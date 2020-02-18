Геннадий Зюганов — о своей отставке: Я — один из немногих, кто работал при Брежневе. Пока голова работает, есть воля и совесть, — обязан служить своей державе
Об этом лидер КПРФ рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
— Геннадий Андреевич! Вот хочу посоветоваться…
— Подожди, Саш, я сам за рулём… Сейчас машину припаркую. (пауза). Давай, слушаю тебя.
— Просто я сделал большое интервью с Ширвиндтом. И Александр Анатольевич сказал, что всерьез думает об отставке.
Я тоже начинаю задумываться, может, и мне пора уйти в отставку, чтобы дать дорогу молодым? Как вы считаете — как Генеральный секретарь? Что вы мне посоветуете?
— Я Ширвиндта очень уважаю, талантливый человек. Настоящий друг. И мне нравится его самобытность, эпатаж. Не надо никуда уходить в отставку таким людям. Они нужны…
И тебе не надо никуда торопиться.
А молодых надо поддерживать, помогать. И помогать им становиться на ноги в этой жизни.
Молодым тяжело. Я, например, сейчас каждый день стараюсь с ними общаться. Как раз вот сегодня — у меня выпуск молодых талантливых партийцев. Средний возраст — 30 лет.
Две недели учились. Кого-то отвозили в лучшие хозяйства. Были у Грудинина. Увидели школу, в восторге.
Посмотрели будущий партийный комплекс, введём к дню рождения Ленина, ко Дню Победы.
Так что… А куда тебе-то ещё идти? Голова работает, историю знаешь. Ведешь интервью — умно и корректно.
— В том числе, интервью и с Зюгановым…
— Чего тебе торопиться? Если бы ты занимал чье-то очень важное место, — а так, ты на своем месте.
А молодежь — надо ей дорогу открывать, строить новые предприятия, обеспечить бесплатное образование.
И — обеспечить им защиту на первом рабочем месте. И надо, чтобы самый злой директор — первые два, три года — не мог его уволить, чтобы человек закрепился.
Было в свое время законодательство в СССР такое. Самый злой директор не мог уволить молодого специалиста, потому что он окончил вуз, он должен свои знания применить.
А у нас сейчас каждый второй — с красным дипломом, а не работает по специальности. Через два-три года его надо заново учить.
— Так вы мне — не советуете в отставку? А вы готовы уйти, чтобы дать дорогу молодым?
— Чего вы меня провожаете? Куда уходить, скажите? О чем речь идет?
Если брать опыт работы, наверное, я один из немногих, кто работал при Брежневе и Косыгине, кто знает великолепно эпоху Ельцина и — нынешнюю.
Я был в 80 странах, мои работы опубликованы на всех мировых языках. Куда уходить? От своей жизни, от судьба? От чего уходить?
— Ни Гамову не советуете, ни — сами…
— Тут дело не в этом, понимаешь, в нормальном государстве всегда используют таланты.
В СССР была такая группа, где Жуков, Рокоссовский, Василевский, я перед ними выступал. Это такая кладезь, такая мощь, такая сила.
Вот будем отмечать 120 летие Василия Ивановича Чуйкова, командующего 62-й легендарной Сталинградской армией, в Германии она уже была 8-й, я в ней служил. Мы когда его встречали — да мы ему дорогу вымыли! Семь километров — она как скатерть белая блестела! Все люди навытяжку стояли! Это был герой настоящий. Умный, мужественный!
— А преемник есть? У вас…
— Преемников навалом, понимаешь.
В партии, вообще-то, не бывает преемников. Партия – коллективный орган. Смена растет молодая, прекрасная. И Афонин, и Новиков, и Калашников, Ивачев на Урале прекрасно работает, Долгачев на Дальнем Востоке. Маша Прусакова на Алтае. У нас много…
— У вас десятка два преемников.
— Преемников.
— Понял. То есть, вы — не готовы.
— В чем — не готовы? Я считаю, пока у человека голова работает, есть воля и совесть, он обязан служить своей державе.
— Я такой же. Я тоже буду в «Комсомолке», пока у меня голова работает и совесть есть.
— Абсолютно правильно.
— У нас с вами полное единодушие.
— Давай, успехов.
— Вы меня спасли от отставки.
— Давай.
— А я вас. Обнимаю.
Обложка: Фото Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Источник: https://nstarikov.ru/gennadij-zjuganov-o-svoej-otstavke-ja-odin-iz-nemnogih-kto-rabotal-pri-brezhneve-poka-golova-rabotaet-est-volja-i-sovest-objazan-sluzhit-svoej-derzhave-113207
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