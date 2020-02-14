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Сводки от ополчения Новороссии 14 февраля 2020

17:36. 14 февраля 2020 156 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Около 2000 бойцов ВСУ подорвались на своих минах на Донбассе


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Военных ВСУ разрывает на части на Донбассе, командование экстренно ищет выход: сводка (ВИДЕО)

Военных ВСУ разрывает на части на Донбассе, командование экстренно ищет выход: сводка (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным представителями ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксирован один обстрел с позиций 93-й бригады ВСУ н. п. Донецкий из вооружения БМП, в результате которого повреждена линия электропередач, без электроснабжения осталось восемь жилых домов.

Долгое время экстренные службы Республики не могли приступить к восстановлению повреждённой линии ввиду отсутствия гарантий украинской стороны по соблюдению режима тишины.

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Противник продолжает использовать условия перемирия для размещения военной техники в населенных пунктах, подвергая опасности мирных жителей.

По данным наших источников, одна 122-мм САУ «Гвоздика» из состава 93-й омбр ВСУ расположена вблизи жилого квартала н. п. Северодонецк. Один бронетранспортер подчиненные Брыжинского разместили во дворе жилого дома в н. п. Муратово.

В зоне ответственности 59-й омпбр ВСУ боевики разместили одну боевую машину пехоты в частном секторе н. п. Светлодарск, еще по одной единице БМП и МТЛБ украинские боевики замаскировали во дворах местных жителей в н. п. Красный Пахарь.

Факты размещения военной техники ВСУ в населенных пунктах также подтверждаются официальными отчетами ОБСЕ.

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Ввиду низкого уровня профессиональной подготовки командиров подразделений Вооруженные силы Украины продолжают нести небоевые потери.

Очередной инцидент произошел 11 февраля на полигоне вблизи н. п. Берестовое, где с военнослужащими 10-го батальона 59-й бригады ВСУ проводились занятия по огневой подготовке с метанием боевых гранат.

В ходе занятий рядовой Войтенко, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны руководителя учебной точки, грубо нарушил требования безопасности, что привело к несанкционированному взрыву гранаты.

В результате взрыва пять военнослужащих 10-го батальона с ранениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение н. п. Северодонецк. По факту происшествия командованием ОТГ «Север» начато разбирательство.

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Еще одной причиной увеличения небоевых потерь в рядах украинских войск являются многочисленные факты подрывов военнослужащих на минно-взрывных заграждениях.

За прошедшие сутки, по данным нашего источника, при выполнении инженерных работ в районе населенного пункта Крымское по снятию минных полей, оставленных 14-й механизированной бригадой, на одной из мин подорвался военнослужащий 93-й механизированной бригады ВСУ старший солдат Заплавский.

В результате подрыва военнослужащий получил множественные ранения нижних конечностей, в связи с чем врачи вынуждены были пострадавшему ампутировать ногу.

Ввиду значительного увеличения числа подрывов украинских военнослужащих на собственных минах, в зоне проведения карательной операции командованием ОТГ «Север» значительно увеличено количество мероприятий, направленных на снижение небоевых потерь.

По полученной нами информации, в подразделения, находящиеся на линии соприкосновения, прибыли офицеры штаба оперативно-тактической группировки с целью проверок правильности установки минных заграждений, наличия карт минирования, а также проверки уровня знаний личного состава в вопросах инженерной подготовки.

По результатам проведенных проверок выяснилось, что карты минирования местности не соответствуют реальному расположению минных полей, а занятия по инженерной подготовке с личным составом не проводятся.

Выговоры и устные предупреждения получил ряд должностных лиц 59-й, 72-й и 93-й бригад ВСУ.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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