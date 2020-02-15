«Святые девяностые». Часть 6. 1996. Два дня из жизни Байконура



01. 16 марта. Знак отмечает въезд в город Байконур



02. 16 марта. На городских улицах



08. 16 марта. Макет ракеты-носителя выставлен на улице



09. 16 марта. Российские военные проходят мимо макета ракеты-носителя



10. 16 марта. Российский военный возле пусковой установки для ракеты-носителя Союз



11. 16 марта. Стартовая площадка для ракеты-носителя Союз



12. 16 марта. Интерьер музея космонавтики



13. 16 марта. Российские операторы снимают масштабную модель с изображением российского космонавта Юрия Гагарина в музее космонавтики



14. 16 марта. Луна поднимается над гигантской статуей Владимира Ильича Ленина



15. 17 марта. Немецкий астронавт Клаус-Дитрих Фладе и российские космонавты сидят за стеклянной стеной во время пресс-конференции перед посадкой в ​​космический корабль, который доставит их на космическую станцию ​​Мир



16. 17 марта. Немецкий астронавт Клаус-Дитрих Фладе, российские космонавты Александр Калери и Александр Викторенко сидят за стеклянной стеной во время пресс-конференции перед посадкой в ​​космический корабль, который доставит их на космическую станцию ​​Мир



17. 17 марта. По железной дороге к месту старта ракету-носитель везут на космодром Байконур.



18. 17 марта. На стартовой площадке ракеты-космодрома Байконур поднимается «Союз ТМ-14».



19. 17 марта. Немецкий астронавт Клаус-Дитрих Фладе приветствует российских военных чиновников перед посадкой на космический корабль



20. 17 марта. Немецкий астронавт Клаус Дитрих Фладе и российские космонавты приветствуют российских военных чиновников перед посадкой на космический корабль



21. 17 марта. Немецкий астронавт Клаус Дитрих Фладе смотрит в окно автобуса, который доставит его и российских космонавтов к космическому кораблю



22. 17 марта. На космодроме Байконур стартует космический корабль Союз ТМ-14





Источник: https://humus.livejournal.com/7078328.html