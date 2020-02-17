Сводки от ополчения Новороссии 17 февраля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки, противник один раз нарушил режим прекращения огня.

Боевики 93-й бригады по команде преступника Брыжинского из 82-мм минометов, вооружения БМП-2, а также ПТРК обстреляли район н. п. Смелое. Всего по территории республики противник выпустил двадцать четыре различных боеприпаса, в том числе восемь мин.

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Противник продолжает использовать условия режима прекращения огня для размещения вооружения и военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности жизни мирного населения, при этом командование оккупационных войск отдает распоряжение своим боевикам на препятствование работе сотрудников миссии ОБСЕ в районах размещения запрещенного вооружения.

Согласно данным наших источников, по указанию военного преступника Богомолова боевики 72-й бригады разместили одну боевую разведывательную машину в жилом районе н. п. Попасная, одновременно с этим командованием бригады отданы распоряжения на работу мобильной группы РЭБ 20 батальона в районе н. п. Золотое, с целью подавления каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ.

Все факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах подтверждаются наблюдателями ОБСЕ.

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Несмотря на принимаемые командованием ВФУ меры по предотвращению утечки информации в соединениях и частях, дислоцирующихся в зоне «ООС», продолжают иметь место факты разглашения сведений, составляющих государственную тайну.

Так, согласно данным от наших источников, начальник секретного отделения службы защиты государственной тайны 46-й бригады, воспользовавшись низким контролем за личным составом со стороны командования бригады, 13 февраля под предлогом доведения секретных распоряжений командиру батальона убыл из расположения части в н. п. Геевка, при этом в сопровождение взял сотрудницу секретного делопроизводства.

По пути следования горе-секретчики решили отпраздновать «День святого Валентина» в одном из увеселительных заведений г. Счастье.

14 февраля во время проверки сведений, составляющих государственную тайну, начальником отделения ЗГТ штаба бригады установлен факт пропажи флеш-накопителя с секретными данными бригады, а также папки с документами, среди которых боевые распоряжения командирам 1-го и 3-го батальонов.

В связи с утратой носителей, составляющих государственную тайну, в бригаду для проведения оперативных мероприятий прибыла группа сотрудников военной контрразведки СБУ, которые проводят опросы военнослужащих бригады, а также работников кафе.

Кроме того, во время обыска кабинета командира 3-го батальона 46-й бригады подполковника Лахман О.В. сотрудниками СБУ обнаружен тайник с двумя квадрокоптерами. Согласно его объяснениям, данные беспилотные летательные аппараты были спланированы для продажи.

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В подразделениях ВФУ продолжают иметь место случаи хищения вооружения и военного имущества.

Согласно данным нашей разведки, с целью проведения разбирательства по фактам хищения вооружения в 72-ю бригаду прибыла рабочая группа ОТГ «Север».

Поводом для прибытия рабочей группы послужил факт обнаружения сотрудниками СБУ вблизи н. п. Попасная схрона с боеприпасами, в котором находилось более тысячи патронов 7,62-мм, пять гранат Ф-1 и четыре выстрела к РПГ.

Сотрудниками СБУ задержано трое военнослужащих 2-го батальона 72-й бригады причастных к хищению вооружения, а в отношении командира батальона проводится служебное разбирательство.

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