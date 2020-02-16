Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Страницы истории. Иван Грозный: на путях к Опричнине”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HEFcC0l0Opg
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Пусть кто-то другой будет злым, коварным, жестоким, а вы будьте людьми добрыми, отзывчивыми, трудящимися в радость. Пусть зло (если оно необходимо) гнездится в других людях, но не в вас.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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