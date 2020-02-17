На чужое надейся, да сам не плошай

В мире большой политики большой скандал. Оказалось, последние несколько десятков лет ЦРУ спокойно читало почти всю секретную переписку.

Как утреннюю газету руководители Америки получали сводку о том, что думают и что приказывают почти все руководители стран мира. А виной всему шифровальные машины, казалось бы, жутко независимой швейцарской фирмы.

Около века назад уроженец окрестностей Баку швед Борис Цезарь Карл-Вильхельмович Хагелин организовал разработку и выпуск механических шифровальных машин, востребованных во многих странах, в том числе в вооружённых силах Соединённых Государств Америки. В 1952 году он создал в Швейцарии фирму «Крипто». С 1967-го главным её товаром стала электронная шифровальная машина, тайно разработанная спецслужбами СГА. Её покупали для секретной связи в ста двадцати странах.

Открытым текстом объясняю: за то, чтобы ЦРУ читало секретную переписку, страны ещё и платили. Миллиарды долларов. Уникальная схема! И убийственная!

Например, Саддам Хусейнович Тикрити и Муаммар Мухаммадович Каддафи найдены и убиты вследствие чрезмерного доверия к продукции швейцарской компании. А вот Советский Союз, Китай, север Кореи всегда пользовались собственными шифровальными системами. Потому что у нас были специалисты и оборудование, способные производить и такую продукцию!

Это к вопросу о глобальном рынке и вере, что национальное хозяйство не нужно. Помните, как в лихие девяностые мы с людоедским энтузиазмом рушили свои предприятия, потому что западные аналоги казались нам и качественней, и современней? А потом вдруг выяснилось, что можно дистанционно выключить энергосистему. И обесточить всю страну — например, Венесуэлу — революции ради.

И во рту у тех из наших младореформаторов, кто ещё верит, что любит родину, стало кисло. Потому что на наших АЭС, поездах, самолётах стоят похожие системы. А значит, строительство собственной экономики — вопрос выживания. Я об этом говорил кувырсот швырнадцать раз! И опыт швейцарской компании «Крипто», десятилетиями обманывавшей своих клиентов в интересах ЦРУ, это ещё раз подтверждает!!!

Анатолий Вассерман

Источник: http://voicesevas.ru/news/49990-na-chuzhoe-nadeysya-da-sam-ne-ploshay.html