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«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Два дня из жизни Байконура

09:49. 15 февраля 2020 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. 16 марта. Знак отмечает въезд в город Байконур


02. 16 марта. На городских улицах


08. 16 марта. Макет ракеты-носителя выставлен на улице


09. 16 марта. Российские военные проходят мимо макета ракеты-носителя


10. 16 марта. Российский военный возле пусковой установки для ракеты-носителя Союз


11. 16 марта. Стартовая площадка для ракеты-носителя Союз


12. 16 марта. Интерьер музея космонавтики


13. 16 марта. Российские операторы снимают масштабную модель с изображением российского космонавта Юрия Гагарина в музее космонавтики


14. 16 марта. Луна поднимается над гигантской статуей Владимира Ильича Ленина


15. 17 марта. Немецкий астронавт Клаус-Дитрих Фладе и российские космонавты сидят за стеклянной стеной во время пресс-конференции перед посадкой в ​​космический корабль, который доставит их на космическую станцию ​​Мир


16. 17 марта. Немецкий астронавт Клаус-Дитрих Фладе, российские космонавты Александр Калери и Александр Викторенко сидят за стеклянной стеной во время пресс-конференции перед посадкой в ​​космический корабль, который доставит их на космическую станцию ​​Мир


17. 17 марта. По железной дороге к месту старта ракету-носитель везут на космодром Байконур.


18. 17 марта. На стартовой площадке ракеты-космодрома Байконур поднимается «Союз ТМ-14».


19. 17 марта. Немецкий астронавт Клаус-Дитрих Фладе приветствует российских военных чиновников перед посадкой на космический корабль


20. 17 марта. Немецкий астронавт Клаус Дитрих Фладе и российские космонавты приветствуют российских военных чиновников перед посадкой на космический корабль


21. 17 марта. Немецкий астронавт Клаус Дитрих Фладе смотрит в окно автобуса, который доставит его и российских космонавтов к космическому кораблю


22. 17 марта. На космодроме Байконур стартует космический корабль Союз ТМ-14


Источник: https://humus.livejournal.com/7078328.html

Метки: история, космонавтика, Россия, фото

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