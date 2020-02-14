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Вирус разбушевался, Ультиматум султана, Шарик и Сбер — на продажу // Галопом по Европам #155

10:58. 14 февраля 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Продажи автомобилей в Китае в январе рухнули на 22 процента по сравнению с январем 2019-го;
- Эрдоган выдвинул Москве и Дамаску ультиматум: либо сирийские войска выходят из Идлиба, либо Анкара отказывается от всех договоренностей и начинает полномасштабную военную кампанию;
- Шереметьево перестанет быть государственным аэропортом;
- Госдума одобрила поправку в конституцию, которая позволит бывшим президентам занимать пожизненный пост в совете федерации;
- Знамя победы вместе с российским триколором Госдума поднимать не разрешила – речь идет о днях воинской славы, которых сейчас 17;
- Более 730 ученых и журналистов-популяризаторов науки требуют отменить приговор участникам группы «Сеть»;
- В Новочеркасске 7,5 лет колонии строго режима получил доктор технических наук Темирев – его обвинили в госизмене;
- В Тюменской области уволили следователя Аглиуллина, который отметил свое повышение под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ».


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4UeBFtUjj8Q

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