором признался, что стрелял по «беркутам» из здания консерватории.

Через два года Бубенчика за это попытались арестовать — однако после возмущений майдановцев, ему переквалифицировали статью и подвели под амнистию.

Тогда же, в 2018 году стало известно о втором подозреваемом по этому делу — Дмитрии Липовом. Но к тому времени он уже находился за границей. Как выяснилось позже, следствие допросило его и отпустило за кордон. А потом объявило в розыск.

Видео самого допроса в 2019 году опубликовал блогер Анатолий Шарий. Липовой на том допросе рассказал, что владел карабином «Сайга», который передал Бубенчику и отцу будущего нардепа Зиновию Парасюку. И оба стреляли из него по милиционерам. Бубенчик, например, выстрелял все 60 патронов, которые передал ему Липовой.

О том, что из консерватории стрелял отец Парасюка стало известно ещё летом 2018 года — до публикации допроса Липового. Тогда сочувствующий Майдану главный редактор «Цензора» Юрий Бутусов рассказал, что всего под водительством Парасюка-Бубенчика находилась группа из почти 30 человек.

«Была группа из 28 героев, которые находились на третьем этаже консерватории 20 ферваля 2014 года – у них было шесть охотничьих ружей и несколько малокалиберных. Вместе с Зиновием Парасюком и Владимиром Парасюком, Иваном Бубенчиком. Эта группа имела мужество открыть ответный огонь по „Беркуту“ 20 февраля на Майдане. В результате перестрелки „Беркут“ начал бежать. История Украины пошла по новому маршруту», — писал Бутусов.

При этом никаких фактов о том, что это был именно «ответный огонь» не приводилось.

Наоборот, в тех же показания Липовой четко сказал, что никакой стрельбы со стороны сотрудников правоохранительных органов тогда не велось. То есть, это был отнюдь не ответный огонь. А наоборот — провоцирующий.

На этой же позиции стояло и следствие.

Так, в 2018 году адвокат «Небесной сотни» Виталий Титыч цитировал отрывок из подозрения Бубенчику, которое ему выдвинули после задержания. В нем говорилось, что подозреваемый первый начал стрельбу, чтобы сорвать достигнутое накануне перемирие между властью и оппозицией.

«Бубенчик, установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, осуществил намеренные, противоправные деяния, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости», – написал адвокат.

Но вернемся к стрелкам. Кроме Бубенчика, Парасюков (сына и отца) и Липового (который неизвестно, стрелял ли персонально в кого-либо), в том же 2018 году всплыло имя Андрея Иванова с позывным «Святослав». О нем вспомнили в связи со смертью от инфаркта, который с ним случился на 53-м году жизни.

«Инфаркт, 53 года… Он стрелял по „Беркуту“ на Майдане, он стрелял по российским оккупантам на фронте», — сообщал о нем тот же Бутусов.

И, наконец, шестой установленный член группы — это Назар Юськевич. Его фамилию назвала в минувшем декабре на допросе в суде по делу беркутовцев адвокат Елена Лукаш.

По её словам, Юськевичу ещё в марте 2015 года дали срок по другому делу — семь лет за разбой. Причем стрелял он во время этого разбоя из того же карабина, который убивали «беркутовцев» на Майдане.

Фабула его стала известна «Стране» из копии судебного решения.

В марте 2014 года Юськевич и его подельники под видом торговцев орехами назначили встречу потерпевшим у старой водонапорной башни в поселке Журавно Львовской области.

Вытащив жертв из автомобиля, преступники повалили их на землю и ограбили, забрав деньги — 120 тысяч гривен — и мобильные телефоны. Через год Юськевич получил семь лет с конфискацией имущества.

По неофициальной информации, в настоящее время Юськевич уже освободился и покинул территорию Украины.

Но самое главное другое: в октябре 2017 года Генпрокуратура же подготовила Юськевичу проект подозрения в убийствах правоохранителей на Майдане. Этот документ оказался в распоряжении «Страны» из источников в Генпрокуратуре.

Спровоцировал убийства на Майдане. В чем подозревали шестого стрелка

В проекте «пидозры» говорится, что Назар Юськевич 1985 года рождения «подозревается в совершении 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве законченных покушений на убийство двух и более сотрудников правоохранительных органов, способом, опасным для жизни многих лиц и по предварительному сговору группой лиц».

Ему вменяли две статьи — покушение на жизнь представителя правоохранительного органа (348 ст) и умышленное убийство (115 ст).

Крайне интересна мотиворовочная часть подозрения. В ней утверждается то же, что и в подозрении Бубенчику: группа стрелков намеренно атаковала «Беркут», чтобы сорвать перемирие и привести к эскалации насилия на Майдане.

«Примерно в середине февраля 2014 года, когда между действующей в то время властью и лидерами тогдашней оппозиции, представлявшими в том числе интересы большей части митингующих, велись активные переговоры о прекращении противостояния, в центральной части города Киева, группа лиц — жителей Львовской области, неправильно понимая цели акций протеста, которые были направлены не на свержение конституционного строя, а на его защиту, решила помешать этим переговорам и достигнутым договоренностям путем совершения посягательства с применением огнестрельного оружия на жизнь сотрудников право-охранительных органов, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе Киеве, что неизбежно привело бы к эскалации противостояния», — говорится в тексте подозрения.

То есть, исходя из текста проекта подозрения, группа была создана ещё ДО начала обострения на Майдане 18 февраля. Она была создана накануне — как раз в те дни, когда между Янковичем и лидерами оппозиции действительно наметилась определенные договоренности (в ходе которых, например, 16 февраля было освобождено здание Киевской горадминистрации и разблокирована улица Грушевского).

В целом, что любопытно, следствие исходит из того, что лидеры Майдана свержения Януковича и противостояния не хотели. А «неправильно понявшие» львовяне сами решили расстрелять милицию. Не получая никаких приказов от тогдашних вождей оппозиции (то есть от Кличко, Яценюка, Тягнибока, Порошенко и Луценко). Так это было или нет на самом деле — вопрос отдельный. Просто зафиксируем этот момент.

Но вернемся к проекту подозрения Юськевичу. Дальше в документе указывается, как именно он стрелял по милиции.

По версии следствия, преступная группа организовалась ещё в середине февраля — то есть как раз в разгар перемирия. Они раздобыли охотничьи ружья и приехали в центр Киева. У Юськевича при этом было собственное гладкоствольное ружье CIFSAN 555, на которое он имел разрешение.

Юськевич и остальные стрелки «имели целью спровоцировать их („Беркут“ и внутренние войска - Ред.) на применение в ответ огнестрельного оружия в отношении участников акций мирного массового протеста, что привело бы к эскалации противостояния в центральной части города Киева». То есть, в проекте подозрения прямо говорится, что целью данной группы «майдановцев» было провоцирование кровопролития в Киеве. Что, как видим, и произошло 20 февраля.

Группа выехала в Киев вечером 18 февраля. И утром 19-го она уже базировалась в здании консерватории. Проведя наблюдение, «гости из Львова» поняли, что противостояния нет — правоохранители и майдановцы находятся на занятых ранее позициях и не ведут никаких агрессивных действий.

В тексте проекта «пидозры» указано, что на утро 20 февраля — в день бойни — милиция была выстроена в шеренги от Майдана до Институтской и огрестрельного оружия не имела. В то же время «на расстоянии около 30 метров от правоохранителей, располагалась баррикада агрессивно настроенных митингующих, с которой последние бросали в сторону правоохранителей зажигательные смеси и камни и пытались другими противоправными, запрещенными законодательством способами, вытеснить последних с Майдана Незалежности».

Причем правоохранители на провокации не отвечали, говорится в документе.

Примерно в 8 часов утра Назар Юськевич с карабином занял позицию на возвышении баррикады митингующих со стороны памятника основателям Киева. Оттуда он произвел не менее десяти выстрелов по шеренге служащих внутренних войск.

Одновременно открыли огонь и другие члены группы, имена которых в подозрении не назывались — утверждалось, что они не установлены. Вследствие чего двое ВВ-шников погибли, и еще 28 получили ранения. После этой атаки милиция начала отступать вверх по улице Институтской.

Следствие считает, что только после этого правоохранители открыли ответный огонь и застрелили 48 протестующих.

Действия Юськевича и остальной группы «привели к незаконному применению в период времени с 9 до 10:00 20 февраля 2014 на улице Институтской в ​​Киеве огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов в отношении безоружных участников протестных акций, следствием чего стали убийства 48 митингующих», — говорится в проекте «пидозры».

Этими словами следователь-"важняк" Генпрокуратуры Александр Юрчук, подписавший проект подозрение, опровергает всю мифологию последних лет — о том, что правоохранители по указке Януковича набросились на безоружных людей.

Исходя из проекта «пидозры» самих правоохранителей сначала провоцировали агрессивными действиями, а потом начали просто убивать львовские стрелки. После чего уже милиция, потерявшая двух товарищей, как утверждает Генпрокуратура открыла ответный огонь (отметим, что сами «беркутовцы» отрицают, что стреляли по митингующим).

Впрочем, проект подозрения Юськевичу так и остался проектом. По данным «Страны», предъявление «пидозры» было заблокировано на уровне Горбатюка. По своей ли он инициативе это сделал или же получив приказ свыше — нашим источникам в ГПУ достоверно неизвестно. Пока же можем констатировать факт — несмотря на собранные материалы и доказательства, подозрение Юськевичу предъявлено не было.

«Неустановленные лица». Пофамильный список майданных стрелков

Вне подозрений по делам Майдана гуляют и остальные члены «львовской» группы, чьи имена доходили до нас лишь урывками.

Однако по факту следствие давно установило всех причастных к расстрелам правоохранителей. И только соображения политического порядка мешают пустит в ход материалы НСРД, которые публикует «Страна».

В нашем распоряжении оказался полный список «группы Парасюка» — той самой, в которой состоял и Назар Юськевич. В ней 34 человека. Жирным отмечены те, о ком уже «Страна» рассказывала, как о вероятных членах группы Парасюка.

1. Назар Юськевич (в списке проходит как «Комарно» — это родной город Назара на Львовщине)

2. Михаил Иванович Ковалив из Самбора (Львовская область)

3. Игорь Ярославский. Тоже из Комарно. Соучастник Юськевича в разбое, за который он сел в 2015 году и родня Парасюка.

4. Борис Зай из Львова

5. Андрей Фриджевич («Фридля») из Борислава (Львовская обл.)

6. Игорь Федин

7. Петр Сидоренко

8. Владимир Депа

9. Юрий Панив, Львов

10. Григорий Кобив, Самбор

11. Богдан Ольховый, Комарно

12. Петр Радович, Комарно

13. Андрей Иванов, Донецк

14. Назар Марценюк (Дейл), Комарно

15. Стефан Бычковяк, Бучалы (Львовская обл)

16. Андриан Гарилюк, Львов

17. Виталий Крюков, Киев

18. Андрей Патрайко, Львов

19. Александр Нечипорук, Львов

20. Роман Франчишин, Львов

21. Владимир Ковалив, Межгайцы (Волынская обл)

22. Александр Кремса, Комарно

23. Богдан Дзюб, Жолква (Львовская обл)

24. Дмитрий Дутко («Кирчей»), Стебник, Львовщина

25. Николай Зубрицкий, Борислав

26. Дмитрий Липовой, Харьков

27. Гриша, Одесса

28. Ярослав Голуб (Славко), Самбор

29. Зиновий Парасюк, Львов

30. Владимир Парасюк, Львов

31. Иван Бубенчик, Львов

32. Василь Прийма, Жолква

33. Богдан Висоцкий («Кукур»), Жолква

34. Микола Котляр, Киев, район Оболонь

Отметим, что данные материалы дела полностью переворачивают всю картину событий на Майдане 20 февраля — в день массовой бойни.

Можно констатировать, что исходя из материалов следствия убийства людей были спровоцированы стрельбой по правоохранителям, которую начала из здания Консерватории «группа Парасюка». То есть именно её участники несут основную ответственность за все, что произошло потом.

Но остается открытым вопрос: действовали ли они по собственной инициативе или же выполняя приказ неких сил — лидеров тогдашней оппозиции или же ещё кого-либо.

Как они оказались в консерватории? При каких обстоятельствах Парасюк на следующий день, 21 февраля, появился на трибуне и сказал, что Майдан не будет выполнять достигнутые с Януковичем договоренности?

Была ли это самодеятельность «группы Парасюка» или нет?

Важнейший вопрос, ответ на который даст понимание, кто запустил кровавые процессы в Украине шесть лет назад.

Надеемся, что ответ рано или поздно мы получим. Но для этого нужно честное следствие под контролем общества. Чтобы, в конце концов, узнать правду.